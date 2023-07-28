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Военкор Медведев: мы пойдём в наступление, когда ВСУ сами убьются о российскую оборону
Военкор Медведев: мы пойдём в наступление, когда ВСУ сами убьются о российскую оборону - 28.07.2023 Украина.ру
Военкор Медведев: мы пойдём в наступление, когда ВСУ сами убьются о российскую оборону
Основным направлением удара российских войск будет то, где украинская группировка понесет максимальные потери. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T06:45
2023-07-28T06:45
2023-07-28T06:45
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В том месте, где украинская группировка сама себя уничтожит, российские войска пойдут в наступление. Дальше важно будет поддерживать фланги, рассказал Медведев.Бойцы на передовой стараются не загадывать вперед и не делают прогнозы, когда закончится спецоперация на Украине. Даже на тему завтрашнего дня с ними сложно говорить. Возможно, это такое фронтовое суеверие или просто отражение действительности, добавил Медведев.В целом бойцы связывают большие надежды с зимней кампанией, потому что на стороне русских всегда воюет "генерал Мороз". Есть ожидание, что за осень противник частично выдохнется, будет уничтожена его внушительная часть, а по зимним морозам ВС РФ двинутся вперед, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048286297.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, наступление, вс рф, прогнозы, сво
Новости, ВСУ, наступление, ВС РФ, прогнозы, СВО
Военкор Медведев: мы пойдём в наступление, когда ВСУ сами убьются о российскую оборону
Основным направлением удара российских войск будет то, где украинская группировка понесет максимальные потери. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
В том месте, где украинская группировка сама себя уничтожит, российские войска пойдут в наступление. Дальше важно будет поддерживать фланги, рассказал Медведев.
"Сейчас мы видим наше постепенное продвижение на Харьковском и Марьинском участке фронта. Мы не ушли в глухую оборону. Мы сейчас заняли оборонительные позиции, об которые противник день за днем разбивается как морские волны о скалы", - отметил военкор.
Бойцы на передовой стараются не загадывать вперед и не делают прогнозы, когда закончится спецоперация на Украине. Даже на тему завтрашнего дня с ними сложно говорить. Возможно, это такое фронтовое суеверие или просто отражение действительности, добавил Медведев.
В целом бойцы связывают большие надежды с зимней кампанией, потому что на стороне русских всегда воюет "генерал Мороз". Есть ожидание, что за осень противник частично выдохнется, будет уничтожена его внушительная часть, а по зимним морозам ВС РФ двинутся вперед, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь