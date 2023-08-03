https://ukraina.ru/20230803/1048437425.html
Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО - 03.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
Противник нацелен на захват Крыма и никогда не оставит полуостров в покое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T05:14
2023-08-03T05:14
2023-08-03T05:14
новости
крым
одесса
спецназ
сво
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102551/57/1025515754_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_12fff556f5b93808877e48e31ca0c3b9.jpg
Украина и НАТО мечтают захватить полуостров, потому что это даёт возможность контролировать восточную и западную часть Черного моря, добавил Дандыкин.Крым не зря называли "непотопляемым авианосцем". Украинский спецназ не сможет захватить полуостров, учитывая новейшие системы ПВО, боевую авиацию и мощную линию обороны на севере полуострова, рассказал эксперт.Неслучайно ВСУ держат в районе Одессы приличную группировку. Ударив по портам, Россия перекрыли важный канал поставки оружия для ВСУ. Массированные атаками беспилотников связаны с тем, что Украина потеряли важную часть логистики, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230629/1047670061.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102551/57/1025515754_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_88d35354f0363e2223e99e14124f1743.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, одесса, спецназ, сво, черное море
Новости, Крым, Одесса, спецназ, СВО, Черное море
Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
Противник нацелен на захват Крыма и никогда не оставит полуостров в покое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Украина и НАТО мечтают захватить полуостров, потому что это даёт возможность контролировать восточную и западную часть Черного моря, добавил Дандыкин.
Крым не зря называли "непотопляемым авианосцем". Украинский спецназ не сможет захватить полуостров, учитывая новейшие системы ПВО, боевую авиацию и мощную линию обороны на севере полуострова, рассказал эксперт.
"Северо-западная часть Черного моря для нас очень важна. Тот же Очаков находится возле Кинбурнской косы. Оттуда противник постоянно пытается атаковать наши позиции", - подчеркнул эксперт.
Неслучайно ВСУ держат в районе Одессы приличную группировку. Ударив по портам, Россия перекрыли важный канал поставки оружия для ВСУ. Массированные атаками беспилотников связаны с тем, что Украина потеряли важную часть логистики, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь