https://ukraina.ru/20230728/1048325869.html

Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину

Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину - 28.07.2023 Украина.ру

Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину

Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема. Об этом 28 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка"

2023-07-28T11:38

2023-07-28T11:38

2023-07-28T11:41

африка

россия

конфликт

владимир путин

зарубежье

украина

новости

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"Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем", - сказал Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

https://ukraina.ru/20230728/1048317359.html

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2023

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африка, россия, конфликт, владимир путин, зарубежье, украина, новости