https://ukraina.ru/20230727/1048301560.html
Ваня Добрева о том, как НАТО втягивает Болгарию и Румынию в Третью мировую войну
Ваня Добрева о том, как НАТО втягивает Болгарию и Румынию в Третью мировую войну - 27.07.2023 Украина.ру
Ваня Добрева о том, как НАТО втягивает Болгарию и Румынию в Третью мировую войну
Болгарию и Румынию втягивают в украинский конфликт, ситуация вокруг русофобии в Европе схожа с годами накануне Второй мировой войны. Однако большинство жителей Болгарии выступают против НАТО, за нейтралитет и дружеские связи с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала болгарская писательница, общественник и публицист Ваня Добрева
2023-07-27T13:48
2023-07-27T13:48
2023-07-27T15:10
интервью
болгария
россия
румыния
славяне
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- Ваня, в НАТО могут согласиться на сопровождение украинских зерновозов до портов и Босфорского пролива. Сопровождать эти украинские зерновозы, я так понимаю, могут и болгарские, и румынские суда. Как вы считаете, какие могут это, теоретически, быть суда?- Я не знаю этой ситуации, по правде говоря. Я приверженец того, чтобы Черное море было морем мира, и никаким военным судам не нужно пребывать в нем.Также любые военные учения, думаю, нужно запретить. Черноморским государствам нужно достигнуть такого решения, чтобы Черное море было гостеприимным морем и мостом культуры, мостов взаимосвязи.Если мы говорим о военных судах – их нужно запретить, никакие военные суда нам не нужны. Если суда туристические, экономические, то да, но военные - ни в коем случае.- Как в болгарском обществе относятся к политике новых властей, которые начали поставлять оружие Украине, в связи с этой ситуацией, с возможностью НАТО бороздить просторы Черного моря в сопровождении украинских зерновозов. Как болгары к этому отнесутся?- Я вам скажу, что у нас есть большая разница между новыми правителями в лице новой партии "Продолжаются перемены", и "Демократическая Болгария". Это основа политики и болгарского общества.Неделю назад мы услышали новые статистические результаты, которые показывают что 70% болгар против как поставок оружия Украине, так и военной поддержки Украины.Большинство, я думаю, более 70% за то, чтобы Болгария имела нейтральную позицию в этом конфликте, потому что мы очень тесно связаны с Россией.Да, у нас есть большая пропаганда, но вопреки этой пропаганды, вопреки манипуляциям, как видите, 70% [выступают за нейтралитет Болгарии]. Я думаю, это самый большой процент для государств-членов Европейского Союза. Может быть, на самом деле еще больше процентов жителей Болгарии поддерживают и симпатизируют России, чем мы наблюдаем у других государств Европы, не только членов ЕС.Но все-таки у нас большая пропаганда. Действуют два фонда: "Америка для Болгарии", это мощный фонд, и "Открытое общество" Джорджа Сороса. Много западных финансовых механизмом, которые и медиа подчиняют, и социальные сети, так что это очень сложная ситуация.Вопреки этому 70% болгар против этой политики правительства.- Я знаю, что у вас антинатовские протесты проходили по многим городам Болгарии.- Каждую неделю у нас протесты во всех больших городах Болгарии. Очень мощные.- Какие-то результаты есть?- Я бы вам сказала, что они держат медиа, СМИ. Так что конечно, вопреки массовому участию болгар в этих протестах, они не показывают, что у нас проходят протесты, не учитывают этот факт.У нас есть теперь выборы местной власти, очень важные выборы. Я думаю, что после выборов этот процесс недовольства болгар может иметь успех.- К вам приезжал Зеленский, его ваш президент Радев, говорят, унизил. Зачем Зеленский приезжал? Понятно, что он оружие просил.- Я, как одна из болгар, которые попали в список "Миротворца", думаю, что Зеленскому пора уходить. Думаю, что никто особо не отметил его присутствие в Болгарии.Болгары и общество отнеслись крайне отрицательно к этому визиту. Поэтому, я думаю, что президент выразил мышление, ощущения болгар. Зеленскому не нужно было посещать Болгарию.Все-таки более 70%... Я учитываю, что могут быть спекуляции, и процентов может быть более. Не меньше – более!- У вас нет такого ощущения, что натовцы пытаются втянуть Болгарию в этот конфликт?- Конечно, не только Болгарию, но и Румынию. Я думаю, это план, который подготовился, может быть, пять лет тому назад, когда начали говорить об инициативе "Трех морей".Думаю, что тогда кто-то рассчитывал, чтобы бывшие социалистические государства Восточной Европы, славян столкнуть в братоубийственной войне. Я так думаю, и анализ показывает, что это так.К сожалению, могу сказать, что нынешняя ситуация похожа на ситуацию непосредственно перед Второй Мировой войной. Тогда русофобия захлестнула умы европейских государств, они не видели, что получается с поддержкой Гитлера. К сожалению, я думаю, теперь мы имеем очень большое сходство.Как я вижу, в европейской политике теперь выборы, появляются новые партии, которые относятся по-другому к этому конфликту и настаивают на новых отношениях с Россией.Я думаю, что это нормальный, естественный путь Европы, потому что ни гуманитарные ценности, ни культурно-европейские ценности не могут быть без участия России, и это во всем.Так что нужно пережить и эту ситуацию, думать о будущем, которое, я не сомневаюсь, близко.
