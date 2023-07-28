https://ukraina.ru/20230728/1048318886.html

США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - Politico

США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - Politico - 28.07.2023 Украина.ру

США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - Politico

Американские танки Abrams могут прибыть на Украину уже в сентябре, пишет Politico со ссылкой людей, знакомых с этими планами

2023-07-28T08:13

2023-07-28T08:13

2023-07-28T08:13

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США готовят поставку танков Abrams старого образца на Украину. США отправляют более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, на доставку которой ушёл бы год, уточнили авторы статьи.Первая партия будет состоять из 6-8 танков, в общей сложности США планируют направить 31 танк, заявил источник издания.Прежде чем украинские войска смогут приступить к эксплуатации танков, они должны пройти примерно 10-недельный курс обучения на армейской базе в Германии. Источник издания считает, что украинские военные должны завершить это обучение в августе.Издание также приводит слова главы Генштаба США Марка Милли, который сказал, что „это наступление будет медленным, трудным и обойдётся дорого“.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.

https://ukraina.ru/20230727/1048309265.html

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новости, сша, украина, зарубежье, m1 abrams, танки, германия