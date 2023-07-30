В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь - 30.07.2023 Украина.ру
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В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь
В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь - 30.07.2023 Украина.ру
В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь
Почти половину бюджета Украины составляет западная помощь. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств - США, написаал председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале
2023-07-30T15:36
2023-07-30T15:36
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В этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи, что составило 49,1% от всех поступлений, сообщила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа.Основным „донором“ украинского бюджета остаётся Евросоюз. В этом году ЕС уже предоставил 11,43 млрд долларов льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи.Крупнейшим „донором“ безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США — 7,2 млрд долларов грантовых средств.С начала года в бюджет Украины поступило 3,59 млрд долларов от Международного валютного фонда и 1,76 млрд долларов от Канады.В 2022 году международная бюджетная помощь составила $32,3 млрд. Из них от США - $11,99 млрд, ЕС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канады — $1,89 млрд.
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Новости, Украина, ЕС, США, МВФ, Канада, бюджет

В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь

15:36 30.07.2023
 
© flickr.com / пресс-служба НБУгривна доллар
гривна доллар - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© flickr.com / пресс-служба НБУ
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Почти половину бюджета Украины составляет западная помощь. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств - США, написаал председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале
В этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи, что составило 49,1% от всех поступлений, сообщила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа.
„Внешние ресурсы за первое полугодие составляли 49,1% от всех поступлений общего фонда государственного бюджета“, - написала Пидласа.
Основным „донором“ украинского бюджета остаётся Евросоюз. В этом году ЕС уже предоставил 11,43 млрд долларов льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи.
Крупнейшим „донором“ безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США — 7,2 млрд долларов грантовых средств.
С начала года в бюджет Украины поступило 3,59 млрд долларов от Международного валютного фонда и 1,76 млрд долларов от Канады.
В 2022 году международная бюджетная помощь составила $32,3 млрд. Из них от США - $11,99 млрд, ЕС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канады — $1,89 млрд.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 04:35
Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриевПосле выхода РФ из зерновой сделки Украина хотела, чтобы Запад предоставил ей то военные корабли, то самолеты для продолжения экспорта зерна по Черному морю. Однако в США и ЕС пока настаивают на активизации сухопутного экспорта, который они пафосно называют "путями солидарности"
 
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16:13Количество пострадавших от теракта в Таганроге возросло до 22 человек
15:36В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь
14:46Армен Гаспарян: От болтовни Россия гибнет!
14:37Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить "зерновую сделку"
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