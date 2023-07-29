Православные верующие Украины проигнорируют указ Зеленского о переносе Рождества - 29.07.2023 Украина.ру
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Православные верующие Украины проигнорируют указ Зеленского о переносе Рождества
Православные верующие Украины проигнорируют указ Зеленского о переносе Рождества - 29.07.2023 Украина.ру
Православные верующие Украины проигнорируют указ Зеленского о переносе Рождества
Каноническая УПЦ будет отмечать Рождество 7 января, несмотря на указ президента Украины о переносе христианского праздника на 25 декабря. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент
2023-07-29T09:41
2023-07-29T09:41
новости
упц
рождество
владимир зеленский
указ
верховная рада
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По его словам, будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше.При этом верующие не рассчитывают на уважение со стороны властей к себе и своим традициям.Священник пояснил, что традиция отмечать Рождество 25 декабря пришла из Турции. Тогда как празднование Рождества 7 января соответствует календарной традицией церкви в Иерусалиме, где находятся главные святыни христианства, а не русской традиции.По юлианскому календарю совершаются и все главные торжества Православной церкви. Все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю.Верховная рада приняла законопроект о переносе празднования Рождества 14 июля. Украинский президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ в пятницу, 28 июля.
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новости, упц, рождество, владимир зеленский, указ, верховная рада
Новости, УПЦ, Рождество, Владимир Зеленский, указ, Верховная Рада

Православные верующие Украины проигнорируют указ Зеленского о переносе Рождества

09:41 29.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Каноническая УПЦ будет отмечать Рождество 7 января, несмотря на указ президента Украины о переносе христианского праздника на 25 декабря. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент
По его словам, будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше.
При этом верующие не рассчитывают на уважение со стороны властей к себе и своим традициям.
Священник пояснил, что традиция отмечать Рождество 25 декабря пришла из Турции. Тогда как празднование Рождества 7 января соответствует календарной традицией церкви в Иерусалиме, где находятся главные святыни христианства, а не русской традиции.
По юлианскому календарю совершаются и все главные торжества Православной церкви. Все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю.
"Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема", - сказал митрополит.
Верховная рада приняла законопроект о переносе празднования Рождества 14 июля. Украинский президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ в пятницу, 28 июля.
 
НовостиУПЦРождествоВладимир ЗеленскийуказВерховная Рада
 
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