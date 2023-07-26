https://ukraina.ru/20230726/1048266541.html

Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО"

Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО" - 26.07.2023 Украина.ру

Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО"

Неуспеху контрнаступления ВСУ есть множество причин, в том числе - действия НАТО. Об этом 26 июля написал американский журнал Newsweek

2023-07-26T12:05

2023-07-26T12:05

2023-07-26T12:05

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В публикации отмечается, что предыдущие попытки атак со стороны ВСУ вкупе с переданным Киеву HIMARS, Challenger 2, Bradley и другими вооружениями усилило ожидания Запада в отношении июньского контрнаступления. Однако отвоевать украинцам удалось буквально считанные метры земли, отмечается в статье. И вина НАТО в этом тоже есть.Американский военный аналитик Аллан Орр согласился, что "сроки летней операции были выбраны произвольным графиком НАТО, а не Украиной". Результат - наступление "не оправдало ожиданий", и теперь мир наблюдает, как растут опасения, что Украина "принимает военные решения в соответствии с западным графиком"."Все наступление основывалось на предположении, что линия русских рухнет под давлением из-за плохого морального духа, но этого не произошло. На самом деле русские адаптировались быстрее, чем обучались украинцы. Контрнаступление было случаем однонаправленной войны, поспешным односторонним наступлением на неприступную оборонительную линию", — заключил Орр.Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта.Потери личного состава украинских войск за это время составили, по разным оценкам, свыше 26 тысяч человек.Также на днях американское издание The New York Times сообщило, что за первые две недели контрнаступления российские силы уничтожили или повредили пятую часть техники, переданной ВСУ Западом.

https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html

https://ukraina.ru/20230627/1047584188.html

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новости, новости украины, украина, контрнаступление, план, вина, нато, newsweek