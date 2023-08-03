https://ukraina.ru/20230803/1048442043.html

Западу не удалось расколоть своих оппонентов Украиной. Бразилия скрепляет БРИКС

Западу не удалось расколоть своих оппонентов Украиной. Бразилия скрепляет БРИКС - 03.08.2023 Украина.ру

Западу не удалось расколоть своих оппонентов Украиной. Бразилия скрепляет БРИКС

В Бразилии, где, по преданиям, очень много диких обезьян, оказалось еще и много прикладного ума, банального практицизма и геополитической прагматики. Эта страна не будет участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии 5–6 августа 2023 года

2023-08-03T10:07

2023-08-03T10:07

2023-08-03T13:02

эксклюзив

зарубежье

брикс

саудовская аравия

россия

сергей лавров

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В Джидде, рядом с летней резиденцией саудовских королей, в указанные дни, как известно, пройдут то ли переговоры, то ли просто консультации, которые должны среди прочего обсудить и мирное урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, более известного как спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в адекватное состояние.С одной стороны, как поспешили сообщить многие западные СМИ, мероприятие призвано показать, что весь мир против «российской агрессии» и призывает Москву выйти с Украины. Вот для этого в Саудовскую Аравию не приглашена сама Россия, но заранее громогласно зазваны представители коллективного Запада во главе с США и лидерами Евросоюза, Востока, во всяком случае Ближнего, во главе с саудитами и глобального Юга, представленного Бразилией, Индией, Мексикой и некоторыми странами Африки (эдакий амер-ответ второму форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге). Особо старательно зазывают Китай.С другой стороны, все сразу пошло не так, как хотелось бы американским СМИ, которым в уши пели про заказ Белого дома и Госдепа США, которым, в свою очередь, была крайне важна эта якобы мировая «антироссийская позиция». Однако как раз антироссийщины или всплеска геополитической русофобии и не получилось. От встречи изначально отказался Китай. А затем по встрече в Джидде ударила Мексика. Ее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна готова внести свой вклад для урегулирования конфликта на Украине, но только при условии участия в переговорах как Киева, так и Москвы. Как только «конфликтующие стороны» Россия и Украина примут решение провести переговоры, Мексика подключится и будет готова «помочь в поиске точек сближения» — вот Позиция Мехико. «Мы не хотим, чтобы эта война становилась обыденностью», — кроме прочего, заявил мексиканский президент.Затем подтянулась Бразилия. Сначала было заявлено, что во встрече в Джидде будет принимать участие спецпредставитель президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Но с одним условием: чтобы переговоры проходили в присутствии России и Китая. «Мы уже говорили об этом в Копенгагене (предыдущая подобная встреча состоялась в конце июня. — Авт.): невозможно проводить переговоры с самим собой, поэтому к переговорному процессу необходимо привлечь российскую сторону», — однозначно заявили в администрации главы Бразилии.Это условие не было выполнено, и Бразилия не поедет в Джидду. По трем главным причинам:а) вокруг «формулы мира» Зеленского нет консенсуса, развивающиеся страны с ней не согласны;б) нельзя игнорировать обоснованные опасения России в сфере безопасности. Ее и общей. Было бы это соблюдено, как того требовала Россия на Украине в декабре 2021 года, не было никакой СВО;г) президент Бразилии заявил, что в переговорах по Украине нужно искать «общий знаменатель». То есть позиция всего мира, а не тех, кто хочет сохранить этот мир однополярным — США и Запад. По словам Лула да Силва, лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «пока не готовы к миру».Но встреча будет, и не исключено, Саудовская Аравия и выступила ее инициатором, чтобы затянуть к себе страны Запада и воочию продемонстрировать им, что весь остальной мир больше не будет плясать под их дудку. И уж точно не собирается выполнять хотелки неонацистов Зеленского, которых на войну как раз и гонит Запад, науськиваемый США. Во всяком случае, в мире мало кто смотрит серьезно на так называемую «формулу мира», озвученную Зеленским.А он сам меж тем раздухарился страшно и раздулся как индюк от собственной важности чрезмерно: как же, весь мир с нами. Он после Джидды уже планирует на осень «глобальный саммит мира», о котором и рассказал на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений.По его словам, сейчас у Киева есть 5 ориентиров, главный из которых — реализация «формулы мира». Второй — встреча в Джидде, на которой, уверен сдуру Зеленский, 40 государств мира должны указать России ее место.«А третьим шагом будет организация саммита, глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. На саммите, которому нужно, и может быть, мировое большинство. Представители Севера и Юга, Востока и Запада. Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности», — сказал Зеленский.А еще Киеву и неонацистам, по словам Зеленского, нужны крайне: оружие и санкции против России; интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО; гарантии безопасности и политика соседства; экономика, восстановление и трансформация; поддержка украинцев «как на Украине, так и за рубежом». То есть все по-прежнему: «королева попрошаек» (так Зеленского назвали в США) в своем репертуаре — когда просит, аж заходится от переизбытка желаний дармовщинки.Однако ничего из этого Украине не светит. А Запад реально увидит, что ему уже не удается диктовать всему миру свою волю. Если так получится, то это и будет шикарнейший результат Джидды.Именно об этом, кстати, говорит и появление в Европе так называемого «плана Виммера» из семи пунктов, о котором уже писала Украина.ру. Конечно, то, что предлагает 80-летний тяжеловес немецкой и европейской политики Вилли Виммер, похоже на набор благих пожеланий, перечень несбыточных мечтаний и список ностальгических воспоминаний о том, почему Германия на дешевых российских энергоносителях была экономическим локомотивом Европы. Но сам факт того, что такой документ появился именно в Европе, говорит, что и там не у всех европолитиков под давлением США умерли мозг и прагматическое отстаивание национальных интересов своих стран.Под эту встречу у саудитов, кстати, лопнула еще одна хотелка Запада — расколоть БРИКС. Западные СМИ с подачи явно Вашингтона и Лондона с Парижем и Берлином аж заходились в восторге, рассказывая, что удалось нащупать трещину в этой крупнейшей антизападной по сути структуре государств.Во-первых, часть членов БРИКС якобы не поддерживает Россию и участвует в консультациях о ее судьбе без участия России (Копенгаген и вот предполагаемая Джидда).Во-вторых, накануне саммита БРИКС, который будет проходить с 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР, якобы наметились противоречия в организации по очень важному вопросу – ее расширению. Сегодня известно, что более 20 государств официально подали заявки на вступление в объединение. Крайней это сделала Боливия. А представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал недавно заявил: Соискатели известны: семь арабских стран, пять из которых являются нефтедобывающими. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Алжир, Бахрейн, Египет и Судан уже подали официальные заявки на вступление в БРИКС. Заявка Ирана на членство в БРИКС тоже находится на рассмотрении.В Африке это Нигерия, Сенегал, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Коморские Острова и Габон, которые официально объявили о намерении присоединиться к БРИКС.Кроме того, проявили интерес к этому блоку Аргентина, Мексика, Никарагуа, Таиланд, Уругвай, Венесуэла, Куба, Казахстан и Индонезия.И вот агентство Reuters поспешило сообщить, что монолитность блока БРИКС разъедает нежелание именно Бразилии соглашаться с его расширением. И по данным агентства Bloomberg, к протестам Бразилии якобы присоединилась Индия. Дескать, Нью-Дели и Бразилиа не хотят, чтобы их отношения с Вашингтоном осложнились, и потому призывают не делать из БРИКС мощный политический и экономический альянс, выступающий против гегемонии США в мире.Сообщения эти оказались американо-британскими информмутками, выдававшими желаемое за действительное в угоду конъюнктуре. Президент Бразилии Лула да Силва заявил накануне встречи в Джидде: «Я думаю, что для Саудовской Аравии чрезвычайно важно присоединиться к БРИКС. Я думаю, что крайне важно, чтобы Арабские Эмираты, если они хотят войти в БРИКС, вошли в альянс, как и Аргентина. Очевидно, что я не решаю один, нужно, чтобы все страны приняли это решение. Считаю важным, чтобы страны БРИКС позволили другим странам, отвечающим требованиям, присоединиться к БРИКС».Индия, где сильно влияние и США, и Великобритании, пока официально молчит. Но все помнят, что и с Россией ее связывают многие годы дружбы и плодотворнейшего сотрудничества.И вот до встречи в Джидде остается один день, и уже можно констатировать: Западу не удалось расколоть украинским клином антизападный консенсус Востока и глобального Юга. Даже на Западе все устали от гегемонии США («план Виммера») и использовании Украины и ее неонацистского режима как тарана, который под видом борьбы за мир не просто требует продолжения войны, а ведет ее.А глава МИД России Сергей Лавров откровенно заявил, что «формула мира» Зеленского представляет собой «набор ультимативных требований к России». Но параллельно он напомнил, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, а ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета известных требований России, ситуации де-факто и новых реалий.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, зарубежье, брикс, саудовская аравия, россия, сергей лавров