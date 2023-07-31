https://ukraina.ru/20230731/1048361480.html

ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США

ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США - 31.07.2023 Украина.ру

ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США

Переход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "промышленных масштабах". Об этом заявил 30 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале

2023-07-31T08:28

2023-07-31T08:28

2023-07-31T08:32

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По его словам, тем самым украинское командование надеется заручиться политической поддержкой на Западе.При этом эксперт отметил, что для наращивания военного потенциала России ее заводы работают круглосуточно семь дней в неделю. "Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года", — резюмировал Макгрегор.Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на Времевском направлении Запорожского фронта. По его словам, Киев "кидает на убой колоссальные силы". "Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке", — заявил он.

https://ukraina.ru/20230728/1048330613.html

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потери, всу, новости, сша, зарубежье, дуглас макгрегор