Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО - 30.07.2023 Украина.ру
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Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО
Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО - 30.07.2023 Украина.ру
Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и НАТО, но Москва готова к любому сценарию. Об этом сообщили журналисты RT
2023-07-30T10:58
2023-07-30T10:58
новости
россия
нато
владимир путин
столкновения
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Отвечая на вопрос о провокациях американской „коалиции“ в Сирии президент России Владимир Путин заявил, что по инициативе американской стороны в своё время создали специальный механизм для предотвращения конфликтов между НАТО и Россией.При этом, отметил российский лидер, Москвы всегда готова к любому сценарию, „у нас этого никто не хочет“.Путин подчеркнул, что руководители российских подразделений общаются друг с другом напрямую и могут консультироваться по любой кризисной ситуации.
https://ukraina.ru/20230729/1048347167.html
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новости, россия, нато, владимир путин, столкновения
Новости, Россия, НАТО, Владимир Путин, столкновения

Путин утверждает, что Россия готова к столкновению с НАТО

10:58 30.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и НАТО, но Москва готова к любому сценарию. Об этом сообщили журналисты RT
Отвечая на вопрос о провокациях американской „коалиции“ в Сирии президент России Владимир Путин заявил, что по инициативе американской стороны в своё время создали специальный механизм для предотвращения конфликтов между НАТО и Россией.
При этом, отметил российский лидер, Москвы всегда готова к любому сценарию, „у нас этого никто не хочет“.
"Никаких столкновений никто не хочет, но если кто-то захочет — не мы, — то мы готовы", — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что руководители российских подразделений общаются друг с другом напрямую и могут консультироваться по любой кризисной ситуации.
Владимир Зеленский
Вчера, 13:05
"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с РоссиейКонечно, на месте бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, который в своей статье для Consortium News охарактеризовал нынешнее положение ВСУ и всего неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского после контрнаступа, я бы выбрал более точный синоним к слову "обгадились".
 
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