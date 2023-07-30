Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович - 30.07.2023 Украина.ру
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Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович
Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович - 30.07.2023 Украина.ру
Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал, будет ли Россия закупать американский СПГ, как и куда будут продавать российскую нефть, что нужно сделать для развития Севморпути и что происходит с ценами на бензин в России
2023-07-30T13:28
2023-07-30T13:28
новости
видео
интервью
станислав митрахович
россия
газ
сжиженный природный газ
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0:42 – Энергетика Калининграда: будут ли закупать американский СПГ? 6:27 – Климатические изменения: заменит ли Севморпуть нынешние маршруты доставки российских нефти и газа; 9:00 – Что нужно для того, чтобы Севморпуть работал круглогодично; 11:40 – Что происходит с ценами на автомобильное топливо в России;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, интервью, станислав митрахович, россия, газ, сжиженный природный газ, видео
Новости, Видео, Интервью, Станислав Митрахович, Россия, газ, сжиженный природный газ

Что ждёт нефтяную отрасль России, что будет с ценами на бензин и при чём здесь Индия - Митрахович

13:28 30.07.2023
 
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал, будет ли Россия закупать американский СПГ, как и куда будут продавать российскую нефть, что нужно сделать для развития Севморпути и что происходит с ценами на бензин в России
0:42 – Энергетика Калининграда: будут ли закупать американский СПГ?
6:27 – Климатические изменения: заменит ли Севморпуть нынешние маршруты доставки российских нефти и газа;
9:00 – Что нужно для того, чтобы Севморпуть работал круглогодично;
11:40 – Что происходит с ценами на автомобильное топливо в России;
 
НовостиВидеоИнтервьюСтанислав МитраховичРоссиягазсжиженный природный газ
 
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