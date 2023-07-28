https://ukraina.ru/20230728/1048304723.html

Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать

Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать - 28.07.2023 Украина.ру

Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать

ВСУ рвутся вперед, потому что командование не даст им сделать шаг назад. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T05:45

2023-07-28T05:45

2023-07-28T05:45

новости

всу

наступление

атаки

потери всу

военкор

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Запад поставил задачу войны до последнего украинца, и этот проект в полной мере реализуется на передовой. Это один из элементов "контрнаступа" ВСУ – массово завалить российские позиции своими людьми, рассказал Медведев.Что касается украинского личного состава, то на Угледарском направлении бойцы ВС РФ с беспилотника, который корректировал огонь артиллерии, увидели один показательный момент, отметил военкор.Командование ВСУ не даёт им возможности отступать. Таким образом, украинские "вояки" рвутся вперед, потому что им никто не даст сделать шаг назад, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048292416.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, наступление, атаки, потери всу, военкор