Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО - 03.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО - 03.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
Противник нацелен на захват Крыма и никогда не оставит полуостров в покое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T05:14
2023-08-03T05:14
новости
крым
одесса
спецназ
сво
черное море
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Украина и НАТО мечтают захватить полуостров, потому что это даёт возможность контролировать восточную и западную часть Черного моря, добавил Дандыкин.Крым не зря называли "непотопляемым авианосцем". Украинский спецназ не сможет захватить полуостров, учитывая новейшие системы ПВО, боевую авиацию и мощную линию обороны на севере полуострова, рассказал эксперт.Неслучайно ВСУ держат в районе Одессы приличную группировку. Ударив по портам, Россия перекрыли важный канал поставки оружия для ВСУ. Массированные атаками беспилотников связаны с тем, что Украина потеряли важную часть логистики, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230629/1047670061.html
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новости, крым, одесса, спецназ, сво, черное море
Новости, Крым, Одесса, спецназ, СВО, Черное море

Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО

05:14 03.08.2023
 
© СтрингерНАТО-Одесса
НАТО-Одесса
© Стрингер
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Противник нацелен на захват Крыма и никогда не оставит полуостров в покое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Украина и НАТО мечтают захватить полуостров, потому что это даёт возможность контролировать восточную и западную часть Черного моря, добавил Дандыкин.
Крым не зря называли "непотопляемым авианосцем". Украинский спецназ не сможет захватить полуостров, учитывая новейшие системы ПВО, боевую авиацию и мощную линию обороны на севере полуострова, рассказал эксперт.

"Северо-западная часть Черного моря для нас очень важна. Тот же Очаков находится возле Кинбурнской косы. Оттуда противник постоянно пытается атаковать наши позиции", - подчеркнул эксперт.

Неслучайно ВСУ держат в районе Одессы приличную группировку. Ударив по портам, Россия перекрыли важный канал поставки оружия для ВСУ. Массированные атаками беспилотников связаны с тем, что Украина потеряли важную часть логистики, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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