Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину - 28.07.2023 Украина.ру
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Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину
Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину - 28.07.2023 Украина.ру
Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину
Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема. Об этом 28 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка"
2023-07-28T11:38
2023-07-28T11:41
африка
россия
конфликт
владимир путин
зарубежье
украина
новости
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"Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем", - сказал Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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африка, россия, конфликт, владимир путин, зарубежье, украина, новости
Африка, Россия, конфликт, Владимир Путин, Зарубежье, Украина, Новости

Путин сказал, как Россия относится к планам Африки на Украину

11:38 28.07.2023 (обновлено: 11:41 28.07.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине, ведь это острая проблема. Об этом 28 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка"
"Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем", - сказал Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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