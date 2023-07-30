Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и НАТО, но Москва готова к любому сценарию. Об этом сообщили журналисты RT
Отвечая на вопрос о провокациях американской „коалиции“ в Сирии президент России Владимир Путин заявил, что по инициативе американской стороны в своё время создали специальный механизм для предотвращения конфликтов между НАТО и Россией.
При этом, отметил российский лидер, Москвы всегда готова к любому сценарию, „у нас этого никто не хочет“.
"Никаких столкновений никто не хочет, но если кто-то захочет — не мы, — то мы готовы", — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что руководители российских подразделений общаются друг с другом напрямую и могут консультироваться по любой кризисной ситуации.
Вчера, 13:05"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с РоссиейКонечно, на месте бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, который в своей статье для Consortium News охарактеризовал нынешнее положение ВСУ и всего неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского после контрнаступа, я бы выбрал более точный синоним к слову "обгадились".