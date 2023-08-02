https://ukraina.ru/20230802/1048425108.html

Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"

Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов" - 02.08.2023 Украина.ру

Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"

Скандал с одесским военкомом, который купил виллу в Испании и после многих приключений был арестован 24 июля в Киеве, привёл к проверкам военкоматов. Проверки сопровождались массовыми обысками и арестами со стороны антикоррупционных органов

2023-08-02T13:58

2023-08-02T13:58

2023-08-02T14:23

эксклюзив

всу

коррупция

военком

военкомат

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Ещё 22 июля президент Зеленский заявил, что «идёт проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов... Ответственность за нарушения неизбежна». Уже 24 он заявил, что проверка подходит к концу и результаты её «неутешительные» (хотя тут логичной была бы позитивная оценка — дело ведь не в факте нарушения закона, а в способности его раскрыть).1 августа Офис Генпрокурора сообщил о раскрытии масштабной схемы уклонения от призыва военнообязанных. Заключалась она в том, что военкомы и врачи военных комиссий выдавали мужчинам призывного возраста справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, благодаря чему военнообязанные выезжали из страны. Услуга в среднем стоила $ 6 тыс. Обыски провели на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей.Помимо общих данных, украинские СМИ смакуют отдельные факты военкомовского беспредела.В Днепропетровской области военком приобрёл имущества на $ 350 тыс. Он оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепропетровске, а также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 квадратных метров.Сын львовского военкома «получил в подарок от застройщика» недостроенный дом в элитном посёлке с готовностью 95%. Оценочная стоимость «подарка» указана во всего 876 тысяч гривен (2,2 миллиона рублей), хотя реальная рыночная стоимость, по данным СМИ — не менее 4 миллионов (10 миллионов рублей).В Ровенской области арестован военком, избивший подчинённого, задержанного полицией с наркотиками. Наркотики были найдены и в его служебном кабинете: был он потребителем или дилером пока непонятно, но скорее второе.В общем, погром в военкоматах произведён знатный и он, надо думать, далёк от завершения.Разумеется, возникает впечатление, что разгром военкоматов связан с украинским контрнаступлением и нехваткой военной силы. Вероятно, эта составляющая присутствует, но вряд ли она играет большую роль.Источник издания Украина.ру, знакомый с ситуацией, утверждает, что перечисленные схемы и источники обогащения работали в прошлом году.Тогда было больше людей, желающих выехать — и у них были деньги. Причём речь шла о суммах хоть того же порядка, но всё же заметно меньших. И в большинстве случаев люди не обращались в военкомат (это само по себе небезопасно — всегда можно наткнуться на проверку или принципиального военкома, почему-то не желающего брать взятку, такие случаи были), а предпочитали давать взятки пограничникам.В текущем году, как утверждает источник, ссылаясь на информацию следствия, представленной схемой по всем десяти областям воспользовалось всего несколько тысяч человек. Сумма в результате получается большая, но рассеянная на несколько десятков (или даже сотен) получателей и, главное, количество выявленных уклонистов какое-то несерьёзное. Напомним, численность силовых структур Украины сейчас составляет около миллиона человек.К тому же возможности военкоматов, как ни странно, в разы уступают возможностям предприятий, предоставляющих своим сотрудникам «бронь». В частности, украинская железная дорога, на которой в 2020 году работало около 240 тыс. человек, безобразно раздула штаты — мало того что увеличено число работников ремонтных служб (под предлогом повреждений от российских ударов и перегрузки), так и работников на эти места берут на треть или даже четверть ставки — зарплата очень низкая, зато много свободного времени и почти нет риска попасть под мобилизацию. На такие места берут за взятку или по знакомству. Такая же ситуация, судя по всему, на предприятиях энергетики и в некоторых коммунальных службах (многое зависит от города — в Киеве коррупция ниже, во Львове — выше). Тут речь идёт о сотнях тысяч человек, но правоохранительные органы особой активности не проявляют (пока?).Вполне вероятно, что казус ровенского военкома связан именно с падением доходности основной коррупционной деятельности — спрос на наркотики, насколько можно понять, сейчас растёт. Особенно среди военнослужащих и ветеранов.Отсюда можно сделать вывод, что кампания против военкоматов имеет смысл преимущественно политический.Во-первых, поддерживается имидж президента как человека, который не только обеспокоен обороноспособностью Украины (отношение к мобилизации в обществе неоднозначное), но и борется за справедливость ($ 6 тысяч для современной Украины — сумма немаленькая).Во-вторых, со временем, по мере работы следствия, можно получить информацию, которая дискредитировала бы командование ВСУ, в частности Залужного, который рассматривается в качестве перспективного кандидата на пост президента. Разумеется, напрямую этот информационный повод использовать будет нельзя, но существует ведь множество косвенных способов воздействия на общественное мнение.

https://ukraina.ru/20230728/1048332272.html

https://ukraina.ru/20230629/1047660833.html

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эксклюзив, всу, коррупция, военком, военкомат