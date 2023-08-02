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Роман Блашко: В Чехии дают сроки за критику фашизма на Украине

Роман Блашко: В Чехии дают сроки за критику фашизма на Украине - 02.08.2023 Украина.ру

Роман Блашко: В Чехии дают сроки за критику фашизма на Украине

Чешский журналист и фотограф, в прошлом помощник депутата Европарламента и главный редактор газеты Компартии Чехии и Моравии Роман Блашко рассказал о том, что он видел, будучи наблюдателем на выборах на Украине и референдуме в Запорожской области, о репрессиях в Чехии и о том, почему Чехия стала главным форпостом Запада на Востоке.

2023-08-02T08:45

2023-08-02T08:45

2023-08-02T09:16

чехия

россия

украина

европа

евросоюз

донбасс

выборы

репрессии

интервью

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— Роман, как вы, чешский журналист, столкнулись с темой Украины?— После Майдана, в 2014 году, я был наблюдателем от Европарламента на выборах в Верховную Раду Украины. Тогда я был помощником евродепутата Милослава Рансдорфа — мыслителя, философа, политика из Коммунистической партии Чехии и Моравии. Он организовал миссию на Украину, которая длилась более двух месяцев, и я в составе этой миссии зарегистрировался в ЦИК Украины как официальный наблюдатель. Мы ездили в Днепропетровск, были в офисе Коломойского, нам даже угрожали фашисты.— Как это было?Дело в том, что в Новомосковске Днепропетровской области баллотировался пророссийский кандидат Нестеренко. У Коломойского был свой кандидат — генерал Кузьмук, которого он хотел сделать министром обороны и организовать бизнес на войне, которая уже началась на Донбассе. Но он победил лишь на 14 из 111 участков, а на остальных выиграл Нестеренко. Коломойский требовал новых выборов и подключил вооруженную праворадикальную группировку, чтобы уничтожить бюллетени. Приехал заместитель Коломойского Корбан с боевиками, которые угрожали нам, так как мы защищали бюллетени. Буквально в нескольких метрах находилась полиция, но она ничего ни видеть, ни знать не хотела.Этот момент стал поворотным в моей жизни. Я сказал себе, что не могу просто написать отчет в Европарламент, провести одну-две беседы и на этом закончить. Я принял решение бороться за правду, против фашистов. В итоге мы с коллегой спасли жизнь двенадцати людям в разных ситуациях в Днепропетровске, Павлограде и Кривом Роге.— Им тоже угрожали?— Не только. Например, в Новомосковске председатель окружной комиссии был похищен праворадикальной группировкой, потому что Коломойский хотел поставить на его место своего человека. Но мы приехали, начали искать председателя, а так как мы были официально наблюдателями от Европарламента, через два дня они вернули председателя, мы спасли ему жизнь.— Похищения, как при Пиночете.— Да-да, именно так. Например, там был молодой человек от Оппозиционного блока, который на выборах раздавал агитационные листовки. Но приехала группировка "Правого сектора"*, его избили, схватили и отвезли на кладбище, приказав копать себе могилу. Но мы его уже искали в полиции, в офисе губернатора. Организовали очень большой скандал. В итоге его тоже вернули. Женщину хотели убить, которая стояла в палатке, раздавала агитационные материалы. Избили ее, но, к счастью, мы были в нескольких километрах от этого места, нам позвонили, мы приехали и спасли эту женщину. И таких ситуаций было много.— То есть не врут, когда говорят, что выборы 2014 года проходили фактически под дулами автоматов и вряд ли их можно назвать честными и демократическими?— Сам Майдан был нелегитимным. Все в Европе очень хорошо знали, что его подготовили американцы, а чешские политики в этом участвовали. Спецслужбы Чешской республики помогали Порошенко и Яценюку в это время. Но этот нелегитимный переворот было нужно легитимизировать через выборы, на которые приедут представители Евросоюза, иностранцы. По плану все должно было пройти тихо и без скандалов. Именно это нам дало нам шанс спасти людей с оппозиционными взглядами. Без нашего присутствия в качестве наблюдателей, пострадало бы гораздо больше людей.