Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей - 03.08.2023 Украина.ру
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Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей
Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей - 03.08.2023 Украина.ру
Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей
Противоречия между Украиной и Польшей будут только расти. Об этом 2 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-08-03T07:13
2023-08-03T07:19
польша
украина
дмитрий песков
новости
зарубежье
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"Отношения Украины и Польши - это такая очень сложная историческая субстанция, в наше время она не менее сложная. Действительно, польским фермерам очень не нравится украинское зерно, польским гражданам очень не нравятся расходы своего бюджета на беженцев из Украины, которые совершенно не собираются никуда возвращаться и всё больше и больше требуют для себя каких-то преимуществ. Сами поляки имеют много претензий к Украине, и исторические события, которые мы с вами хорошо помним, тоже, наверное, наложили глубокий отпечаток на современный характер взаимоотношений", - перечислил Песков.Он указал, что между странами очень много противоречий, которые будут только расти. В начале недели посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что поверенный в делах Украины, в свою очередь, был вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", ему заявили, что Польша ожидает от Украины уважения ее национальных интересов.Власти Польши признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов - отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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польша, украина, дмитрий песков, новости, зарубежье
Польша, Украина, Дмитрий Песков, Новости, Зарубежье

Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей

07:13 03.08.2023 (обновлено: 07:19 03.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Противоречия между Украиной и Польшей будут только расти. Об этом 2 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Отношения Украины и Польши - это такая очень сложная историческая субстанция, в наше время она не менее сложная. Действительно, польским фермерам очень не нравится украинское зерно, польским гражданам очень не нравятся расходы своего бюджета на беженцев из Украины, которые совершенно не собираются никуда возвращаться и всё больше и больше требуют для себя каких-то преимуществ. Сами поляки имеют много претензий к Украине, и исторические события, которые мы с вами хорошо помним, тоже, наверное, наложили глубокий отпечаток на современный характер взаимоотношений", - перечислил Песков.
Он указал, что между странами очень много противоречий, которые будут только расти.
"Мы наблюдаем за этим, наблюдаем очень внимательно, потому что и Украина - страна, которая стоит в центре всего русофобского движения, и поляки тоже особым дружелюбием по отношению к нам не отличаются", - сказал Песков.
В начале недели посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы.
Польское внешнеполитическое ведомство позднее сообщило, что поверенный в делах Украины, в свою очередь, был вызван в МИД Польши в связи с "заявлениями властей Украины", ему заявили, что Польша ожидает от Украины уважения ее национальных интересов.
Власти Польши признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов - отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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