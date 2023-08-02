Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230802/1048410966.html
Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ
Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ
В Харькове российские войска могут увязнуть в долгих сражениях. Но ВС РФ могут ударить севернее, чтобы надежно его заблокировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-02T06:45
2023-08-02T06:45
новости
харьков
вс рф
сво
наступление
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/15/1048156333_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_78c380d42fcb7c5bce84a4032b8eb120.jpg
У российского командования пока нет значительных сил и средств, чтобы брать Харьков штурмом, его время ещё не пришло. В Харькове ВС РФ могут просто "увязнуть", но можно ударить севернее, чтобы надежно заблокировать город, рассказал Алёхин.Вспомните харьковские операции 80-летней давности: в 1942 году Советская Армия почти захватили Харьков, но немецкий генерал-фельдмаршал Эдвальд фон Клейст нанес танковый удар со стороны Мариуполя и образовался Барвенковский котел.С тех пор ничего не изменилось. Война в прямом смысле "ушла в воздух" и сейчас на фронте активно используются беспилотники. Но успех операции все равно решается на земле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048390041.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/15/1048156333_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f9cdc392d11c11aee1458dcc2ececf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, вс рф, сво, наступление, всу
Новости, Харьков, ВС РФ, СВО, наступление, ВСУ

Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ

06:45 02.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Харькове российские войска могут увязнуть в долгих сражениях. Но ВС РФ могут ударить севернее, чтобы надежно его заблокировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
У российского командования пока нет значительных сил и средств, чтобы брать Харьков штурмом, его время ещё не пришло. В Харькове ВС РФ могут просто "увязнуть", но можно ударить севернее, чтобы надежно заблокировать город, рассказал Алёхин.
"Я не знаю, как мы будем продвигаться к Чернигову и Сумам. Но с военной точки зрения напрашивается наш удар севернее Харькова через Великий Бурлук в сторону Полтавы и Днепропетровска, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ", -подчеркнул эксперт.
Вспомните харьковские операции 80-летней давности: в 1942 году Советская Армия почти захватили Харьков, но немецкий генерал-фельдмаршал Эдвальд фон Клейст нанес танковый удар со стороны Мариуполя и образовался Барвенковский котел.
С тех пор ничего не изменилось. Война в прямом смысле "ушла в воздух" и сейчас на фронте активно используются беспилотники. Но успех операции все равно решается на земле, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Вчера, 19:30
Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангамУкраина бросает силы и на Купянское направление, где ВС Рф нащупали ее уязвимые места. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
НовостиХарьковВС РФСВОнаступлениеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ
06:15"ПВО трещит по швам". Военный эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot не сможет "прикрыть" Харьков
06:00Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы
05:45Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском
05:15Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове
05:00Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ
04:45Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
04:30Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
04:15"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники"
04:00Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"
19:30Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
19:05Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа
19:00Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы"
18:17Фархад Ибрагимов: Саудовская Аравия взялась за "формулу мира" Зеленского и нарушила правила игры
18:00Как строили памятник русской славы на поле Кагульской битвы
17:47Иван Скориков: России пора стать непредсказуемой для Киева и его союзников на Западе
17:46Украина атакует с моря, "формула Зеленского" в Саудовской Аравии. О чём говорили эксперты 1 августа
17:24В Туле осудили вандала, который пакостил во имя ВСУ
16:45Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео
16:37Зеленскому поручили всю грязную работу. В Совбезе ООН рассказали, как Украина стала преемницей ИГИЛ*
Лента новостейМолния