https://ukraina.ru/20230727/1048296437.html
https://ukraina.ru/20230707/1047868361.html
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интервью, болгария, россия, румыния, славяне
Ваня Добрева о том, как НАТО втягивает Болгарию и Румынию в Третью мировую войну
13:48 27.07.2023 (обновлено: 15:10 27.07.2023)
корреспондент издания Украина.ру
Болгарию и Румынию втягивают в украинский конфликт, ситуация вокруг русофобии в Европе схожа с годами накануне Второй мировой войны. Однако большинство жителей Болгарии выступают против НАТО, за нейтралитет и дружеские связи с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала болгарская писательница, общественник и публицист Ваня Добрева
- Ваня, в НАТО могут согласиться на сопровождение украинских зерновозов до портов и Босфорского пролива. Сопровождать эти украинские зерновозы, я так понимаю, могут и болгарские, и румынские суда. Как вы считаете, какие могут это, теоретически, быть суда?
- Я не знаю этой ситуации, по правде говоря. Я приверженец того, чтобы Черное море было морем мира, и никаким военным судам не нужно пребывать в нем.
Также любые военные учения, думаю, нужно запретить. Черноморским государствам нужно достигнуть такого решения, чтобы Черное море было гостеприимным морем и мостом культуры, мостов взаимосвязи.
Если мы говорим о военных судах – их нужно запретить, никакие военные суда нам не нужны. Если суда туристические, экономические, то да, но военные - ни в коем случае.
- Как в болгарском обществе относятся к политике новых властей, которые начали поставлять оружие Украине, в связи с этой ситуацией, с возможностью НАТО бороздить просторы Черного моря в сопровождении украинских зерновозов. Как болгары к этому отнесутся?
- Я вам скажу, что у нас есть большая разница между новыми правителями в лице новой партии "Продолжаются перемены", и "Демократическая Болгария". Это основа политики и болгарского общества.
Неделю назад мы услышали новые статистические результаты, которые показывают что 70% болгар против как поставок оружия Украине, так и военной поддержки Украины.
Большинство, я думаю, более 70% за то, чтобы Болгария имела нейтральную позицию в этом конфликте, потому что мы очень тесно связаны с Россией.
Да, у нас есть большая пропаганда, но вопреки этой пропаганды, вопреки манипуляциям, как видите, 70% [выступают за нейтралитет Болгарии]. Я думаю, это самый большой процент для государств-членов Европейского Союза. Может быть, на самом деле еще больше процентов жителей Болгарии поддерживают и симпатизируют России, чем мы наблюдаем у других государств Европы, не только членов ЕС.
Но все-таки у нас большая пропаганда. Действуют два фонда: "Америка для Болгарии", это мощный фонд, и "Открытое общество" Джорджа Сороса. Много западных финансовых механизмом, которые и медиа подчиняют, и социальные сети, так что это очень сложная ситуация.
Вопреки этому 70% болгар против этой политики правительства.
- Я знаю, что у вас антинатовские протесты проходили по многим городам Болгарии.
- Каждую неделю у нас протесты во всех больших городах Болгарии. Очень мощные.
- Какие-то результаты есть?
- Я бы вам сказала, что они держат медиа, СМИ. Так что конечно, вопреки массовому участию болгар в этих протестах, они не показывают, что у нас проходят протесты, не учитывают этот факт.
У нас есть теперь выборы местной власти, очень важные выборы. Я думаю, что после выборов этот процесс недовольства болгар может иметь успех.
- К вам приезжал Зеленский, его ваш президент Радев, говорят, унизил. Зачем Зеленский приезжал? Понятно, что он оружие просил.
- Я, как одна из болгар, которые попали в список "Миротворца", думаю, что Зеленскому пора уходить. Думаю, что никто особо не отметил его присутствие в Болгарии.
Болгары и общество отнеслись крайне отрицательно к этому визиту. Поэтому, я думаю, что президент выразил мышление, ощущения болгар. Зеленскому не нужно было посещать Болгарию.
Все-таки более 70%... Я учитываю, что могут быть спекуляции, и процентов может быть более. Не меньше – более!
- У вас нет такого ощущения, что натовцы пытаются втянуть Болгарию в этот конфликт?
- Конечно, не только Болгарию, но и Румынию. Я думаю, это план, который подготовился, может быть, пять лет тому назад, когда начали говорить об инициативе "Трех морей".
Думаю, что тогда кто-то рассчитывал, чтобы бывшие социалистические государства Восточной Европы, славян столкнуть в братоубийственной войне. Я так думаю, и анализ показывает, что это так.
К сожалению, могу сказать, что нынешняя ситуация похожа на ситуацию непосредственно перед Второй Мировой войной. Тогда русофобия захлестнула умы европейских государств, они не видели, что получается с поддержкой Гитлера. К сожалению, я думаю, теперь мы имеем очень большое сходство.
Как я вижу, в европейской политике теперь выборы, появляются новые партии, которые относятся по-другому к этому конфликту и настаивают на новых отношениях с Россией.
Я думаю, что это нормальный, естественный путь Европы, потому что ни гуманитарные ценности, ни культурно-европейские ценности не могут быть без участия России, и это во всем.
Так что нужно пережить и эту ситуацию, думать о будущем, которое, я не сомневаюсь, близко.