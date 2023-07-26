В сентябре Литва получит первую площадку для хранения средств контрмобильности - 26.07.2023 Украина.ру
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В сентябре Литва получит первую площадку для хранения средств контрмобильности
В сентябре Литва получит первую площадку для хранения средств контрмобильности - 26.07.2023 Украина.ру
В сентябре Литва получит первую площадку для хранения средств контрмобильности
Число планируемых к открытию площадок увеличилось до девятнадцати
2023-07-26T14:27
2023-07-26T14:27
новости
литва
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Первая площадка для хранения средств контрмобильности в Литве откроется в сентябре. Об этом 26 июля заявил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.Запуск первой площадки планируется в сентябре – это важно для того, чтобы "иметь все необходимое для развертывания оборудование в определенном месте", подчеркнул он.Виткаускас также отметил, что изначально планировалось открыть в Литве 18 площадок для хранения средств контрмобильности, но, "в ответ на потребность, выраженную военными", было принято решение увеличить их число до 19.По его словам, центр, который он возглавляет интенсивно сотрудничает по данному вопросу с министерством обороны."Идет подготовка спецификаций – что конкретно потребуется, кто может это произвести, где могут быть представлены конкретные элементы, необходимые для функционирования площадки. Также очевидно, что должны быть решены логистические вопросы“, – уточнил он.Площадки контрмобильности, в которых будут размещаться инженерные сооружения, предназначены для сдерживания военной техники противника. В марте руководство Литвы сообщило, что выделит 18 миллионов евро для оборудования 18 подобных объектов.Примечательно, что площадки контрмобильности Литва планирует разместить на границе с Белоруссией и Калининградской областью, с особым акцентом на Сувалкский коридор. Власти этой страны уже неоднократно выражали беспокойство насчет возможного перекрытия Сувалкского коридора просили НАТО выделить им дополнительные средства и оборудование на его защиту.
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новости, литва
Новости, Литва

В сентябре Литва получит первую площадку для хранения средств контрмобильности

14:27 26.07.2023
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкСлужащие литовской национальной армии
Служащие литовской национальной армии - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Число планируемых к открытию площадок увеличилось до девятнадцати
Первая площадка для хранения средств контрмобильности в Литве откроется в сентябре. Об этом 26 июля заявил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.
Запуск первой площадки планируется в сентябре – это важно для того, чтобы "иметь все необходимое для развертывания оборудование в определенном месте", подчеркнул он.
Виткаускас также отметил, что изначально планировалось открыть в Литве 18 площадок для хранения средств контрмобильности, но, "в ответ на потребность, выраженную военными", было принято решение увеличить их число до 19.
По его словам, центр, который он возглавляет интенсивно сотрудничает по данному вопросу с министерством обороны.
"Идет подготовка спецификаций – что конкретно потребуется, кто может это произвести, где могут быть представлены конкретные элементы, необходимые для функционирования площадки. Также очевидно, что должны быть решены логистические вопросы“, – уточнил он.
Площадки контрмобильности, в которых будут размещаться инженерные сооружения, предназначены для сдерживания военной техники противника. В марте руководство Литвы сообщило, что выделит 18 миллионов евро для оборудования 18 подобных объектов.
Примечательно, что площадки контрмобильности Литва планирует разместить на границе с Белоруссией и Калининградской областью, с особым акцентом на Сувалкский коридор. Власти этой страны уже неоднократно выражали беспокойство насчет возможного перекрытия Сувалкского коридора просили НАТО выделить им дополнительные средства и оборудование на его защиту.
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