https://ukraina.ru/20230730/1048353859.html

Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО

Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО - 30.07.2023 Украина.ру

Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и НАТО, но Москва готова к любому сценарию. Об этом сообщили журналисты RT

2023-07-30T10:58

2023-07-30T10:58

2023-07-30T10:58

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россия

нато

владимир путин

столкновения

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Отвечая на вопрос о провокациях американской „коалиции“ в Сирии президент России Владимир Путин заявил, что по инициативе американской стороны в своё время создали специальный механизм для предотвращения конфликтов между НАТО и Россией.При этом, отметил российский лидер, Москвы всегда готова к любому сценарию, „у нас этого никто не хочет“.Путин подчеркнул, что руководители российских подразделений общаются друг с другом напрямую и могут консультироваться по любой кризисной ситуации.

https://ukraina.ru/20230729/1048347167.html

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новости, россия, нато, владимир путин, столкновения