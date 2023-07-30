Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90 - 30.07.2023 Украина.ру
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Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90
Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90 - 30.07.2023 Украина.ру
Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90
Российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-30T10:15
2023-07-30T10:15
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Военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую боевую машину пехоты CV-90 во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.Брошенную машину удалось впоследствии оттащить в тыл. Военнослужащие отмечает, что, судя по номеру, CV-90 была выпущена в 2018 году.Это первая шведская машина CV-90, ставшая трофеем российских военнослужащих в зоне СВО, отметили военнослужащие. Combat Vehicle 90 (CV-90) находятся на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале правительство Швеции сообщило, что поставит Украине 50 таких машин. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что шведские БМП прибыли на Украину и готовы к бою.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
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новости, россия, сво, красный лиман, бмп, всу, вс рф
Новости, Россия, СВО, Красный Лиман, БМП, ВСУ, ВС РФ

Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90

10:15 30.07.2023
 
© РИА Новости телеграм-канал Военнослужащие 20-й армии ЗВО захватили шведскую БМП CV-90 на краснолиманском направлении
Военнослужащие 20-й армии ЗВО захватили шведскую БМП CV-90 на краснолиманском направлении
© РИА Новости телеграм-канал
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Российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости
Военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую боевую машину пехоты CV-90 во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.
"Две БМП (CV-90-ред.) ВСУ "выскочили" на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала", - рассказал военнослужащий 20-й армии.
Брошенную машину удалось впоследствии оттащить в тыл. Военнослужащие отмечает, что, судя по номеру, CV-90 была выпущена в 2018 году.
Это первая шведская машина CV-90, ставшая трофеем российских военнослужащих в зоне СВО, отметили военнослужащие.
Combat Vehicle 90 (CV-90) находятся на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале правительство Швеции сообщило, что поставит Украине 50 таких машин. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что шведские БМП прибыли на Украину и готовы к бою.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.
Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.
Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 10:03
Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"Украине не стоит надеяться на "вундерваффе", многие страны просто откажутся покупать западную технику, которая оказалась неэффективной на поле боя, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
 
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