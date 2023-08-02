Военный эксперт назвал место, куда должна бить Россия, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
В Харькове российские войска могут увязнуть в долгих сражениях. Но ВС РФ могут ударить севернее, чтобы надежно его заблокировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
У российского командования пока нет значительных сил и средств, чтобы брать Харьков штурмом, его время ещё не пришло. В Харькове ВС РФ могут просто "увязнуть", но можно ударить севернее, чтобы надежно заблокировать город, рассказал Алёхин.
"Я не знаю, как мы будем продвигаться к Чернигову и Сумам. Но с военной точки зрения напрашивается наш удар севернее Харькова через Великий Бурлук в сторону Полтавы и Днепропетровска, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ", -подчеркнул эксперт.
Вспомните харьковские операции 80-летней давности: в 1942 году Советская Армия почти захватили Харьков, но немецкий генерал-фельдмаршал Эдвальд фон Клейст нанес танковый удар со стороны Мариуполя и образовался Барвенковский котел.
С тех пор ничего не изменилось. Война в прямом смысле "ушла в воздух" и сейчас на фронте активно используются беспилотники. Но успех операции все равно решается на земле, заключил собеседник издания.
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Вчера, 19:30Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангамУкраина бросает силы и на Купянское направление, где ВС Рф нащупали ее уязвимые места. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин