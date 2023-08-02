https://ukraina.ru/20230802/1048378155.html

Алла Шеляпина о нашей диаспоре и о проблемах возвращения людей в Россию

Алла Шеляпина о нашей диаспоре и о проблемах возвращения людей в Россию - 02.08.2023 Украина.ру

Алла Шеляпина о нашей диаспоре и о проблемах возвращения людей в Россию

Наша бюрократия иногда слишком долго собирается с мыслями, а надо бы ускориться, потому что, например, в Канаде наши соотечественники подвергаются прямым угрозам убийства. В такой ситуации нельзя ждать и медлить, считает главный редактор портала "Везде наши" Алла Шеляпина.

2023-08-02T08:15

2023-08-02T08:15

2023-08-02T08:15

интервью

эмиграция

диаспора

русский мир

русский язык

репатриация

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Алла, так исторически сложилось, что очень много наших соотечественников, русских по происхождению людей, оказалось за границей. Это миллионы людей, многие и них сегодня хотели бы вернуться на родину. Недавно у нас в гостях был бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт, и он рассказывал, что очень много людей в Германии, в том числе, бизнесменов, хотели бы переехать жить, работать в Россию, потому что для них здесь более интересные условия сейчас, чем в Европе. Что происходит за границей с нашими соотечественниками?– Вопрос очень сложный, потому что ситуация от страны к стране – разная. Если мы посмотрим на Евросоюз, то, наверное, в Германии действительно самая тяжелая ситуация по отношению к нашим соотечественникам. Это моя гипотеза экспертная, потому что там наших русскоязычных самое большое количество в Европе.По некоторым подсчетам, с которыми я не совсем согласна, но, все-таки, это данные самих немцев, там проживает более шести миллионов русскоязычных. Эта не только с территорий Российской Федерации нынешней, но и со всего постсоветского пространства, потому что репатриация шла со всего бывшего Союза. И поэтому говорить о том, что там только русские в таком большом количестве, не стоит.Во всяком случае, в январе этого года МВД Германии дало точную цифру, они с немецкой скрупулезностью подсчитали людей с двойным гражданством – германским и российским. Таковых оказалось 313 тысяч с лишним.– И это только с гражданством. А есть же, наверное, без гражданства российского?– Двойное гражданство – Германии и России. Мы на втором месте после турок по этому показателю. У турок там под 360 тысяч с двойным гражданством.Сколько без гражданства – они даже сами не могут посчитать, потому что говорят, что методики подсчета, кого считать русскоязычным или выходцем из России, у них нет, они не могут решить, кто является россиянином, а кто просто русскоязычным.Конечно, наша диаспора очень разная. Допустим, в Испании она не так подвергается репрессиям, как в Германии, в Великобритании то же самое. Наши не очень жалуются, прямо скажу. Я работаю с темой соотечественников очень активно, начиная с 2020 года, когда началась пандемия. Тогда закрыли границы, люди оказались за рубежом, и наше правительство, наши власти начали их как-то лихорадочно возвращать на родину, туристов, во всяком случае.От страны к стране ситуация разная. Но наиболее яркие вопиющие случаи русофобии, если брать Евросоюз, – это конечно Германия и Греция. Если брать Северную Америку, то это Канада.– Если про Германию мы что-то периодически слышим то в чем проблема с Грецией?– Дело в том, что Греция, несмотря на ее православную сущность, несмотря на духовную связь с Россией, – одна из первых стран, которая практически с двадцатых чисел февраля прошлого года остановила все дипломатические отношения с нашей страной.Почему она до сих по не названа недружественной, я не знаю. У нас тогда назвали недружественными США и Чехию, но упустили Грецию в надежде, наверное, на то, что мы, все-таки, две православные страны, два православных народа. Мы очень близки духовно, поэтому не стали ее называть недружественной и агрессивной. Но, тем не менее, факт есть факт — власти этой страны очень русофобские. Так же как, например, власти Болгарии, несмотря на то, что это традиционно два братских народа. Люди в Болгарии очень хорошо до сих пор относятся к России. Болгары одни из первых начали выходить на митинги протеста против русофобии. Это началось в мае-июне, когда вся остальная Европа еще сидела тихо и ждала, чем дело закончится, а болгары уже выходили на митинги с российскими флагами. Там зародилось международное движение русофилов Николая Малинова, он болгарин. Это движение родилось не в этом году, в марте 2023, оно родилось гораздо раньше – несколько лет назад. Оно просто выплеснулось, вышло на мировую арену очень ярко этой весной.