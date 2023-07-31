https://ukraina.ru/20230731/1048365736.html

Запад вновь шантажирует войной. На этот раз по новой формуле к военным присоединятся дипломаты

Запад вновь шантажирует войной. На этот раз по новой формуле к военным присоединятся дипломаты - 31.07.2023 Украина.ру

Запад вновь шантажирует войной. На этот раз по новой формуле к военным присоединятся дипломаты

Судя по всему от безысходности западные политики окончательно повредились рассудком и решили пойти вабанк.

2023-07-31T10:37

2023-07-31T10:37

2023-07-31T10:56

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Практически одновременно западные СМИ распространили заявление Урсулы фон дер Ляйен о готовности Евросоюза укреплять сотрудничество с Филиппинами в области морской безопасности и сообщили о начале тренировки в Британии 2000 человек украинского спецназа, якобы предназначенного для вторжения в Крым "по суше, морю и воздуху", каковое вторжение должно состояться до Рождества. Учитывая, что Запад и Украина теперь отмечают Рождество в один день – 25 декабря, вторжением в Крым нам угрожают ещё в этом году.Казалось бы где Филиппины и где Европейский союз и какое ему дело до далёкого островного государства? Однако, учитывая, что президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший проводит акцентированную проамериканскую политику и выступает одним из наиболее активных союзников США в вопросе формирования в АТР антикитайского блока, а НАТО уже обещало США поддержку в их антикитайской активности в Тихом океане, всё становится на свои места.Страны ЕС по сути и являются НАТО. За пределами Европы там только США и Канада, которые и так вовлечены в антикитайскую активность в Тихом океане. Так что антикитайское сотрудничество двух американских союзников (ЕС и Филиппин) не должно удивлять. США открыто демонстрируют Китаю, что собираются мобилизовать против него "весь цивилизованный мир", всех, кого они ещё могут заставить выступить на своей стороне.История с тренировкой британцами украинского спецназа из той же серии, хоть и несколько сложнее.Вроде бы беспокоиться нам не о чем. По суше до Крыма Украине, такими темпами, как она двигается, наступать до второго пришествия, а без атаки с суши атаковать Крым с моря и с воздуха – сущее безумие. И 2000, и 10 000 тысяч, и даже 20 000 тысяч человек – не ДРГ в 3-8 человек, которую можно попытаться высадить скрытно. Такой десант будет обязательно замечен и, в условиях господства на море российского флота, а в небе ВКС, уничтожен раньше, чем достигнет полуострова.Британцы, правда, утверждают, что украинцы получат от Запада новую партию дальнобойных ракет, под прикрытием которых и состоится высадка. Но возможности Запада по снабжению ВСУ разными видами вооружений нам давно известны. Если даже ракеты и поставят, ВСУ сможет наносить удары, примерно с той же интенсивностью, что и сейчас – 3-5 ракет и до 30 беспилотников в сутки. Даже если сконцентрировать все ударные возможности на Крыме, это ничего не даст, кроме возможности создать информационный повод для выступлений отдельных блогеров.Российские средства ПВО/ПРО, прикрывающие Крым уничтожали, уничтожают и будут уничтожать подавляющее большинство направленных против него ударных средств. Те же, которым по случайности удастся прорваться, стратегическую обстановку изменить не смогут. Какой-то ущерб нанесут, но войны без ущерба не бывает. В целом же ударные возможности Украины слишком малы, чтобы не только обеспечить прикрытие масштабной десантной операции, но даже вызвать серьёзное беспокойство населения.С другой стороны, Россия пока что использовала свои ударные возможности в щадящем режиме. Только стратегическая и дальняя авиация РФ способна в одном залпе выпустить свыше тысячи ракет. Если же добавить к этому возможности комплексов "Искандер", береговых комплексов "Бал" и "Бастион", ракеты которых также поражают цели в глубине украинской территории, возможности Черноморского флота и Каспийской флотилии по нанесению ударов "Калибрами" и "Ониксами", а также возможности Миг-31 – носителей "Кинжалов", то в принципе можно достичь плотности и в полторы тысячи ракет в одном залпе.Вместе с беспилотниками-камикадзе и планирующими бомбами, которыми могут быть поражены цели в приграничных и прифронтовых областях Украины, получается порядка двух тысяч единиц в одном залпе. Это по сто единиц на каждую, оставшуюся под контролем Киева область Украины за раз. До сих пор, суточная норма, которую отгружали Украине ракетами и беспилотниками не превышала сотню единиц. Так что попытка терроризировать Крым ракетными ударами может плохо кончиться для Украины. Тем более, что выпуск ракет и беспилотников мы наладили, если неделю пострелять хотя бы в половину мощи, то расход боеприпасов можно быстро восполнить, а вот Киеву о планах высадки десанта в Крыму придётся забыть навсегда.