Но зато Майдан легитимизировал свою власть и установил фашистский режим.Я помню, как на президентских выборах мы встречались с представителем избиркома в Бабушкинском районе Днепропетровска. В лифте он очень быстро показал нам ноутбук, где хранились данные по результатам выборов. Так вот, люди в этом городе Юго-Востока Украины не голосовали за Порошенко, не поддерживали Майдан. Но результаты, которые потом показали публично, выглядели уже совсем иначе.— Евросоюз узнал от вас эту правду? Какая была реакция?— Мы сделали справку о том, как все проходило, но Европарламент проигнорировал ее. Тогда я организовал в Брюсселе выставку моих фотографий, сделанных на Украине. Ее должен был открывать Александр Вилкул — кандидат от украинской оппозиции. А потом мы с товарищами провели пресс-конференцию в Брюсселе прямо в Европарламенте. Мы познакомили многих евродепутатов с ситуацией на Украине, честно, прямо, объективно. Но украинский посол в Брюсселе устроил такой скандал, что Вилкул испугался и уехал. В итоге выставку открыла евродепутат от Латвии Татьяна Жданок вместе с нашим чешским евродепутатом Рансдорфом.— Чем занимались после 2014-2015?— Публиковал в газете разговоры с людьми с Донбасса, репортаж о марше бандеровцев в Киеве. В ЕС об этом ничего не знают. В 2019 году я собирался зарегистрировать наблюдателем на президентских выборах. Но вместо этого меня в Одессе задержали сотрудники СБУ и выдворили из Украины с запретом на въезд. Официальная причина — я ездил на Донбасс. Тогда в том же году мы с коллегами-коммунистами из парламента привезли в Чехию детей из Луганска. Тогда еще это было возможно. Провели для них несколько концертов, разные программы, возили их по стране. В 2021 году получилось организовать в Праге выставку фотографий с Донбасса и из Армении Кристины Мельниковой, которая неделю пробыла в Чехии. Выставку открывала наш депутат Европарламента Катерина Конечна. Был я в Гааге на суде по малайзийскому Боингу — у меня много материалов об этом вышло. Писал про попытку переворота в Белоруссии и Казахстане, о войне в Арцахе— Что изменилось в вашем положении после начала СВО?— К моменту начала специальной военной операции на Украине я был главным редактором газеты Haló noviny. В Чехии очень быстро закрыли почти все симпатизирующие России сайты, так что никто не информировал людей в альтернативном европейскому мейнстриму ключе. Мы в нашей газете смогли обойти цензуру. Мы собирали официальную информацию ИТАР ТАСС, переводили на чешский язык, писали обзор, а потом показывали его юристу, который поправлял его так, чтобы мы могли его опубликовать — например, информацию о работе американских биологических лабораторий на Украине.— То есть ваш сайт не закрыли?— Не закрыли. Но устроили нам скандал после того, как мы написали на первой странице, что в центр Донецка попала украинская ракета и там погибло около 20 мирных жителей. Но в целом мы действовали умно, не совершали ошибок, поэтому газета выходила, а я оставался главным редактором. Все изменилось после того, как я побывал на референдуме в Запорожской области.— Давайте об этом подробнее.— В прошлом году я официально зарегистрировался как наблюдатель на референдуме в Запорожской области. В городе Мелитополь я побывал на многих избирательных участках, в пресс-центре. Смотрел как все происходит, разговаривал с организаторами референдума и с обычными жителями. Был случай, когда в кафе я спросил у официантки, какие у нее взгляды, и она сказала, то не пророссийская. Но это был единственный такой случай. Все остальные, с кем я говорил, отвечали, что хотят в Россию, что им нужна защита, более высокие, чем на Украине, социальные стандарты. Некоторые боялись, что я опубликую наши беседы, боялись, что из Украины им будут угрожать, угрожать их семьям, но многие открыто говорили, за что будут голосовать. Причем настолько открыто хотели выразить свою позицию, что, несмотря на то, что на участках были кабинки, процентов десять в них не заходили и голосовали открыто.