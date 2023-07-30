https://ukraina.ru/20230730/1048354366.html
Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ
Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ - 30.07.2023 Украина.ру
Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
2023-07-30T12:03
2023-07-30T12:03
2023-07-30T12:03
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Помимо этого, российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа в ДНР.В районе Дзержинска ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.
https://ukraina.ru/20230730/1048353985.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, днр, донецкая народная республика
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ, ДНР, Донецкая Народная Республика
Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.