Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ - 30.07.2023 Украина.ру
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Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ
Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ - 30.07.2023 Украина.ру
Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ
Власти киевского режима попытались атаковать Крым двадцатью пятью беспилотниками, все они потерпели крушение, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ 30 июля
2023-07-30T10:35
2023-07-30T10:35
новости
россия
крым
беспилотники
бпла
киевский режим
минобороны
минобороны рф
тарханкут
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В ночь на 30 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.Также утром 30 июля уничтожены три БПЛА в Москве и Московской области.Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
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новости, россия, крым, беспилотники, бпла, киевский режим, минобороны, минобороны рф, тарханкут
Новости, Россия, Крым, беспилотники, БПЛА, киевский режим, Минобороны, Минобороны РФ, Тарханкут

Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ

10:35 30.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
- РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
Читать в
Власти киевского режима попытались атаковать Крым двадцатью пятью беспилотниками, все они потерпели крушение, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ 30 июля
В ночь на 30 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым.
"Шестнадцать украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут", - сообщили в МО РФ.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.
Также утром 30 июля уничтожены три БПЛА в Москве и Московской области.
Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.
Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Московский международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
09:44
Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - МинобороныСредствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены три украинских беспилотника на территории Москвы и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России 30 июля
 
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