https://ukraina.ru/20230730/1048355506.html

Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович

Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович - 30.07.2023 Украина.ру

Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал, будет ли Россия закупать американский СПГ, как и куда будут продавать российскую нефть, что нужно сделать для развития Севморпути и что происходит с ценами на бензин в России

2023-07-30T13:28

2023-07-30T13:28

2023-07-30T13:28

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сжиженный природный газ

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0:42 – Энергетика Калининграда: будут ли закупать американский СПГ? 6:27 – Климатические изменения: заменит ли Севморпуть нынешние маршруты доставки российских нефти и газа; 9:00 – Что нужно для того, чтобы Севморпуть работал круглогодично; 11:40 – Что происходит с ценами на автомобильное топливо в России;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, интервью, станислав митрахович, россия, газ, сжиженный природный газ, видео