https://ukraina.ru/20230728/1048304723.html
Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать
Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать - 28.07.2023 Украина.ру
Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать
ВСУ рвутся вперед, потому что командование не даст им сделать шаг назад. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T05:45
2023-07-28T05:45
2023-07-28T05:45
новости
всу
наступление
атаки
потери всу
военкор
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Запад поставил задачу войны до последнего украинца, и этот проект в полной мере реализуется на передовой. Это один из элементов "контрнаступа" ВСУ – массово завалить российские позиции своими людьми, рассказал Медведев.Что касается украинского личного состава, то на Угледарском направлении бойцы ВС РФ с беспилотника, который корректировал огонь артиллерии, увидели один показательный момент, отметил военкор.Командование ВСУ не даёт им возможности отступать. Таким образом, украинские "вояки" рвутся вперед, потому что им никто не даст сделать шаг назад, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048292416.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, наступление, атаки, потери всу, военкор
Новости, ВСУ, наступление, атаки, потери ВСУ, военкор
Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать
ВСУ рвутся вперед, потому что командование не даст им сделать шаг назад. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Запад поставил задачу войны до последнего украинца, и этот проект в полной мере реализуется на передовой. Это один из элементов "контрнаступа" ВСУ – массово завалить российские позиции своими людьми, рассказал Медведев.
Что касается украинского личного состава, то на Угледарском направлении бойцы ВС РФ с беспилотника, который корректировал огонь артиллерии, увидели один показательный момент, отметил военкор.
"Подъехала БМП, оттуда выгрузили личный состав [ВСУ], они понесли потери и попытались отступить. В этот момент подъехала еще одна БМП (видимо, с кем-то из представителей высшего командного состава), и их снова бросили в бой", - рассказал Медведев.
Командование ВСУ не даёт им возможности отступать. Таким образом, украинские "вояки" рвутся вперед, потому что им никто не даст сделать шаг назад, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь