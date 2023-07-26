https://ukraina.ru/20230726/1048266974.html

Рабиновича заочно обвинили в госизмене

Рабиновича заочно обвинили в госизмене - 26.07.2023 Украина.ру

Рабиновича заочно обвинили в госизмене

Бывшему депутату Верховной Рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадиму Рабиновичу заочно предъявили обвинения в госизмене. Об этом 26 июля сообщили в Госбюро расследований (ГБР) страны

2023-07-26T12:25

2023-07-26T12:25

2023-07-26T12:25

депутат

рабинович

новости

гбр

госизмена

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"ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу", - говорится в телеграм-канале ведомства.По утверждению Госбюро, Рабинович якобы распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза "антиукраинскую пропагандистскую информацию". Политика обвиняют в том, что его высказывания наносили вред суверенитету, территориальной целостности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По данным ведомства, Рабинович сейчас находится за границей.В ноябре 2022 года парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенной на Украине по решению суда.

https://ukraina.ru/20230725/1048233261.html

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депутат, рабинович, новости, гбр, госизмена