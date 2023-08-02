США официально оправдали терроризм Украины — Захарова - 02.08.2023 Украина.ру
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США официально оправдали терроризм Украины — Захарова
США официально оправдали терроризм Украины — Захарова - 02.08.2023 Украина.ру
США официально оправдали терроризм Украины — Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 августа на брифинге расритиковала реакцию США на попытки украинских беспилотников атаковать Москву
2023-08-02T12:41
2023-08-02T12:41
сша
захарова
зарубежье
новости
атаки
беспилотники
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"Все это Киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада. Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения", - возмутилась она.В ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Два уничтожила система ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити", сообщили в Минобороны России.
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сша, захарова, зарубежье, новости, атаки, беспилотники
США, Захарова, Зарубежье, Новости, атаки, беспилотники

США официально оправдали терроризм Украины — Захарова

12:41 02.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 августа на брифинге расритиковала реакцию США на попытки украинских беспилотников атаковать Москву
"Все это Киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада. Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения", - возмутилась она.
В ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Два уничтожила система ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити", сообщили в Минобороны России.
Вчера, 04:20
Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити"Почему видео происшествий, связанных с падением украинских беспилотников, нельзя публиковать в сетях. И еще как c дронами бороться
 
СШАЗахароваЗарубежьеНовостиатакибеспилотники
 
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