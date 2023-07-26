Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО" - 26.07.2023 Украина.ру
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Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО"
Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО" - 26.07.2023 Украина.ру
Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО"
Неуспеху контрнаступления ВСУ есть множество причин, в том числе - действия НАТО. Об этом 26 июля написал американский журнал Newsweek
2023-07-26T12:05
2023-07-26T12:05
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украина
контрнаступление
план
вина
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В публикации отмечается, что предыдущие попытки атак со стороны ВСУ вкупе с переданным Киеву HIMARS, Challenger 2, Bradley и другими вооружениями усилило ожидания Запада в отношении июньского контрнаступления. Однако отвоевать украинцам удалось буквально считанные метры земли, отмечается в статье. И вина НАТО в этом тоже есть.Американский военный аналитик Аллан Орр согласился, что "сроки летней операции были выбраны произвольным графиком НАТО, а не Украиной". Результат - наступление "не оправдало ожиданий", и теперь мир наблюдает, как растут опасения, что Украина "принимает военные решения в соответствии с западным графиком"."Все наступление основывалось на предположении, что линия русских рухнет под давлением из-за плохого морального духа, но этого не произошло. На самом деле русские адаптировались быстрее, чем обучались украинцы. Контрнаступление было случаем однонаправленной войны, поспешным односторонним наступлением на неприступную оборонительную линию", — заключил Орр.Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта.Потери личного состава украинских войск за это время составили, по разным оценкам, свыше 26 тысяч человек.Также на днях американское издание The New York Times сообщило, что за первые две недели контрнаступления российские силы уничтожили или повредили пятую часть техники, переданной ВСУ Западом.
https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html
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новости, новости украины, украина, контрнаступление, план, вина, нато, newsweek
Новости, Новости Украины, Украина, контрнаступление, план, вина, НАТО, Newsweek

Newsweek: "Контратака Украины идет не по плану, и в этом виновато НАТО"

12:05 26.07.2023
 
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Неуспеху контрнаступления ВСУ есть множество причин, в том числе - действия НАТО. Об этом 26 июля написал американский журнал Newsweek
В публикации отмечается, что предыдущие попытки атак со стороны ВСУ вкупе с переданным Киеву HIMARS, Challenger 2, Bradley и другими вооружениями усилило ожидания Запада в отношении июньского контрнаступления. Однако отвоевать украинцам удалось буквально считанные метры земли, отмечается в статье. И вина НАТО в этом тоже есть.
"Хотя этому относительному неуспеху есть множество причин, в том числе сила российской обороны, некоторые эксперты указывают на менее очевидное влияние НАТО. По их словам, альянс отодвинул произвольный срок для контратаки, а затем не смог полностью подготовить украинские силы к ее проведению", - говорится в публикации Newsweek.
Американский военный аналитик Аллан Орр согласился, что "сроки летней операции были выбраны произвольным графиком НАТО, а не Украиной". Результат - наступление "не оправдало ожиданий", и теперь мир наблюдает, как растут опасения, что Украина "принимает военные решения в соответствии с западным графиком".
"Все наступление основывалось на предположении, что линия русских рухнет под давлением из-за плохого морального духа, но этого не произошло. На самом деле русские адаптировались быстрее, чем обучались украинцы. Контрнаступление было случаем однонаправленной войны, поспешным односторонним наступлением на неприступную оборонительную линию", — заключил Орр.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Вчера, 10:11
В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУПохоронную процессию, собиравшуюся захоронить всушника в селе Песковка Бучанского района Киевской области не пустили на территорию местного кладбища. Об этом 25 июля сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта.
Потери личного состава украинских войск за это время составили, по разным оценкам, свыше 26 тысяч человек.
Также на днях американское издание The New York Times сообщило, что за первые две недели контрнаступления российские силы уничтожили или повредили пятую часть техники, переданной ВСУ Западом.
27 июня, 11:37
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годыЕсли украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон 26 июня в статье для Washington Post
 
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