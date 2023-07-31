https://ukraina.ru/20230731/1048368855.html

ОАК вернула Минобороны РФ модернизированные истребители МиГ-31

ОАК вернула Минобороны РФ модернизированные истребители МиГ-31 - 31.07.2023 Украина.ру

ОАК вернула Минобороны РФ модернизированные истребители МиГ-31

После ремонта самолеты получили более широкие функции и возможности

2023-07-31T12:08

2023-07-31T12:08

2023-07-31T12:08

новости

миг-31

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Нижегородский авиационный завод "Сокол" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передал Министерству обороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба ОАК."Обновленные истребители возвращаются в строй с теми же летно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности", - подчеркивается в сообщении корпорации.Модернизированные МиГ-31 отправлены на аэродромы постоянного базирования.Тем временем в Великобритании уничтожили 43 танка Challenger 2 с формулировкой "не подлежат ремонту", сообщила британская газета The Times. По информации издания, таки еще можно было вернуть в строй и отправить их на Украину. Также в статье отмечается, что утилизация танков обошлась британскому бюджету "в кругленькую сумму".

https://ukraina.ru/20230728/1048318886.html

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новости, миг-31, минобороны рф