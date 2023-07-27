https://ukraina.ru/20230727/1048293918.html

Воздушные силы ВСУ заявили об ударах "Калибрами" по портам Одессы

Воздушные силы ВСУ заявили об ударах "Калибрами" по портам Одессы - 27.07.2023 Украина.ру

Воздушные силы ВСУ заявили об ударах "Калибрами" по портам Одессы

В ночь на 27 июля российская армия атаковала "Калибрами" портовую инфраструктуру Одессы. Об этом сообщили в четверг в телеграм-канале ВС ВСУ

2023-07-27T11:37

2023-07-27T11:37

2023-07-27T11:37

порт

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"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, к сожалению, поразить их не удалось, есть повреждения и пострадавшие", - отметили в посте.На днях в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ наносили удары возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ukraina.ru/20230724/1048203278.html

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порт, одесса, "калибр", новости, всу