https://ukraina.ru/20230727/1048281871.html

Кинолог Елена Супрун: Собака Байдена стала кусачей ради пиара

Кинолог Елена Супрун: Собака Байдена стала кусачей ради пиара - 27.07.2023 Украина.ру

Кинолог Елена Супрун: Собака Байдена стала кусачей ради пиара

История о том, что уже вторая собака президента США Джо Байдена нападает на сотрудников секретной службы, облетела все мировые СМИ. И это - не проблемы с поведением животного, а пиар-компания Белого дома, чтобы обелить главу государства

2023-07-27T05:16

2023-07-27T05:16

2023-07-27T05:16

интервью

кинологи

собака

джо байден

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала украинский кинолог, заводчик породы джек-рассел-терьер, в настоящее время проживающая в Норвегии Елена Супрун.Новый питомец Джо Байдена, двухлетняя немецкая овчарка по кличке Командир (Командор) укусила семь сотрудников секретной службы за последние четыре месяца.Журналисты обратили внимание на то, что это уже второй пес американского президента, который ведет себя агрессивно. Предыдущая собака по кличке Майор была изгнана из Белого дома за ту же провинность в 2021 году.В администрации Байдена оправдались за поведение пса, заявив, что животное находится в Белом доме в стрессовой обстановке, но семья президента делает все возможное, чтобы было "лучше для всех".Политологи также обратили внимание на то, что новости об укусах собак Байдена каждый раз совпадают с очередными попытками республиканцев расследовать причастность Джо Байдена и его сына Хантера в коррупционных преступлениях.- Елена, уже вторая по счету собака Байдена покусала сотрудников секретной службы, отвечающих за безопасность президента США. И вот что интересно. Этому псу почти два года, а кусается он только последние четыре месяца. Почему сейчас, может быть с животным что-то случилось?- Нет, тут, скорее, вопрос, а был ли мальчик. То есть в этой истории не мальчик, а дедушка. А так как о дедушке писать нечего, и глядя последние видео с его перформансами, остается только за голову хвататься, его пиарщики пришли к такому старому беспроигрышному трюку: сослаться на животное или младенца. Младенец в эту историю никак бы не вписался, поэтому сыграли с помощью собачки.Поп-звезды любят маленьких песиков одевать в розовые юбочки, а для собаки Байдена выбрали другое амплуа - гроза района, гроза Пентагона. Дали дедушке игрушку, и вот эта собачка бегает, всем делает кусь-кусь, дедушка радуется, охрана убегает, ну мило же. А дедушку не кусает, потому что "он хороший и правильный"!- Есть шутка в народе, что собака всегда похожа на своего владельца. Здесь как? Отражает пес характер своего хозяина, или все же это созданный образ кусачего Джо?- Конечно образ, серьезный хозяин с серьезными собаками. И главное - это демонстрация, что дедушка еще ого-го! Он еще даже собачке палочку может побросать.К выборам готовы, как говорится. Если не выехали на его бравых делах, выедем на животных. Об этом же еще никто не говорил, а тут дедушка-кинолог, сильный, смелый, и весь мир замер в ожидании, что будет, если его собака выйдет из под контроля и выбежит за пределы США. Нужно всем бояться.- Предыдущий кусачий пес Байдена носит имя Майор, а нынешний Командор или Командир, это тоже часть компании?- Хочется пошутить, почему собачку "Сталин" не назвали. Обычно у бабушек во дворе очень грозные маленькие собачки с такими именами. Тут тоже самое.Байден мог бы и Максимус пса назвать, как гладиатора. Но дедушка такого не читает, поэтому ограничились версией Командор.- Некоторые эксперты говорят, что эта история разыграна к очередной попытке оппонентов Байдена инициировать расследование в отношении президента и его сына Хантера. Так было с предыдущей его собакой и сейчас. Что думаете?- Если так, то, боюсь, что пиарщики у Байдена не очень, потому что переключать внимание публики с уголовных дел на собачек... сами понимаете. Хотя… если публика принимает такое, то вопрос к публике тоже. Они, получается, сами стали хомячками, которые переключаются на вкусную морковку: ой, у дедушки кусается собачка! Все счастливы, все новостные полосы пестрят.- А не будет ли такого, что следующим шагом нам скажут, что это была собака, подкинутая русскими, поэтому она всех кусает и ведет себя агрессивно?- Вполне возможно, это же пиар. Могут потом сказать, что русские сделали подмену, пока американский президент спал. Может быть все, что угодно.Эту технологию уже отыграли на Украине. Там есть такая собачка Патрон породы джек-рассел-терьер. Так вот там от ее имени, например, писали всякие послания. Пес интервью "давал", представляете?То есть на Украине собака даже "разговаривает" с народом и лично президентом. Зеленский наградил Патрона якобы за поиск снарядов, что в принципе невозможно с породой джек-рассел-терьер... но кого это волнует.Так что они посмотрели на Зеленского и решили сделать также.- Какая вообще у собаки роль в политике? Помимо возможности стать поводом к пиару?- В основном пиар, конечно. А еще возможность хозяину показать себя с человеческой стороны и даже определенная мода. Помните, у Владимира Путина была лабрадор Конни? Интерес к это породе вырос тогда. Потом ему подарили кавказца, и тоже пошла популярность на эту породу.Лично я адекватное отношение к животному оцениваю как плюс для человека, плюс для политика. А когда отношение к животному доводится до маразма… я бы не доверила таким людям как Байден своего щенка.А вообще хочу сказать, что дай бог, чтобы вся эта история с Украиной и США уже закончилась, а остались только любовь к собачкам и большой мир.

https://ukraina.ru/20230605/1046899611.html

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Марина Полякова

Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, кинологи, собака, джо байден