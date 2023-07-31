https://ukraina.ru/20230731/1048359991.html

Посеять панику. Эксперты про атаку дронов на Москва-сити

Посеять панику. Эксперты про атаку дронов на Москва-сити - 31.07.2023 Украина.ру

Посеять панику. Эксперты про атаку дронов на Москва-сити

Москву снова атаковали дроны-камикадзе. Попали в Москва-Сити. Пострадавших нет, но повреждение небоскребов имеются. Сработала защита РЭБ. Какую военную цель преследует Украина атакуя показательно Москву – объяснили эксперты в своих соцсетях.

2023-07-31T06:37

2023-07-31T06:37

2023-07-31T06:37

эксклюзив

спецоперация

россия

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Военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь)Ночью ВСУ в третий раз за неделю атаковали столицу России. На текущий момент известно о трех использованных БЛА: Один беспилотник был уничтожен средствами ПВО еще на подлете к городу в Одинцовском районе Московской области.Второй подавлен средствами РЭБ и врезался в первые этажи здания многоуровневого паркинга башен "Око" в Москве-сити.Последний БЛА также был подавлен и попал в башню IQ-Квартал в Москве-сити неподалеку от предыдущего. В этом здании располагаются офисы Минпромторга, Минэкономразвития, Минцифры и других госучреждений.Практического смысла бить по офисам министерств нет — такая атака остановит работу чиновников максимум на несколько часов, у них есть и другие офисы, и возможность работать в ином формате.Других важных объектов поблизости тоже нет — окрестности в последние десятилетия плотно застроены офисными центрами и ЖК, а редкое исключение составляют два использующихся пассажирами железнодорожных узла, склады и небольшая промзона, где производится гражданская продукция.Но все же Москва-сити — крупнейший деловой центр столицы, где располагаются офисы многих российских и иностранных компаний. И главная цель таких ударов — посеять панику среди населения столицы, бизнеса и чиновников. И, судя по беснованию в украинских СМИ, противник пытается вложить некий символизм в побитые стекла самого распиаренного бизнес-центра России.На деле же ущерб от таких атак пока минимален. Такими атаками украинские власти скорее пытаются подсластить своему обществу пилюлю на фоне почти безуспешного контрнаступления на Запорожском направлении и продвижения ВС РФ на Сватовском участке.Журналист Диана ПанченкоСегодня в Украине радуются разбитым окнам в Москва Сити как великой победе. В это же время Россия выключает в Украине целые отрасли экономики, энергетику, инфраструктуру… Но об этом никто не думает. Власть приучила украинцев жить шумом. Променяли на хайп будущее следующих поколений.Политолог Юрий БаранчикОчень интересна реакция (украинце-ред.) в пабликах, где начали распространяться видео с окнами "Москва-Сити", пострадавшими от традиционного удара " куда попало". Значительная часть (украинцев- ред.) вообще не верит, что это Москва. Потому что слишком красиво. Некоторые убеждены, что это Нью-Йорк. Или, на худой конец, Тайвань. За последние 10 лет украинский обыватель уверенно сформировал восприятие России сквозь призму собственного свинарника и грёз о земном рае в виде евроинтеграции. Так что когда (украинец-ред.) сталкивается с реальностью России, на порядок обошедшую Украину, а кое-где и Запад в разы - возникает лютейший когнитивный диссонанс. Чему верить - тому, что москали по варварству своему воруют унитазы из украинских халуп или тому, что в Москве есть объекты, которые хохол видел только в кино про США?Политолог Александр ШпаковскийЗачем враг наносит бессмысленные с точки зрения военных соображений удары БПЛА по Москве? Ответ прост. Враг пытается посеять панику, добиться дестабилизации обстановки и массовых антивоенных настроений "когда это все закончится?"Враг просчитал тактику руководства России, которая заключается в том, чтобы не слишком погружать общество и особенно Москву в реальность военной ситуации. Чтобы не происходило на фронте на Никольской и Патриарших должны быть музыка, огоньки и веселье. Поэтому враг преследует не военные, а политические цели, достижение которых может иметь военные последствия. В этой ситуации у российского руководства дилемма: делать вид, что ничего особенного не происходит либо запускать механизм общественной мобилизации в духе "Вставай, страна огромная! Идём на смертный бой!". Во втором случае придется разъяснять обществу, что воюют не где-то "там", а здесь и сейчас, причем все, включая москвичей, в том числе обитающих на Рублёвке и в Москва - Сити. Вместе с тем сценарий общественной мобилизации несёт в себе определенные риски. Далеко не факт, что общество ответит солидарностью, а не раздражением. Собственно именно на провокацию возмущения городской буржуазии и рассчитаны все выходки киевского режима с демонстративными атаками БПЛА по символическим объектам Москвы.Политический аналитик Андрей ПерлаПро очередную атаку дронов на Москву. Про скрытый смысл этой атаки.Умные люди не со вчерашнего дня говорили, что ресурсов, чтобы "победить Россию на поле боя" у НАТО нету. И в ближайшие годы не будет. А силы страны 404 истощаются. В самом буквальном смысле: как сказал один иностранный агент, "либертарианец" и попросту людоед, "Тарасы закончатся быстрее, чем Иваны". Сколько снарядов и танков им ни присылай. Раз так, врагу остаётся только попытаться договориться о перемирии на основании признания территориальных приобретений России. И одновременно обеспечить условия для хрупкости и ложности этого перемирия.То есть они будут превращать оставшуюся под их властью часть Украины в "партизанский лагерь". Это если вежливо. А если по правде, то в большую базу террористов. Этакий сектор Газа в несколько раз больше, чем оригинальный. И также себя ведущий - требующий помощи от всего мира против "оккупантов", без малейшей попытки наладить у себя нормальную жизнь. И - постоянно обстреливающий, запускающий ракеты, отправляющий террор-группы... Не чтобы победить, но чтобы осложнить жизнь. Вот дроны, разбивающие стекла в высотках Москва-Сити как раз отлично показывают, какой будет эта тактика/стратегия. Военного ущерба - ноль. Материального - не стоит разговора. Жертв нет. Но при этом - психологический эффект есть. Есть вот это "а если бы не ночью, а если бы я оказался ближе". И есть желания потребовать от властей - оградить от этого. Нанести ответный удар. Усилить ПВО. То есть - потребовать потратить больше ресурсов. Что противнику на самом деле и требуется. Решение... ну, можно говорить об уничтожении инфраструктуры терроризма. И самих террористов. И не только говорить, конечно. Но нужно понимать, что террористов никому не жалко, меньше всех - их хозяевам и кураторам. А борьба с террористами стоит гораздо дороже, чем организация террористических атак. Так что - пока привыкаем жить рядом с "сектором". И ищем в себе решимость и наполняем арсеналы однажды зачистить этот сектор - весь. До последней пяди земли. До границ стран НАТО.Политик и журналист Дмитрий ВасилецКомплекс небоскребов "Москва-сити" в центре Москвы давно были целью режима Зеленского и его хозяев. Давно писал, что прилет туда НАТОвских беспилотников-камикадзе лишь вопрос времени, ведь данный комплекс небоскребов олицетворяет экономическое могущество России и удар туда, вполне логичен и предсказуем. С вероятностью в 200% целью НАТОвских БПЛА-камикадзе были именно небоскребы "Москва-сити", чисто террористический метод выбора целей, отличительная черта англосаксов и их прокси-структур. Но это уже детали, террористы нанесли очередной удар и нужно понимать, он далеко не последний. По небоскребам "Москва-сити" обязательно англосаксы ударят еще.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, спецоперация, россия