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Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90
Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90 - 30.07.2023 Украина.ру
Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90
Российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-30T10:15
2023-07-30T10:15
2023-07-30T10:15
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Военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую боевую машину пехоты CV-90 во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.Брошенную машину удалось впоследствии оттащить в тыл. Военнослужащие отмечает, что, судя по номеру, CV-90 была выпущена в 2018 году.Это первая шведская машина CV-90, ставшая трофеем российских военнослужащих в зоне СВО, отметили военнослужащие. Combat Vehicle 90 (CV-90) находятся на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале правительство Швеции сообщило, что поставит Украине 50 таких машин. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что шведские БМП прибыли на Украину и готовы к бою.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
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Новости, Россия, СВО, Красный Лиман, БМП, ВСУ, ВС РФ
Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90
Российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости
Военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую боевую машину пехоты CV-90 во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.
"Две БМП (CV-90-ред.) ВСУ "выскочили" на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала", - рассказал военнослужащий 20-й армии.
Брошенную машину удалось впоследствии оттащить в тыл. Военнослужащие отмечает, что, судя по номеру, CV-90 была выпущена в 2018 году.
Это первая шведская машина CV-90, ставшая трофеем российских военнослужащих в зоне СВО, отметили военнослужащие.
Combat Vehicle 90 (CV-90) находятся на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале правительство Швеции сообщило, что поставит Украине 50 таких машин. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что шведские БМП прибыли на Украину и готовы к бою.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.
Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.
Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.