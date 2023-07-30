Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator - 30.07.2023 Украина.ру
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Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator
Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator - 30.07.2023 Украина.ру
Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator
Украинские военнослужащие не используют ряд дронов на фронте из-за бюрократических проволочек при их повреждении, пишет издание Spectator
2023-07-30T17:38
2023-07-30T17:38
новости
украина
всу
беспилотники
дроны
бюрократия
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Издание приводит слова бизнесмена Игоря Криничко, который поставляет беспилотники украинским войскам.По сведениям издания, при потере техники, стоимостью более 6 тысяч фунтов (около 7,7 тысячи долларов) министерство начинает внутреннюю проверку.Из-за этого военные зачастую не ставят дроны на баланс бригады при покупке, добавил бизнесмен.
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новости, украина, всу, беспилотники, дроны, бюрократия
Новости, Украина, ВСУ, беспилотники, дроны, бюрократия

Из-за бюрократии ВСУ боятся использовать дроны дороже 6 тысяч фунтов — Spectator

17:38 30.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские военнослужащие не используют ряд дронов на фронте из-за бюрократических проволочек при их повреждении, пишет издание Spectator
Издание приводит слова бизнесмена Игоря Криничко, который поставляет беспилотники украинским войскам.

"Некоторые беспилотники, отправляемые министерством обороны на передовую, могут остаться неиспользованными из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения," - пишет издание.

По сведениям издания, при потере техники, стоимостью более 6 тысяч фунтов (около 7,7 тысячи долларов) министерство начинает внутреннюю проверку.
"Если беспилотник потерян, то для его списания требуется много документов и целое расследование", - сообщил Криничко.
Из-за этого военные зачастую не ставят дроны на баланс бригады при покупке, добавил бизнесмен.
- РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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НовостиУкраинаВСУбеспилотникидроныбюрократия
 
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