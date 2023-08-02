Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева - 02.08.2023 Украина.ру
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Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева
Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева - 02.08.2023 Украина.ру
Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева
В МИД Польши вызвали посла Украины в связи с "неуместными высказываниями представителей украинской власти", а также с вызовом посла Польши в МИД Украины, сообщило польское информагентство PAP
2023-08-02T12:50
2023-08-02T12:50
новости
польша
украина
зарубежье
посол
матеуш моравецкий
мид украины
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Посла Украины в Польшу Василия Зварыча вызвали в МИД Польши. Вызов посла обусловлен "многими неуместными заявлениями представителей украинской власти, а также с вызовом посла Польши в Киеве", отметил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.В тот же день, 1 августа посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Встреча с польским дипломатом касалась заявления главы президентской канцелярии Марчина Пшидача. Пшидач заявил о возможном продлении запрета на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов. "Самое главное - это защита интересов польского фермера[...] Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы. и лет", - сказал Пжидач.Во время встречи с польским послом представители МИД Украины отметили, что комментарии Пжидача о неблагодарности украинцев за помощь Польши не соответствуют действительности и неприемлемы.Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого возмутил вызов польского посла в МИД Украины.Он отметил, что интересы ни одного государства не будут стоять выше интересов Польши, она всегда будет защищать "своё доброе имя" и безопасность.Моравецкий подчеркнул, что посол Польши был единственным послом, который находился в Киеве 24 февраля 2022 года.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил практически то же самое, только о грузинском дипломате. "Посол, который был единственным из оставшихся послов, не испугался российских бомб, в то время как послы США, Германии и других покинули Киев, посол Грузии был там до последней минуты", - заявил Папуашвили.В начале июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес жестко поставил на место представителей украинских властей. Он завил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь.В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.Такое поведение нынешнего президента осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он назвал сарказм Зеленского "нездоровым" и указал, что не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение.После этого Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла страны в Великобритании. Причины увольнения в указе не раскрываются.
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новости, польша, украина, зарубежье, посол, матеуш моравецкий, мид украины
Новости, Польша, Украина, Зарубежье, посол, Матеуш Моравецкий, МИД Украины

Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева

12:50 02.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИДа Польши в Варшаве
Здание МИДа Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В МИД Польши вызвали посла Украины в связи с "неуместными высказываниями представителей украинской власти", а также с вызовом посла Польши в МИД Украины, сообщило польское информагентство PAP
Посла Украины в Польшу Василия Зварыча вызвали в МИД Польши. Вызов посла обусловлен "многими неуместными заявлениями представителей украинской власти, а также с вызовом посла Польши в Киеве", отметил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.
В тот же день, 1 августа посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Встреча с польским дипломатом касалась заявления главы президентской канцелярии Марчина Пшидача.
Пшидач заявил о возможном продлении запрета на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов. "Самое главное - это защита интересов польского фермера[...] Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы. и лет", - сказал Пжидач.
Во время встречи с польским послом представители МИД Украины отметили, что комментарии Пжидача о неблагодарности украинцев за помощь Польши не соответствуют действительности и неприемлемы.
Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого возмутил вызов польского посла в МИД Украины.
"В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая ту огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, такие ошибки не должны происходить", - написал Моравецкий в Twitter.
Он отметил, что интересы ни одного государства не будут стоять выше интересов Польши, она всегда будет защищать "своё доброе имя" и безопасность.
Моравецкий подчеркнул, что посол Польши был единственным послом, который находился в Киеве 24 февраля 2022 года.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил практически то же самое, только о грузинском дипломате. "Посол, который был единственным из оставшихся послов, не испугался российских бомб, в то время как послы США, Германии и других покинули Киев, посол Грузии был там до последней минуты", - заявил Папуашвили.
В начале июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес жестко поставил на место представителей украинских властей. Он завил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь.
В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.
Такое поведение нынешнего президента осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он назвал сарказм Зеленского "нездоровым" и указал, что не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение.
После этого Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла страны в Великобритании. Причины увольнения в указе не раскрываются.
Неформальный ужин глав государств и правительств ЕС - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
10:05
От намеков - к скандалу. Киев обвиняет Варшаву в "зраде", а Варшава Киев – в "ошибке"Киев возмущён заявлениями ключевого внешнеполитического советника польского президента – Марчина Пшидача, и даже вызвал в МИД польского посла. Однако в защиту дипломата уже высказался премьер Польши.
 
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