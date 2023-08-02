Немец против саудитов. Арийские предложения противостоят аравийской инициативе - 02.08.2023 Украина.ру
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Немец против саудитов. Арийские предложения противостоят аравийской инициативе
Немец против саудитов. Арийские предложения противостоят аравийской инициативе - 02.08.2023 Украина.ру
Немец против саудитов. Арийские предложения противостоят аравийской инициативе
За несколько дней до переговоров-консультаций в Джидде, куда для обсуждения 5-6 августа 2023 года основ будущего миропорядка Саудовская Аравия позвала представителей около 30 стран из Запада, Востока и Глобального Юга, ЕС и НАТО, но без России, уже появилась своеобразная альтернатива возможным будущим предложениям.
2023-08-02T15:04
2023-08-02T15:05
саудовская аравия
сво
россия
сша
мнения
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Саудиты на своем мероприятии хотят обсудить план мирного дипломатического урегулирования конфликта между Украиной и Россией. И после как бы плюралистичного обсуждения всеми заинтересованными странами, представляющими всю планету, предложить мирный план окончания войны.Инициатива бесспорно хорошая, но в ней есть несколько "но", которые однозначно не могут устраивать Россию.Во-первых, однозначно попахивает дискриминацией. Причем геополитической. На конференцию в Джидду приглашены Украина -- сторона конфликта и США -- закулисный спонсор и организатор госпереворота в Украине 2014 года, который и вызвал нынешние отношения между Киев и Москвой и привел к войне между ними. Приглашены страны Запада, Востока и Глобального Юга, но нет России – страны, которая в одиночку может решить и уже решает "украинскую проблему". Причем если нужно будет, то решит так, как ей захочется. Ну, так уж получается.Во-вторых, в Джидде всеми процессами обсуждения намереваются рулить США, для чего туда собираются помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, один из видных "ястребов войны" и патентованный русофоб, и помощница госсекретаря США Виктория Нуланд, во всем антироссийском Джейку под стать, да еще и главный организатор госпереворта-2014 в Киеве.Это сулит русофобский перекос в характере и тональности предположительных мирных рекомендаций Джидды. Но даже если саудитам удастся сдержать американский и вообще западный напор и перекос, то все равно документы НЕ БУДУТ УСЧИТЫВАТЬ ПОЗИЦИЮ России, но будут ей ПРЕДЛОЖЕНЫ, КАК МНЕНИЕ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО МИРА (выделено мною – Авт.). И если Россия с ними не согласится, то ее и будут выставлять как главного ослушника планеты, который плюет на мнение большинства.Особую опасность или, как минимум, двусмысленность происходящему добавляет и то, что в основу возможных мирных рекомендаций и планов может быть:а) положена так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, который, собственно, и довел украинско-российские отношения до такой горячей фазы войны;б) рекомендации Джидды могут стать основой для работы пресловутого и уже анонсированного до конца текущего года "саммита мира", тоже предложенного Зеленским и поддержанного США и, разумеется, покорным им Западом.Россия пока присматривается к тому, что планируется в Джидде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели. А вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была уже определеннее, но тоже сдержанной. По ее словам, встреча по Украине в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского. Да-да, так и сказала: "Сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным".Встрепенулась плюралистично и Европа, и, как оказалось, не все тамошние политики готовы покорно плестись в охвостье согласованной и продиктованной ЕС и НАТО американской политике. Экс-статсекретаря минобороны ФРГ, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и один из реальных тяжеловесов немецкой политики на пенсии 80-летний Вилли Виммер уже высказался по поводу переговоров в Джидде.По его мнению, Саудовская Аравия – это политический тяжеловес, и предложенная ею встреча-конференция имеет шансы на успех, считает Вилли Виммер. И на ней должны быть обсуждены важные аспекты, которые могут стать началом восстановления нормальных связей между государствами. Но для того, чтобы конференция и ее документ были успешными и принесли искомый результат, по мнению Виммера, нужно предварительное разгребание существующих геополитических завалов на пути к миру.И у немца уже есть такие предложения, которые уже получили названия "план Виммера". Вот он: по его политика, переговоры с перспективой достижения результата могут быть начаты, если до начала переговоров:1) безоговорочно и навсегда будет отозван ордер на арест президента России, выданный Международным уголовным судом (МУС);2) санкции, действующие с обеих сторон, должны быть полностью отменены и взаимоотношения между сторонами должны быть полностью восстановлены на досанкционном уровне;3) ремонт поврежденных трубопроводов между Россией и другими странами будет начат немедленно, в кратчайшие сроки будет налажена полноценная эксплуатация "Северного потока";4) до начала переговоров взаимно гарантируется, что переговоры, имеющие обязательную силу, будут проходить в соответствии с признанными принципами государственных территорий, народа и государственной власти;5) все боевые действия приостанавливаются и не возобновляются за две недели до начала переговоров, на время переговоров, а также в дальнейшем;6) не позднее, чем за две недели до начала переговоров восстанавливаются отношения между государствами, являющимися членами Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, в объемах и уровне, в котором они находились до 22 февраля 2022 года;7) до начала этих переговоров партнеры по переговорам обязуются воздерживаться от всего, что может повлиять и/или изменить международно-правовой статус государств, непосредственно вовлеченных в конфликт.