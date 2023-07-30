Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ - 30.07.2023 Украина.ру
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Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ
Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ - 30.07.2023 Украина.ру
Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
2023-07-30T12:03
2023-07-30T12:03
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Помимо этого, российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа в ДНР.В районе Дзержинска ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.
https://ukraina.ru/20230730/1048353985.html
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, днр, донецкая народная республика
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ, ДНР, Донецкая Народная Республика

Российские военнослужащие отразили семь атак противника на Донецком направлении - Минобороны РФ

12:03 30.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
„На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики“, - говорится в сводке МО РФ.
Помимо этого, российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа в ДНР.
В районе Дзержинска ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
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