— А как вообще проходил референдум? Много ли было людей? Участвовали ли военные? Оказывалось ли на людей какое-то давление?— Международных наблюдателей в Запорожской области было 144 человека. Среди них депутаты бывшие и действующие, бывшие дипломаты, журналисты. Например, из Венесуэлы была очень хорошая женщина Диана, которая в свое время работала послом в Сирии, Югославии и Сербии. Из Африки были наблюдатели, из Германии приехал директор одной энергетической компании, но его уволили, когда он вернулся домой. Евросоюз очень плохо обошелся с наблюдателями – гражданами ЕС.— То есть в Европе нашлись люди, которые приехали на референдум, но правительства применили к ним санкции?— Да, чего только потом не было. Например, коллеге прислали письмо на электронную почту, что его банковский счет будет аннулирован, а дом запечатан.— А с Вами как?— В Чехии случился скандал. Ведь президент Милош Земан сказал, что референдум проходил под дулами автоматов российских военных, а я в репортаже показал обычных мирных людей. Несмотря на то, что я дал объективную информацию, просто показал, как было, меня объявили агентом Кремля. И плевать, что в законах Чехии прописана свобода слова для журналистов, право собирать и распространять информацию. Уголовное дело против меня не открыли, но я узнал, что в Чехии арестовали и осудили на 6 и 10 месяцев двух человек, которые написали в соцсетях, что на Украине фашизм. Просто за слова в соцсетях, быстро, скандально, в наручниках вели из суда. Это конечно политически-мотивированные преследования. Сейчас в составе МВД Чехии сделали антитеррористический отдел политической пропаганды — проверяют соцсети, ищут символы Z и всякое такое, создали атмосферу, когда все стали бояться говорить правду. И я решил не возвращаться домой.— Что теперь с Вашей газетой?— Газета почти закрыта, она выходила каждый день, сейчас выходит раз в неделю. Ее практически лишили финансирования, надавив через спецслужбы на компартию, которая владеет газетой.— А какие настроения в Чехии у простых людей? Что они думают о России, об Украине, конфликте, о поставках оружия?— Во-первых, население очень боится из-за репрессий. Во-вторых, у большинства нет правдивой информации. Средний класс собирает информацию из мейнстримных медиа, а там нет альтернативной информации. Тем не менее, критически настроенных людей немало, и они выходят на большие антивоенные демонстрации против поставок оружия Украине.— А кто их организует?— Организует политическая оппозиция и предприниматели, по которым ударил экономический кризис из-за дорогой энергии, большой инфляции. В других странах Евросоюза нет такой инфляции, потому что Чешская республика очень тесно связана с США. Чехия стала главной западной точкой в Центральной Европе.— Даже не Польша? В России считают, что Польша.— Нет-нет, Чешская республика. Запад делает ее своим форпостом на Востоке. Мейнстрим говорит, что Чешская республика — часть Запада, но на самом деле даже язык показывает, что это не так. Чешский язык очень похож на русский.— Да, очень похож. Я читали о Вас в чешской Википедии и, владея русским и украинским, все понял.— Ну вот. А в нашем информационном поле один нарратив, что мы Запад. Я еще когда был студентом, когда учился фотографии, говорил всем, что мы самая западная точка Востока, а не наоборот. Посудите сами, насколько похожи наши языки: слова "мама", "дом", "помогать" и многие другие. Не на английский, французский или немецкий похожи наши слова, а на русский. И самое главное, есть история Чехословакии, общая с Россией история. Это так просто.*Запрещено в РФ

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чехия, россия, украина, европа, евросоюз, донбасс, выборы, репрессии, интервью