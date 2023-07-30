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Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков
Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков - 30.07.2023 Украина.ру
Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков
Послание президента России Владимира Путина, переданное министром обороны Сергеем Шойгу лидеру КНДР Ким Чен Ыну, было лично, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-30T16:56
2023-07-30T16:56
2023-07-30T16:56
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать содержание послания Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, отметил только, что это послание было личным.25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
https://ukraina.ru/20230728/1048319450.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, кндр, зарубежье, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, ким чен ын
Новости, Россия, КНДР, Зарубежье, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын
Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание — Песков
Послание президента России Владимира Путина, переданное министром обороны Сергеем Шойгу лидеру КНДР Ким Чен Ыну, было лично, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать содержание послания Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, отметил только, что это послание было личным.
"Это было личное послание", - сказал Песков.
25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.