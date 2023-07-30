Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек - 30.07.2023 Украина.ру
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Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек
Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек - 30.07.2023 Украина.ру
Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек
Количество пострадавших после теракта в Таганроге увеличилось до 22, заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-30T16:13
2023-07-30T16:13
новости
россия
таганрог
таганрог
теракт
ракета
василий голубев
киевский режим
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По словам замминистра, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация.От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, добавил Тюрин.28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале сообщил, что киевский режим совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.Минобороны России квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, таганрог, таганрог, теракт, ракета, василий голубев, киевский режим
Новости, Россия, Таганрог, Таганрог, теракт, Ракета, Василий Голубев, киевский режим

Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек

16:13 30.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ центре Таганрога произошел взрыв
В центре Таганрога произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Количество пострадавших после теракта в Таганроге увеличилось до 22, заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок. В больнице остается 9 человек с травмами", - сказал он, уточнив, что состояние пациентов средней степени тяжести.
По словам замминистра, девять человек уже написали заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС, семерым оказана консультация.
От 18 человек поступили заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, добавил Тюрин.
28 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале сообщил, что киевский режим совершил теракт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны России квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима.
Вчера, 09:21
Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положенияПостановление о введении чрезвычайного положения подписал глава городской администрации Андрей Фатеев. Об этом градоначальник сообщил в своем Телеграм-канале около полуночи
 
НовостиРоссияТаганрогТаганрогтерактРакетаВасилий Голубевкиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
16:13Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек
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