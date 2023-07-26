Рабиновича заочно обвинили в госизмене
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"Вадим Рабинович
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"
Бывшему депутату Верховной Рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадиму Рабиновичу заочно предъявили обвинения в госизмене. Об этом 26 июля сообщили в Госбюро расследований (ГБР) страны
"ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу", - говорится в телеграм-канале ведомства.
По утверждению Госбюро, Рабинович якобы распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза "антиукраинскую пропагандистскую информацию".
Политика обвиняют в том, что его высказывания наносили вред суверенитету, территориальной целостности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
По данным ведомства, Рабинович сейчас находится за границей.
В ноябре 2022 года парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенной на Украине по решению суда.