https://ukraina.ru/20230803/1048437425.html

Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО

Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО - 03.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО

Противник нацелен на захват Крыма и никогда не оставит полуостров в покое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-03T05:14

2023-08-03T05:14

2023-08-03T05:14

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Украина и НАТО мечтают захватить полуостров, потому что это даёт возможность контролировать восточную и западную часть Черного моря, добавил Дандыкин.Крым не зря называли "непотопляемым авианосцем". Украинский спецназ не сможет захватить полуостров, учитывая новейшие системы ПВО, боевую авиацию и мощную линию обороны на севере полуострова, рассказал эксперт.Неслучайно ВСУ держат в районе Одессы приличную группировку. Ударив по портам, Россия перекрыли важный канал поставки оружия для ВСУ. Массированные атаками беспилотников связаны с тем, что Украина потеряли важную часть логистики, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230629/1047670061.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, одесса, спецназ, сво, черное море