Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator
Украинские военнослужащие не используют ряд дронов на фронте из-за бюрократических проволочек при их повреждении, пишет издание Spectator
Издание приводит слова бизнесмена Игоря Криничко, который поставляет беспилотники украинским войскам.
"Некоторые беспилотники, отправляемые министерством обороны на передовую, могут остаться неиспользованными из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения," - пишет издание.
По сведениям издания, при потере техники, стоимостью более 6 тысяч фунтов (около 7,7 тысячи долларов) министерство начинает внутреннюю проверку.
"Если беспилотник потерян, то для его списания требуется много документов и целое расследование", - сообщил Криничко.
Из-за этого военные зачастую не ставят дроны на баланс бригады при покупке, добавил бизнесмен.