ОАК вернула Минобороны РФ модернизированные истребители МиГ-31
После ремонта самолеты получили более широкие функции и возможности
Нижегородский авиационный завод "Сокол" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передал Министерству обороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба ОАК.
"Обновленные истребители возвращаются в строй с теми же летно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности", - подчеркивается в сообщении корпорации.
Модернизированные МиГ-31 отправлены на аэродромы постоянного базирования.
Тем временем в Великобритании уничтожили 43 танка Challenger 2 с формулировкой "не подлежат ремонту", сообщила британская газета The Times. По информации издания, таки еще можно было вернуть в строй и отправить их на Украину. Также в статье отмечается, что утилизация танков обошлась британскому бюджету "в кругленькую сумму".