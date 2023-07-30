https://ukraina.ru/20230730/1048358186.html

Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator

Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator - 30.07.2023 Украина.ру

Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator

Украинские военнослужащие не используют ряд дронов на фронте из-за бюрократических проволочек при их повреждении, пишет издание Spectator

2023-07-30T17:38

2023-07-30T17:38

2023-07-30T17:38

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Издание приводит слова бизнесмена Игоря Криничко, который поставляет беспилотники украинским войскам.По сведениям издания, при потере техники, стоимостью более 6 тысяч фунтов (около 7,7 тысячи долларов) министерство начинает внутреннюю проверку.Из-за этого военные зачастую не ставят дроны на баланс бригады при покупке, добавил бизнесмен.

https://ukraina.ru/20230730/1048353544.html

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новости, украина, всу, беспилотники, дроны, бюрократия