https://ukraina.ru/20230730/1048353544.html

Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ

Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ - 30.07.2023 Украина.ру

Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ

Власти киевского режима попытались атаковать Крым двадцатью пятью беспилотниками, все они потерпели крушение, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ 30 июля

2023-07-30T10:35

2023-07-30T10:35

2023-07-30T10:35

новости

россия

крым

беспилотники

бпла

киевский режим

минобороны

минобороны рф

тарханкут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0f/1044385490_0:222:1920:1302_1920x0_80_0_0_17c9c0cf04d7559bc6d926d8d7313dff.jpg

В ночь на 30 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.Также утром 30 июля уничтожены три БПЛА в Москве и Московской области.Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

https://ukraina.ru/20230730/1048352711.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, беспилотники, бпла, киевский режим, минобороны, минобороны рф, тарханкут