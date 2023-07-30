https://ukraina.ru/20230730/1048353544.html
Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ
Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ - 30.07.2023 Украина.ру
Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ
Власти киевского режима попытались атаковать Крым двадцатью пятью беспилотниками, все они потерпели крушение, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ 30 июля
2023-07-30T10:35
2023-07-30T10:35
2023-07-30T10:35
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беспилотники
бпла
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В ночь на 30 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым.В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.Также утром 30 июля уничтожены три БПЛА в Москве и Московской области.Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
https://ukraina.ru/20230730/1048352711.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, беспилотники, бпла, киевский режим, минобороны, минобороны рф, тарханкут
Новости, Россия, Крым, беспилотники, БПЛА, киевский режим, Минобороны, Минобороны РФ, Тарханкут
Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФ
Власти киевского режима попытались атаковать Крым двадцатью пятью беспилотниками, все они потерпели крушение, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ 30 июля
В ночь на 30 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым.
"Шестнадцать украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут", - сообщили в МО РФ.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.
Также утром 30 июля уничтожены три БПЛА в Москве и Московской области.
Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.
Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.