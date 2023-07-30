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Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек

Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек - 30.07.2023 Украина.ру

Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек

Количество пострадавших после теракта в Таганроге увеличилось до 22, заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-30T16:13

2023-07-30T16:13

2023-07-30T16:13

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киевский режим

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По словам замминистра, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация.От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, добавил Тюрин.28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале сообщил, что киевский режим совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.Минобороны России квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима.

https://ukraina.ru/20230729/1048344917.html

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новости, россия, таганрог, таганрог, теракт, ракета, василий голубев, киевский режим