https://ukraina.ru/20230802/1048425108.html
Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"
Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов" - 02.08.2023 Украина.ру
Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"
Скандал с одесским военкомом, который купил виллу в Испании и после многих приключений был арестован 24 июля в Киеве, привёл к проверкам военкоматов. Проверки сопровождались массовыми обысками и арестами со стороны антикоррупционных органов
2023-08-02T13:58
2023-08-02T13:58
2023-08-02T14:23
эксклюзив
всу
коррупция
военком
военкомат
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/19/1048241718_0:0:608:342_1920x0_80_0_0_2d856fb4bb7a7903f428ea344be6623a.jpg
Ещё 22 июля президент Зеленский заявил, что «идёт проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов... Ответственность за нарушения неизбежна». Уже 24 он заявил, что проверка подходит к концу и результаты её «неутешительные» (хотя тут логичной была бы позитивная оценка — дело ведь не в факте нарушения закона, а в способности его раскрыть).1 августа Офис Генпрокурора сообщил о раскрытии масштабной схемы уклонения от призыва военнообязанных. Заключалась она в том, что военкомы и врачи военных комиссий выдавали мужчинам призывного возраста справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, благодаря чему военнообязанные выезжали из страны. Услуга в среднем стоила $ 6 тыс. Обыски провели на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей.Помимо общих данных, украинские СМИ смакуют отдельные факты военкомовского беспредела.В Днепропетровской области военком приобрёл имущества на $ 350 тыс. Он оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепропетровске, а также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 квадратных метров.Сын львовского военкома «получил в подарок от застройщика» недостроенный дом в элитном посёлке с готовностью 95%. Оценочная стоимость «подарка» указана во всего 876 тысяч гривен (2,2 миллиона рублей), хотя реальная рыночная стоимость, по данным СМИ — не менее 4 миллионов (10 миллионов рублей).В Ровенской области арестован военком, избивший подчинённого, задержанного полицией с наркотиками. Наркотики были найдены и в его служебном кабинете: был он потребителем или дилером пока непонятно, но скорее второе.В общем, погром в военкоматах произведён знатный и он, надо думать, далёк от завершения.Разумеется, возникает впечатление, что разгром военкоматов связан с украинским контрнаступлением и нехваткой военной силы. Вероятно, эта составляющая присутствует, но вряд ли она играет большую роль.Источник издания Украина.ру, знакомый с ситуацией, утверждает, что перечисленные схемы и источники обогащения работали в прошлом году.Тогда было больше людей, желающих выехать — и у них были деньги. Причём речь шла о суммах хоть того же порядка, но всё же заметно меньших. И в большинстве случаев люди не обращались в военкомат (это само по себе небезопасно — всегда можно наткнуться на проверку или принципиального военкома, почему-то не желающего брать взятку, такие случаи были), а предпочитали давать взятки пограничникам.В текущем году, как утверждает источник, ссылаясь на информацию следствия, представленной схемой по всем десяти областям воспользовалось всего несколько тысяч человек. Сумма в результате получается большая, но рассеянная на несколько десятков (или даже сотен) получателей и, главное, количество выявленных уклонистов какое-то несерьёзное. Напомним, численность силовых структур Украины сейчас составляет около миллиона человек.К тому же возможности военкоматов, как ни странно, в разы уступают возможностям предприятий, предоставляющих своим сотрудникам «бронь». В частности, украинская железная дорога, на которой в 2020 году работало около 240 тыс. человек, безобразно раздула штаты — мало того что увеличено число работников ремонтных служб (под предлогом повреждений от российских ударов и перегрузки), так и работников на эти места берут на треть или даже четверть ставки — зарплата очень низкая, зато много свободного времени и почти нет риска попасть под мобилизацию. На такие места берут за взятку или по знакомству. Такая же ситуация, судя по всему, на предприятиях энергетики и в некоторых коммунальных службах (многое зависит от города — в Киеве коррупция ниже, во Львове — выше). Тут речь идёт о сотнях тысяч человек, но правоохранительные органы особой активности не проявляют (пока?).Вполне вероятно, что казус ровенского военкома связан именно с падением доходности основной коррупционной деятельности — спрос на наркотики, насколько можно понять, сейчас растёт. Особенно среди военнослужащих и ветеранов.Отсюда можно сделать вывод, что кампания против военкоматов имеет смысл преимущественно политический.Во-первых, поддерживается имидж президента как человека, который не только обеспокоен обороноспособностью Украины (отношение к мобилизации в обществе неоднозначное), но и борется за справедливость ($ 6 тысяч для современной Украины — сумма немаленькая).Во-вторых, со временем, по мере работы следствия, можно получить информацию, которая дискредитировала бы командование ВСУ, в частности Залужного, который рассматривается в качестве перспективного кандидата на пост президента. Разумеется, напрямую этот информационный повод использовать будет нельзя, но существует ведь множество косвенных способов воздействия на общественное мнение.
https://ukraina.ru/20230728/1048332272.html
https://ukraina.ru/20230629/1047660833.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
эксклюзив, всу, коррупция, военком, военкомат
Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"
13:58 02.08.2023 (обновлено: 14:23 02.08.2023)
Скандал с одесским военкомом, который купил виллу в Испании и после многих приключений был арестован 24 июля в Киеве, привёл к проверкам военкоматов. Проверки сопровождались массовыми обысками и арестами со стороны антикоррупционных органов
Ещё 22 июля президент Зеленский заявил, что «идёт проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов... Ответственность за нарушения неизбежна».
Уже 24 он заявил, что проверка подходит к концу и результаты её «неутешительные» (хотя тут логичной была бы позитивная оценка — дело ведь не в факте нарушения закона, а в способности его раскрыть).
1 августа Офис Генпрокурора сообщил о раскрытии масштабной схемы уклонения от призыва военнообязанных. Заключалась она в том, что военкомы и врачи военных комиссий выдавали мужчинам призывного возраста справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, благодаря чему военнообязанные выезжали из страны.
Услуга в среднем стоила $ 6 тыс.
Обыски провели на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей.
Помимо общих данных, украинские СМИ смакуют отдельные факты военкомовского беспредела.
В Днепропетровской области военком приобрёл имущества на $ 350 тыс. Он оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепропетровске, а также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 квадратных метров.
Сын львовского военкома «получил в подарок от застройщика» недостроенный дом в элитном посёлке с готовностью 95%. Оценочная стоимость «подарка» указана во всего 876 тысяч гривен (2,2 миллиона рублей), хотя реальная рыночная стоимость, по данным СМИ — не менее 4 миллионов (10 миллионов рублей).
В Ровенской области арестован военком, избивший подчинённого, задержанного полицией с наркотиками. Наркотики были найдены и в его служебном кабинете: был он потребителем или дилером пока непонятно, но скорее второе.
В общем, погром в военкоматах произведён знатный и он, надо думать, далёк от завершения.
Разумеется, возникает впечатление, что разгром военкоматов связан с украинским контрнаступлением и нехваткой военной силы. Вероятно, эта составляющая присутствует, но вряд ли она играет большую роль.
Источник издания Украина.ру, знакомый с ситуацией, утверждает, что перечисленные схемы и источники обогащения работали в прошлом году.
Тогда было больше людей, желающих выехать — и у них были деньги. Причём речь шла о суммах хоть того же порядка, но всё же заметно меньших. И в большинстве случаев люди не обращались в военкомат (это само по себе небезопасно — всегда можно наткнуться на проверку или принципиального военкома, почему-то не желающего брать взятку, такие случаи были), а предпочитали давать взятки пограничникам.
В текущем году, как утверждает источник, ссылаясь на информацию следствия, представленной схемой по всем десяти областям воспользовалось всего несколько тысяч человек.
Сумма в результате получается большая, но рассеянная на несколько десятков (или даже сотен) получателей и, главное, количество выявленных уклонистов какое-то несерьёзное. Напомним, численность силовых структур Украины сейчас составляет около миллиона человек.
К тому же возможности военкоматов, как ни странно, в разы уступают возможностям предприятий, предоставляющих своим сотрудникам «бронь».
В частности, украинская железная дорога, на которой в 2020 году работало около 240 тыс. человек, безобразно раздула штаты — мало того что увеличено число работников ремонтных служб (под предлогом повреждений от российских ударов и перегрузки), так и работников на эти места берут на треть или даже четверть ставки — зарплата очень низкая, зато много свободного времени и почти нет риска попасть под мобилизацию.
На такие места берут за взятку или по знакомству.
Такая же ситуация, судя по всему, на предприятиях энергетики и в некоторых коммунальных службах (многое зависит от города — в Киеве коррупция ниже, во Львове — выше). Тут речь идёт о сотнях тысяч человек, но правоохранительные органы особой активности не проявляют (пока?).
Вполне вероятно, что казус ровенского военкома связан именно с падением доходности основной коррупционной деятельности — спрос на наркотики, насколько можно понять, сейчас растёт. Особенно среди военнослужащих и ветеранов.
Отсюда можно сделать вывод, что кампания против военкоматов имеет смысл преимущественно политический.
Во-первых, поддерживается имидж президента как человека, который не только обеспокоен обороноспособностью Украины (отношение к мобилизации в обществе неоднозначное), но и борется за справедливость ($ 6 тысяч для современной Украины — сумма немаленькая).
Во-вторых, со временем, по мере работы следствия, можно получить информацию, которая дискредитировала бы командование ВСУ, в частности Залужного, который рассматривается в качестве перспективного кандидата на пост президента. Разумеется, напрямую этот информационный повод использовать будет нельзя, но существует ведь множество косвенных способов воздействия на общественное мнение.