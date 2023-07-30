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Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90

Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90 - 30.07.2023 Украина.ру

Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90

Российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-30T10:15

2023-07-30T10:15

2023-07-30T10:15

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Военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую боевую машину пехоты CV-90 во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.Брошенную машину удалось впоследствии оттащить в тыл. Военнослужащие отмечает, что, судя по номеру, CV-90 была выпущена в 2018 году.Это первая шведская машина CV-90, ставшая трофеем российских военнослужащих в зоне СВО, отметили военнослужащие. Combat Vehicle 90 (CV-90) находятся на вооружении шведской армии с 1993 года. В феврале правительство Швеции сообщило, что поставит Украине 50 таких машин. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что шведские БМП прибыли на Украину и готовы к бою.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно захваченной западной военной техники, ранее заявил, что есть такое понятие „обратный инжиниринг“. „Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.Российским военнослужащим удалось захватить британскую ракету Storm Shadow и абсолютно целую американскую БМП Bradley.Ранее Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину.

https://ukraina.ru/20230727/1048289246.html

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новости, россия, сво, красный лиман, бмп, всу, вс рф