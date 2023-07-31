ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США - 31.07.2023 Украина.ру
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ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США
ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США - 31.07.2023 Украина.ру
ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США
Переход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "промышленных масштабах". Об этом заявил 30 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале
2023-07-31T08:28
2023-07-31T08:32
потери
всу
новости
сша
зарубежье
дуглас макгрегор
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По его словам, тем самым украинское командование надеется заручиться политической поддержкой на Западе.При этом эксперт отметил, что для наращивания военного потенциала России ее заводы работают круглосуточно семь дней в неделю. "Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года", — резюмировал Макгрегор.Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на Времевском направлении Запорожского фронта. По его словам, Киев "кидает на убой колоссальные силы". "Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке", — заявил он.
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потери, всу, новости, сша, зарубежье, дуглас макгрегор
потери, ВСУ, Новости, США, Зарубежье, Дуглас Макгрегор

ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США

08:28 31.07.2023 (обновлено: 08:32 31.07.2023)
 
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
Читать в
Переход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "промышленных масштабах". Об этом заявил 30 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале
По его словам, тем самым украинское командование надеется заручиться политической поддержкой на Западе.
"Думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла", — сказал он.
При этом эксперт отметил, что для наращивания военного потенциала России ее заводы работают круглосуточно семь дней в неделю.
"Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года", — резюмировал Макгрегор.
Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на Времевском направлении Запорожского фронта. По его словам, Киев "кидает на убой колоссальные силы".
"Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке", — заявил он.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 14:17
"Колоссальные безвозвратные потери". Главное на Украине на 14:00 28 июля
 
потериВСУНовостиСШАЗарубежьеДуглас Макгрегор
 
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