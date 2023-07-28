США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - Politico - 28.07.2023 Украина.ру
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США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - Politico
США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - Politico - 28.07.2023 Украина.ру
США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - Politico
Американские танки Abrams могут прибыть на Украину уже в сентябре, пишет Politico со ссылкой людей, знакомых с этими планами
2023-07-28T08:13
2023-07-28T08:13
новости
сша
украина
зарубежье
m1 abrams
танки
германия
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США готовят поставку танков Abrams старого образца на Украину. США отправляют более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, на доставку которой ушёл бы год, уточнили авторы статьи.Первая партия будет состоять из 6-8 танков, в общей сложности США планируют направить 31 танк, заявил источник издания.Прежде чем украинские войска смогут приступить к эксплуатации танков, они должны пройти примерно 10-недельный курс обучения на армейской базе в Германии. Источник издания считает, что украинские военные должны завершить это обучение в августе.Издание также приводит слова главы Генштаба США Марка Милли, который сказал, что „это наступление будет медленным, трудным и обойдётся дорого“.Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, зарубежье, m1 abrams, танки, германия
Новости, США, Украина, Зарубежье, M1 Abrams, танки, Германия

США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - Politico

08:13 28.07.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
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Американские танки Abrams могут прибыть на Украину уже в сентябре, пишет Politico со ссылкой людей, знакомых с этими планами
США готовят поставку танков Abrams старого образца на Украину.
„План состоит в том, чтобы в августе отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена на Украину в следующем месяце“, - пишет издание.
США отправляют более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, на доставку которой ушёл бы год, уточнили авторы статьи.
Первая партия будет состоять из 6-8 танков, в общей сложности США планируют направить 31 танк, заявил источник издания.
Прежде чем украинские войска смогут приступить к эксплуатации танков, они должны пройти примерно 10-недельный курс обучения на армейской базе в Германии. Источник издания считает, что украинские военные должны завершить это обучение в августе.
Издание также приводит слова главы Генштаба США Марка Милли, который сказал, что „это наступление будет медленным, трудным и обойдётся дорого“.
Президент России Владимир Путин отмечал, что "западные кураторы явно разочарованы ходом „контрнаступа".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard b 12 Bradley.
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