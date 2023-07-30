https://ukraina.ru/20230730/1048355506.html
Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович
Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович - 30.07.2023 Украина.ру
Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал, будет ли Россия закупать американский СПГ, как и куда будут продавать российскую нефть, что нужно сделать для развития Севморпути и что происходит с ценами на бензин в России
2023-07-30T13:28
2023-07-30T13:28
2023-07-30T13:28
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станислав митрахович
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газ
сжиженный природный газ
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0:42 – Энергетика Калининграда: будут ли закупать американский СПГ? 6:27 – Климатические изменения: заменит ли Севморпуть нынешние маршруты доставки российских нефти и газа; 9:00 – Что нужно для того, чтобы Севморпуть работал круглогодично; 11:40 – Что происходит с ценами на автомобильное топливо в России;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, интервью, станислав митрахович, россия, газ, сжиженный природный газ, видео
Новости, Видео, Интервью, Станислав Митрахович, Россия, газ, сжиженный природный газ
Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал, будет ли Россия закупать американский СПГ, как и куда будут продавать российскую нефть, что нужно сделать для развития Севморпути и что происходит с ценами на бензин в России
0:42 – Энергетика Калининграда: будут ли закупать американский СПГ?
6:27 – Климатические изменения: заменит ли Севморпуть нынешние маршруты доставки российских нефти и газа;
9:00 – Что нужно для того, чтобы Севморпуть работал круглогодично;
11:40 – Что происходит с ценами на автомобильное топливо в России;