– В чем проявляется русофобия, скажем, в Греции?– Русофобия проявляется в том же, в чем и во всей остальной Европе – закрывают счета россиян, ограничивают права.– Россиян или граждан Греции, но с русским происхождением?– Да вы знаете, мне кажется, там уже никто не разбирает. Говоришь по-русски, если у тебя, тем более, есть российский паспорт – это автоматические репрессии: закрытие счетов, ущемление прав, увольнение с работы или репрессии на рабочих местах.– Они каким-то законодательством подкреплены или все происходит стихийно?– Все также, как в остальной Европе — у нас русофобия, мы боимся русских, мы хотим наказать их за то, что они напали на Украину и так далее. И вот мы всех россиян или русскоязычных под эту гребенку гребем. Никто ни в чем не разбирается. Только там (в Греции – Ред.) еще свежа в некоторых политических кругах память о фашистском режиме "черных полковников", которые больше десяти лет управляли страной. Соответственно в Греции популярность фашистских идей не нулевая.– То есть, стало возможно снова использовать неофашистские организации?– Конечно. И в этом тоже есть своя опасность. Но, опять же, мы говорим о политической элите европейской, и мы ни в коем случае не говорим о самом народе, который очень хорошо к нам относится. Наших туристов там с удовольствием встречают, особенно наших понтийских греков. Когда наши понтийские греки-россияне приезжают в Грецию – их встречают хлебом-солью очень радушно.– Много людей хотят сейчас оттуда выехать?– Из Греции не так много, как из Германии или из Франции. Из этих двух европейских стран очень много людей, в том числе представители старой эмиграции — потомки белых эмигрантов, родовитых фамилий… Если не ошибаюсь, 400 заявок на получение российского гражданства и программу переселения подано из Франции от представителей старых дворянских эмигрантских кругов. – Вы упомянули понтийских греков. Это же наши соотечественники?– Да. Дело в том, что Греция издавна делилась на материковую и понтийскую. Понтом раньше называлось Черное море, соответственно понтийские греки — те, которые жили по берегам Черного моря.Как известно большая часть Черноморского побережья сейчас принадлежит России. Понтийские греки остались там с давних времен, и там достаточно развита греческая культура, греческая диаспора. В Ставрополье, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Крыму очень много поселений понтийских греков.Сейчас ФНКА (Федеральная национально-культурная автономия — Ред.) понтийских греков обладает основаниями представлять народ в органах власти Российской Федерации. Так вот, ФНКА сейчас планирует написать письмо президенту с просьбой признать понтийских греков коренным народом Российской Федерации.Я удивлена, почему до сих пор этого не было сделано, хотя это, мне кажется, очевидная вещь: больше двух с половиной тысяч лет понтийские греки живут на территории, которая принадлежит сейчас России, и до сих пор не признаны коренным народом.Это будет одним шагом к тому, что понтийские греки, живущие в Греции и страдающие от репрессий, от ущемлений, смогут воспользоваться государственной программой переселения в Россию и переехать в Российскую Федерацию.– Уже будучи признанными коренным населением, а не приезжими.– Да, уже признанными коренным населением Российской Федерации. Они приедут просто на свою историческую Родину на побережье Понта, к своим землякам, к своим друзьям. Они будут здесь уже на правах коренного населения.– Их историческая территория в России, как я понимаю, довольно обширная.– Таганрог, Крым, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Сочи, Адлер, Новороссийск, Краснодарский край. Весь Понт, все побережье Черного моря – это исторические места жизни понтийских греков со времен Древней Греции. – Что насчет Канады? Вы сказали, что это одна из стран, где людям русского происхождения хуже всего сегодня. В чем там проблема?– Проблема в том, что в Канада после войны переселились фашисты из Европы — она их принимала у себя очень охотно. Переселение в Канаду можно сравнить только с аргентинским переселением фашистов.В Канаде есть гнездо бандеровщины, гнездо фашистов – это провинция Альберта, западная часть Канады, столица Эдмонтон. Там же находится знаменитый город Калгари, где в свое время были проведены Олимпийские игры.Это гнездовище бандеровцев, в Эдмонтоне стоит на центральной площади памятник Шухевичу. Там у них в кафе, в публичных местах книжки "Майн Кампф" стоят без последствий. Стоит книга, запрещенная во всем мире…– В Канаде тоже запрещена официально?