https://ukraina.ru/20230802/1048410966.html

Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ

Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ

В Харькове российские войска могут увязнуть в долгих сражениях. Но ВС РФ могут ударить севернее, чтобы надежно его заблокировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T06:45

2023-08-02T06:45

2023-08-02T06:45

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У российского командования пока нет значительных сил и средств, чтобы брать Харьков штурмом, его время ещё не пришло. В Харькове ВС РФ могут просто "увязнуть", но можно ударить севернее, чтобы надежно заблокировать город, рассказал Алёхин.Вспомните харьковские операции 80-летней давности: в 1942 году Советская Армия почти захватили Харьков, но немецкий генерал-фельдмаршал Эдвальд фон Клейст нанес танковый удар со стороны Мариуполя и образовался Барвенковский котел.С тех пор ничего не изменилось. Война в прямом смысле "ушла в воздух" и сейчас на фронте активно используются беспилотники. Но успех операции все равно решается на земле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048390041.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, харьков, вс рф, сво, наступление, всу