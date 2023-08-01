https://ukraina.ru/20230801/1048396169.html

"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных

"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных - 01.08.2023 Украина.ру

"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на хитрость и стойкость россиян в боях за села Старомайорское и Нескучное в Донецкой области, передает 1 августа американский телеканал CNN

2023-08-01T12:00

2023-08-01T12:00

2023-08-01T12:00

село

всу

военные

новости

артиллерия

новые регионы

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По словам украинских военных, в полуразрушенном Старомайорском негде скрываться от русских.Другой военный описал стойкость и хитрость русских войск, с которыми он сражался за Нескучное."Перед штурмом Украина оценила, что город защищали всего двадцать русских. Но в разных подвалах были спрятаны еще 200 человек, которые даже не выходили в туалет, видимо, используя пластиковые бутылки под землей, чтобы скрыться от украинских дронов-разведчиков. В результате Украина оценила свое превосходство в 70 человек, но вместо этого встретила более жесткое сопротивление, чем ожидалось", - рассказал боец.По его словам, ВСУ чувствуют поддержку Запада, но "очень-очень устали".Другой военный удивился стойкости россиян.Село Старомайорское находится в Волновахском районе ДНР на границе с Запорожской областью. Оно располагается в районе так называемого Времевского выступа — небольшой территории под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР. Часть поселений в районе выступа расположены на возвышенности.За село в последнюю неделю велись ожесточенные бои. Как сообщил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные вытеснили ВСУ из села, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике.За Нескучное также идут сражения. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, удерживать Нескучное под огнем артиллерии – "задача не из простых", поскольку село находится в низине.

https://ukraina.ru/20230731/1048364936.html

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село, всу, военные, новости, артиллерия, новые регионы