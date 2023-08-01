"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на хитрость и стойкость россиян в боях за села Старомайорское и Нескучное в Донецкой области, передает 1 августа американский телеканал CNN
По словам украинских военных, в полуразрушенном Старомайорском негде скрываться от русских.
"Положение Украины еще более усложняется, учитывая, что российские войска находятся на восточном берегу реки и могут использовать ее урочище, откуда они могут вести артиллерийский огонь", - сказал один из военнослужащих.
Другой военный описал стойкость и хитрость русских войск, с которыми он сражался за Нескучное.
"Перед штурмом Украина оценила, что город защищали всего двадцать русских. Но в разных подвалах были спрятаны еще 200 человек, которые даже не выходили в туалет, видимо, используя пластиковые бутылки под землей, чтобы скрыться от украинских дронов-разведчиков. В результате Украина оценила свое превосходство в 70 человек, но вместо этого встретила более жесткое сопротивление, чем ожидалось", - рассказал боец.
По его словам, ВСУ чувствуют поддержку Запада, но "очень-очень устали".
Другой военный удивился стойкости россиян.
"Они стоят до самой смерти. Я не понимаю их мотивации", - возмутился он.
Село Старомайорское находится в Волновахском районе ДНР на границе с Запорожской областью. Оно располагается в районе так называемого Времевского выступа — небольшой территории под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР. Часть поселений в районе выступа расположены на возвышенности.
За село в последнюю неделю велись ожесточенные бои. Как сообщил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные вытеснили ВСУ из села, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике.
За Нескучное также идут сражения. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, удерживать Нескучное под огнем артиллерии – "задача не из простых", поскольку село находится в низине.
Вчера, 10:05Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское— Пушилин Российские военные вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"