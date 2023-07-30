https://ukraina.ru/20230730/1048357326.html
Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек
Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек - 30.07.2023 Украина.ру
Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек
Количество пострадавших после теракта в Таганроге увеличилось до 22, заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-30T16:13
2023-07-30T16:13
2023-07-30T16:13
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таганрог
теракт
ракета
василий голубев
киевский режим
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По словам замминистра, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация.От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, добавил Тюрин.28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале сообщил, что киевский режим совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.Минобороны России квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима.
https://ukraina.ru/20230729/1048344917.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, таганрог, таганрог, теракт, ракета, василий голубев, киевский режим
Новости, Россия, Таганрог, Таганрог, теракт, Ракета, Василий Голубев, киевский режим
Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек
Количество пострадавших после теракта в Таганроге увеличилось до 22, заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остается 9 человек с травмами", - сказал он, уточнив, что состояние пациентов средней степени тяжести.
По словам замминистра, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация.
От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, добавил Тюрин.
28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале сообщил, что киевский режим совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны России квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима.