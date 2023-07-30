Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков - 30.07.2023 Украина.ру
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Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков
Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков - 30.07.2023 Украина.ру
Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков
Послание президента России Владимира Путина, переданное министром обороны Сергеем Шойгу лидеру КНДР Ким Чен Ыну, было лично, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-30T16:56
2023-07-30T16:56
новости
россия
кндр
зарубежье
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
ким чен ын
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать содержание послания Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, отметил только, что это послание было личным.25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
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новости, россия, кндр, зарубежье, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, ким чен ын
Новости, Россия, КНДР, Зарубежье, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын

Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков

16:56 30.07.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Послание президента России Владимира Путина, переданное министром обороны Сергеем Шойгу лидеру КНДР Ким Чен Ыну, было лично, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать содержание послания Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, отметил только, что это послание было личным.
"Это было личное послание", - сказал Песков.
25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал Шойгу новые беспилотники КНДР (фото - ЦТАК)
28 июля, 08:59
Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от ПутинаМинистр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на праздничном приёме подарок от президента России Владимира Путина, сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияКНДРЗарубежьеДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуКим Чен Ын
 
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