Но ведь далеко не факт, что десант реально собираются высаживать. Конечно, в ходе боевых действий украинцы и их западные союзники сказали новое слово в военном искусстве, неоднократно заранее анонсируя место и время своих "исторических наступлений". Но на суше можно надеяться создать численное преимущество и продавить оборону, завалив обороняющихся трупами. В море же и в воздухе, ничем не прикрытые транспортные средства, перебрасывающие давно ожидаемый десант, будут просто уничтожены вместе с десантниками.Англичанам, конечно же, украинцев не жаль, но всё же они достаточно рачительные хозяева для того, чтобы не утилизировать своих холопов без всякой цели. Так что есть основания считать, что никто никакой десант в Крыму высаживать не планирует. Речь идёт прежде всего об информационной операции, целью которой является демонстрация серьёзности намерений и воздействие не на войска и даже не на общественность, а непосредственно на государственную власть России, с целью поколебать её готовность довести СВО до конца и понудить Кремль к компромиссу на американских условиях.Буквально день в день, с выходом в свет информации о европейско-филиппинском сотрудничестве и о подготовке укро-британского десанта на Крым, в американской прессе появилось сообщение, что Зеленский разработал некую "формулу мира" и собирается заставить Россию принять её до Рождества. Обратите внимание, опять до Рождества, то есть ещё в этом году.И надо же, Ермак тут же подтвердил, да, мол, есть такая "формула мира", стандартно предполагающая возвращение России в границы января 2014 года (не только без новых территорий и Донбасса, но также без Крыма и Севастополя), взыскание с Москвы репараций и даже суд над "обидевшими" Украину при помощи СВО российскими политиками. Реализовать её Киев планировал в три этапа и сейчас находится на втором.Первый этап предполагал консультации с послами союзных стран в Киеве и он (согласно Ермаку) уже благополучно завершился. Второй этап – консультации на уровне советников по национальной безопасности как раз сейчас идёт. Один раунд консультаций, как признался Ермак, уже прошёл в Копенгагене, а второй запланирован на август в Саудовской Аравии. В нём предполагается участие тридцати стран, Россия не приглашена.Третьим этапом должна стать конференция на уровне глав всех тех государств, которые согласуют зеленскую "формулу мира". Де факто это будет означать выдвижение России ультиматума целым блоком государств, с требованием согласиться на "формулу мира". Чтобы Москва была податливее сейчас идёт развёртывание НАТОвских сил в Польше, Прибалтике и Финляндии, которые в нужное время продемонстрируют полную готовность силой поддержать "формулу мира". Не удивлюсь, если в это же время в Чёрном море начнутся какие-нибудь учения НАТО и примкнувших государств, в ходе которых будет продемонстрирована готовность их авиации и флота прикрыть и поддержать высадку в Крыму подготовленного британцами украинского десанта.На самом деле никто не планирует начинать европейскую войну против России. Цель – создать впечатление, что Москва находится перед перспективой столкнуться с даже более мощным блоком, чем тот, который атаковал николаевскую Россию в Крымскую войну (конфигурация похожа, а США, как обычно, скажут, что они ни при чём). В сумме американцы попытаются выдавить из Кремля согласие на компромисс на основе статус кво. Всё что Россия будет контролировать к тому времени, остаётся при ней. На этой основе прекращается огонь и отводятся войска. США с союзниками и Украина возвращение в Россию Крыма, Донбасса и новых территорий не признают, санкции не снимаются, но боевые действия прекращаются на неопределённое время (формула корейского перемирия 1953 года).Если фокус удастся, тогда Запад будет готов сконцентрировать все силы для давления на Китай, которому предложат вернуться в западную финансово-экономическую систему в обмен на мирную интеграцию Тайваня, по формуле "одна страна – две системы" и на условиях широчайшей (практически неограниченной) автономии во внутренних делах.Ну а если аферы не пройдут, США готовы спровоцировать Тайваньскую войну до окончания боевых действий на Украине и независимо от хода и исхода последних.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230730/1048354602.html

https://ukraina.ru/20230731/1048361480.html

https://ukraina.ru/20230731/1048360710.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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эксклюзив, мнения, ростислав ищенко, россия, украина, тайвань, китай, нато, ес