https://ukraina.ru/20230728/1048308260.html

Военкор Медведев: мы пойдём в наступление, когда ВСУ сами убьются о российскую оборону

Военкор Медведев: мы пойдём в наступление, когда ВСУ сами убьются о российскую оборону - 28.07.2023 Украина.ру

Военкор Медведев: мы пойдём в наступление, когда ВСУ сами убьются о российскую оборону

Основным направлением удара российских войск будет то, где украинская группировка понесет максимальные потери. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T06:45

2023-07-28T06:45

2023-07-28T06:45

новости

всу

наступление

вс рф

прогнозы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043343489_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0a13bbe76ef4f388c877d3afe972978f.jpg

В том месте, где украинская группировка сама себя уничтожит, российские войска пойдут в наступление. Дальше важно будет поддерживать фланги, рассказал Медведев.Бойцы на передовой стараются не загадывать вперед и не делают прогнозы, когда закончится спецоперация на Украине. Даже на тему завтрашнего дня с ними сложно говорить. Возможно, это такое фронтовое суеверие или просто отражение действительности, добавил Медведев.В целом бойцы связывают большие надежды с зимней кампанией, потому что на стороне русских всегда воюет "генерал Мороз". Есть ожидание, что за осень противник частично выдохнется, будет уничтожена его внушительная часть, а по зимним морозам ВС РФ двинутся вперед, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048286297.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, наступление, вс рф, прогнозы, сво