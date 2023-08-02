Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонных переговорах Путина и Эрдогана 2 августа, отмечается в сообщении канцелярии
Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана приехать с визитом в Турцию. Об этом 2 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии Эрдогана.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство.
При этом в сообщении канцелярии турецкого лидера не уточняется дата возможного визита.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 2 августа.