Вот такой вот план! Один ремонт газопроводов "Северных потоков" или отмена санкций против России готовы довести до белого каления или до непроизвольного энуреза с диареей от злости руководство тех же США, Великобритании, Украины и, к примеру Польши, тоже приглашенной в Джидду.Но этот план может дать мир и возврат к статус-кво в мировых и европейских раскладах до начала спецвоенной операции (СВО) России для приведения Украины в адекватное состояние.И предлагает это политик, который еще в январе 2022 года точно нарисовал сценарий развития ситуации, который готовился в Вашингтоне в том году. Немец тогда прогнозировал: Украина начнет военные действия на Донбассе, Россия немедленно встанет на защиту мирных жителей и своих граждан, войдет на Украину и продвинется до Львова. Ни один натовский танк не двинется с места на защиту Украины, но начнется война "эмбарго" (то бишь санкций), которую можно будет приравнять к атомной. Этот сценарий Виммер считал вполне реальным и его вероятность оценивал, как высокую.И в 2014 году он писал: "Произошедшее в Киеве – это путч и государственный переворот". При этом он недоумевал, почему ОБСЕ и другие международные организации "делают все возможное, чтобы создать нормативную базу для незаконного правительства" в Украине. Ведь, по его словам, оно "не только нелегитимно, оно еще и работает с людьми, которых рано или поздно осудит Верховный суд Германии: с правыми, националистами и фашистами". Точнейшая характеристика и пока несбывшийся прогноз. Но к этому идет.Россия, чьи интересы никто не хотел учитывать, 24 февраля 2023 года спутала все карты, сыграв на опережение. Сейчас, как видим, тоже не хотят считаться с Россией, а жаждут подойти к ней с "инициативами Джидды", как с коллективным ножом к горлу…Но Россия обязательно ответит. "Неблагодарное это занятие – бить красных", -- сказал когда-то в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" есаул Брылов ротмистру Лемке. Хорошо сказал…
https://ukraina.ru/20230731/1048366051.html
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Владимир Скачко
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саудовская аравия, сво, россия, сша, мнения
Саудовская Аравия, СВО, Россия, США, Мнения

Немец против саудитов. Арийские предложения противостоят аравийской инициативе

15:04 02.08.2023 (обновлено: 15:05 02.08.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКонференция RT "Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка"
Конференция RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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За несколько дней до переговоров-консультаций в Джидде, куда для обсуждения 5-6 августа 2023 года основ будущего миропорядка Саудовская Аравия позвала представителей около 30 стран из Запада, Востока и Глобального Юга, ЕС и НАТО, но без России, уже появилась своеобразная альтернатива возможным будущим предложениям.
Саудиты на своем мероприятии хотят обсудить план мирного дипломатического урегулирования конфликта между Украиной и Россией. И после как бы плюралистичного обсуждения всеми заинтересованными странами, представляющими всю планету, предложить мирный план окончания войны.
Инициатива бесспорно хорошая, но в ней есть несколько "но", которые однозначно не могут устраивать Россию.
Во-первых, однозначно попахивает дискриминацией. Причем геополитической. На конференцию в Джидду приглашены Украина -- сторона конфликта и США -- закулисный спонсор и организатор госпереворота в Украине 2014 года, который и вызвал нынешние отношения между Киев и Москвой и привел к войне между ними. Приглашены страны Запада, Востока и Глобального Юга, но нет России – страны, которая в одиночку может решить и уже решает "украинскую проблему". Причем если нужно будет, то решит так, как ей захочется. Ну, так уж получается.
Во-вторых, в Джидде всеми процессами обсуждения намереваются рулить США, для чего туда собираются помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, один из видных "ястребов войны" и патентованный русофоб, и помощница госсекретаря США Виктория Нуланд, во всем антироссийском Джейку под стать, да еще и главный организатор госпереворта-2014 в Киеве.
Это сулит русофобский перекос в характере и тональности предположительных мирных рекомендаций Джидды. Но даже если саудитам удастся сдержать американский и вообще западный напор и перекос, то все равно документы НЕ БУДУТ УСЧИТЫВАТЬ ПОЗИЦИЮ России, но будут ей ПРЕДЛОЖЕНЫ, КАК МНЕНИЕ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО МИРА (выделено мною – Авт.). И если Россия с ними не согласится, то ее и будут выставлять как главного ослушника планеты, который плюет на мнение большинства.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 11:57
Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада Как первой сообщила газета The Wall Street Journal, 5–6 августа 2023 года в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры с участием представителей около 30 государств, которые обсудят в числе прочего и проблему мира на Украине
Особую опасность или, как минимум, двусмысленность происходящему добавляет и то, что в основу возможных мирных рекомендаций и планов может быть:
а) положена так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, который, собственно, и довел украинско-российские отношения до такой горячей фазы войны;
б) рекомендации Джидды могут стать основой для работы пресловутого и уже анонсированного до конца текущего года "саммита мира", тоже предложенного Зеленским и поддержанного США и, разумеется, покорным им Западом.
Россия пока присматривается к тому, что планируется в Джидде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели. А вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была уже определеннее, но тоже сдержанной. По ее словам, встреча по Украине в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского. Да-да, так и сказала: "Сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным".
Встрепенулась плюралистично и Европа, и, как оказалось, не все тамошние политики готовы покорно плестись в охвостье согласованной и продиктованной ЕС и НАТО американской политике. Экс-статсекретаря минобороны ФРГ, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и один из реальных тяжеловесов немецкой политики на пенсии 80-летний Вилли Виммер уже высказался по поводу переговоров в Джидде.
По его мнению, Саудовская Аравия – это политический тяжеловес, и предложенная ею встреча-конференция имеет шансы на успех, считает Вилли Виммер. И на ней должны быть обсуждены важные аспекты, которые могут стать началом восстановления нормальных связей между государствами. Но для того, чтобы конференция и ее документ были успешными и принесли искомый результат, по мнению Виммера, нужно предварительное разгребание существующих геополитических завалов на пути к миру.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
13:42
Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова Киевский режим инициирует встречи для продвижения "формулы мира" Зеленского с целью создания коалиции против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
И у немца уже есть такие предложения, которые уже получили названия "план Виммера". Вот он: по его политика, переговоры с перспективой достижения результата могут быть начаты, если до начала переговоров:
1) безоговорочно и навсегда будет отозван ордер на арест президента России, выданный Международным уголовным судом (МУС);
2) санкции, действующие с обеих сторон, должны быть полностью отменены и взаимоотношения между сторонами должны быть полностью восстановлены на досанкционном уровне;
3) ремонт поврежденных трубопроводов между Россией и другими странами будет начат немедленно, в кратчайшие сроки будет налажена полноценная эксплуатация "Северного потока";
4) до начала переговоров взаимно гарантируется, что переговоры, имеющие обязательную силу, будут проходить в соответствии с признанными принципами государственных территорий, народа и государственной власти;
5) все боевые действия приостанавливаются и не возобновляются за две недели до начала переговоров, на время переговоров, а также в дальнейшем;
6) не позднее, чем за две недели до начала переговоров восстанавливаются отношения между государствами, являющимися членами Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, в объемах и уровне, в котором они находились до 22 февраля 2022 года;
7) до начала этих переговоров партнеры по переговорам обязуются воздерживаться от всего, что может повлиять и/или изменить международно-правовой статус государств, непосредственно вовлеченных в конфликт.
Вот такой вот план! Один ремонт газопроводов "Северных потоков" или отмена санкций против России готовы довести до белого каления или до непроизвольного энуреза с диареей от злости руководство тех же США, Великобритании, Украины и, к примеру Польши, тоже приглашенной в Джидду.
Но этот план может дать мир и возврат к статус-кво в мировых и европейских раскладах до начала спецвоенной операции (СВО) России для приведения Украины в адекватное состояние.
И предлагает это политик, который еще в январе 2022 года точно нарисовал сценарий развития ситуации, который готовился в Вашингтоне в том году. Немец тогда прогнозировал: Украина начнет военные действия на Донбассе, Россия немедленно встанет на защиту мирных жителей и своих граждан, войдет на Украину и продвинется до Львова. Ни один натовский танк не двинется с места на защиту Украины, но начнется война "эмбарго" (то бишь санкций), которую можно будет приравнять к атомной. Этот сценарий Виммер считал вполне реальным и его вероятность оценивал, как высокую.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
4 июня, 10:56
Сальдо: "формула мира" Зеленского юридически ничтожнаТак называемая „формула мира“ Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 4 июня
И в 2014 году он писал: "Произошедшее в Киеве – это путч и государственный переворот". При этом он недоумевал, почему ОБСЕ и другие международные организации "делают все возможное, чтобы создать нормативную базу для незаконного правительства" в Украине. Ведь, по его словам, оно "не только нелегитимно, оно еще и работает с людьми, которых рано или поздно осудит Верховный суд Германии: с правыми, националистами и фашистами". Точнейшая характеристика и пока несбывшийся прогноз. Но к этому идет.
Россия, чьи интересы никто не хотел учитывать, 24 февраля 2023 года спутала все карты, сыграв на опережение. Сейчас, как видим, тоже не хотят считаться с Россией, а жаждут подойти к ней с "инициативами Джидды", как с коллективным ножом к горлу…
Но Россия обязательно ответит. "Неблагодарное это занятие – бить красных", -- сказал когда-то в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" есаул Брылов ротмистру Лемке. Хорошо сказал…
 
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