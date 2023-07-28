https://ukraina.ru/20230728/1048329708.html
Президент Конго призвал прекратить конфликт на Украине на примере африканской мудрости про слонов
Президент Конго призвал прекратить конфликт на Украине на примере африканской мудрости про слонов - 28.07.2023 Украина.ру
Президент Конго призвал прекратить конфликт на Украине на примере африканской мудрости про слонов
Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо 28 июля в ходе пленарного заседания в рамках второго саммита "Россия-Африка" рассказал народную мудрость о слонах, вытаптывающих траву, и призвал поддержать африканскую мирную инициативу по Украине
2023-07-28T13:18
2023-07-28T13:18
2023-07-28T13:18
африка
зарубежье
новости
президент
конго
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По его словам, когда говорят о проблемах в сельском хозяйстве, то упоминают, что слоны вытаптывают траву.Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер продолжит диалог с главами африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. Он заверил, что глава российского государства даст им исчерпывающие ответы по украинской проблематике.
https://ukraina.ru/20230728/1048325869.html
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африка, зарубежье, новости, президент, конго
Африка, Зарубежье, Новости, президент, Конго
Президент Конго призвал прекратить конфликт на Украине на примере африканской мудрости про слонов
Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо 28 июля в ходе пленарного заседания в рамках второго саммита "Россия-Африка" рассказал народную мудрость о слонах, вытаптывающих траву, и призвал поддержать африканскую мирную инициативу по Украине
По его словам, когда говорят о проблемах в сельском хозяйстве, то упоминают, что слоны вытаптывают траву.
"Африканская мудрость: говорят что трава страдает от слонов, которые по ней топчутся. Речь, конечно, идет о разных моментах, в частности, о сельскохозяйственных землях. Это многосторонняя проблематика. Наше население затронуто сегодня многими сложностями и проблемами. Возвращаясь к российско-украинскому конфликту, африканская инициатива заслуживает внимания", - сказал он.
Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер продолжит диалог с главами африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. Он заверил, что глава российского государства даст им исчерпывающие ответы по украинской проблематике.