Рабиновича заочно обвинили в госизмене - 26.07.2023 Украина.ру
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Рабиновича заочно обвинили в госизмене
Рабиновича заочно обвинили в госизмене - 26.07.2023 Украина.ру
Рабиновича заочно обвинили в госизмене
Бывшему депутату Верховной Рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадиму Рабиновичу заочно предъявили обвинения в госизмене. Об этом 26 июля сообщили в Госбюро расследований (ГБР) страны
2023-07-26T12:25
2023-07-26T12:25
депутат
рабинович
новости
гбр
госизмена
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"ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу", - говорится в телеграм-канале ведомства.По утверждению Госбюро, Рабинович якобы распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза "антиукраинскую пропагандистскую информацию". Политика обвиняют в том, что его высказывания наносили вред суверенитету, территориальной целостности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По данным ведомства, Рабинович сейчас находится за границей.В ноябре 2022 года парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенной на Украине по решению суда.
https://ukraina.ru/20230725/1048233261.html
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депутат, рабинович, новости, гбр, госизмена
депутат, Рабинович, Новости, ГБР, госизмена

Рабиновича заочно обвинили в госизмене

12:25 26.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"Вадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"
Читать в
Бывшему депутату Верховной Рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадиму Рабиновичу заочно предъявили обвинения в госизмене. Об этом 26 июля сообщили в Госбюро расследований (ГБР) страны
"ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу", - говорится в телеграм-канале ведомства.
По утверждению Госбюро, Рабинович якобы распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза "антиукраинскую пропагандистскую информацию".
Политика обвиняют в том, что его высказывания наносили вред суверенитету, территориальной целостности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
По данным ведомства, Рабинович сейчас находится за границей.
В ноябре 2022 года парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенной на Украине по решению суда.
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Вчера, 10:28
СБУ завела дело о госизмене экс-депутата Рады МураеваСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 25 июля
 
депутатРабиновичНовостиГБРгосизмена
 
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