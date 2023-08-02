https://ukraina.ru/20230802/1048425652.html

Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию

Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию - 02.08.2023 Украина.ру

Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию

Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонных переговорах Путина и Эрдогана 2 августа, отмечается в сообщении канцелярии

2023-08-02T13:36

2023-08-02T13:36

2023-08-02T13:36

новости

владимир путин

эрдоган

государственный визит

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Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана приехать с визитом в Турцию. Об этом 2 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии Эрдогана."Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство.При этом в сообщении канцелярии турецкого лидера не уточняется дата возможного визита.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 2 августа.

https://ukraina.ru/20230717/1048073386.html

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2023

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новости, владимир путин, эрдоган, государственный визит