Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию - 02.08.2023 Украина.ру
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Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию
Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию - 02.08.2023 Украина.ру
Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию
Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонных переговорах Путина и Эрдогана 2 августа, отмечается в сообщении канцелярии
2023-08-02T13:36
2023-08-02T13:36
новости
владимир путин
эрдоган
государственный визит
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Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана приехать с визитом в Турцию. Об этом 2 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии Эрдогана."Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство.При этом в сообщении канцелярии турецкого лидера не уточняется дата возможного визита.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 2 августа.
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новости, владимир путин, эрдоган, государственный визит
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, государственный визит

Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию

13:36 02.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонных переговорах Путина и Эрдогана 2 августа, отмечается в сообщении канцелярии
Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана приехать с визитом в Турцию. Об этом 2 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии Эрдогана.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство.
При этом в сообщении канцелярии турецкого лидера не уточняется дата возможного визита.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 2 августа.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
17 июля, 17:50
"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделкуПрезидент России Владимир Путин хочет, чтобы "зерновой коридор" продолжался. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка 17 июля
 
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