– Я надеюсь, что, если Канада осудит нацизм и как явление, и как политическую антинародную, античеловеческую идеологию, то, наверное, эта книга должна быть там запрещена. Однако, вы можете во всей провинции встретить ее в открытом доступе – она как настольная книга там в публичных местах, в кафе.– Это к разговору о том, что Бандера к нацизму и Гитлеру никакого отношения не имел.– Конечно, это совершенно две разные вещи (с иронией — Ред.). Так вот, там даже не россияне, просто русскоязычные, которые противостоят нацизму как идеологии, осужденной на Нюрнбергском процессе, подвергаются нападкам, угрозам жизни. Их угрожают убить или сжечь всей семью вместе с детьми, вместе с домом, с машинами.– Это конкретный случай?– Это абсолютно конкретный случай. Я не буду называть имена, потому что это навредит людям, но хочу сказать, что целая группа таких русскоязычных антифашистов с гражданством Израиля и Канады собираются выезжать в Россию, потому что просто хотят спасти свои семьи, спасти свою жизнь от таких угроз. Как известно, если вас угрожают убить, лучше этим угрозам поверить.Они называют себя "группой антифашистов", поскольку боролись за сохранение исторической правды, боролись за то, чтобы не забывали о том, что нацисты устроили Холокост. Они, как граждане Израиля, имеют на это полное право. Но даже в этом случае полиция не всегда их охраняет. – Есть какие-то препятствия для их переезда в Россию? – Все идет по плану, со своими сложностями. Некоторые мне говорят, что основная проблема даже не в том, чтобы собрать документы в Канаде, а в том, чтобы справиться с нашей российской бюрократической системой. Есть те, кому это удается сделать, они счастливы. И уже очень скоро — до конца года — они прилетят в Россию, переедут и устроятся здесь самым лучшим образом.Конечно, наша бюрократия очень долго собирается с мыслями. А в данном случае нельзя ждать, нельзя раскачиваться. Встречаются случаи, когда региональные отделы миграции запрашивают у человека из Канады справку о смене фамилии, а канадские власти не дают в принципе эти справки, нет такой функции. А тут — "пришли нам", и все. Такие проблемы кажутся мелкими, незначительными, но они очень усложняют процедуру.– Усложняют жизнь людям, которые и так не от хорошей жизни едут.– Конечно. Та же самая проблема с автоматизированной информационной системой "Соотечественник". Согласно постановлению правительства Российской Федерации, АИС "Соотечественник" является официальным информационным сопровождением госпрограммы переселения и на этой платформе должны быть обеспечены информацией все переселенцы, которые выбирают себе регион. Ты не можешь подать на госпрограмму, если ты не выбрал регион. Но сейчас эта система либо не предоставляет информацию, которая реально нужна людям, или наоборот, там есть информация, которая вообще никакого отношения к вопросам переселения не имеет.Слава Богу, Главное управление по миграции МВД РФ сейчас разрабатывают техзадание по ее изменению. Очень надеюсь, что все наши замечания и предложения будут учтены. Хотя МВД не совсем та организация, которая должна заниматься переселением. У нее другие функции. Это хранительная система, она нацелена на то, чтобы проверить, не допустить, предотвратить.– Чтобы был порядок.– Чтобы было порядок, да. А госпрограмма переселения рассчитана на то, что люди, работающие в ней, должны быть открыты, должны проявлять эмпатию к человеку, должны помогать переехать, а не ставить препоны. Другой функционал, другая ментальность, другая сущность. Мне кажется, должна быть отдельная структура, которая занимается именно переселением, репатриацией, я бы даже сказала.– В Израиле же занимаются…– Конечно. Можно взять их программу репатриации, алии, и адаптировать к нашей российской системе. Зачем выдумывать велосипед? Все уже давно придумано.– Пример Израиля не случаен, поскольку сегодня многие говорят о том, что русский народ – это самый разделенный народ в мире.– Это самый разделенный народ. Но кроме того, наша диаспора – самая недружная, к сожалению. Это отмечают абсолютно все мои коллеги, друзья-соотечественники это отмечают, иностранцы, которые живут в разных странах, русскоязычные за границей. Не так все радужно с нашей диаспорой. Но, тем не менее – это наш общий мир, это наш русский мир, это наш русский народ, от которого мы никого не должны отрезать.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

интервью, эмиграция, диаспора, русский мир, русский язык, репатриация