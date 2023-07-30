https://ukraina.ru/20230730/1048354474.html

Россия последовательно наращивает мощь своего флота - Путин

Россия последовательно наращивает мощь своего флота - Путин - 30.07.2023 Украина.ру

Россия последовательно наращивает мощь своего флота - Путин

Россия последовательно наращивает мощь своего флота, в этом году его состав пополняет 30 кораблей разных классов, заявил президент России Владимир Путин во время парада Военно-морского флота России

2023-07-30T12:44

2023-07-30T12:44

2023-07-30T12:45

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день военно-морского флота

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на парад Военно-морского флота России.В числе заступивших на боевое дежурство — ракетный конрвет „Меркурий“. Он назван в память о "бессмертном подвиге команды легендарного брига“, отметил российский лидер.Парад по случаю Дня ВМФ России состоит их морской и наземной составляющих. В этом году участие примут 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тысяч военнослужащих.Президент России пригласил в этом году на парад лидеров стран Африки, которые накануне приехали в Санкт-Петербург для участия в саммите „Россия-Африка“.

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новости, россия, санкт-петербург, владимир путин, вмф, день военно-морского флота