Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры
13:10 25.07.2023 (обновлено: 13:11 25.07.2023)
Экс-депутат Верховной Рады Украины от праворадикальной партии "Свобода"* Ирина Фарион 25 июля в своем телеграм-канале возмутилась состоянием дома в Стрые (Львовской области), где жил националист Степан Бандера
Ирина Фарион приехала в город и спрашивала у прохожих, где находится усадьба. Её шокировало, что местные жители не знали и отвечали на русском языке.
"В городе видим только одну отметку за 100 метров до святого места.....В воскресенье музей нашей силы не работает. Колодка не только на дверях, а на каждом окне недосмотренной хаты, где ковался дух национализма. Во двор, к счастью, можно зайти..... Кое-где крапива во весь рост, трава некошенная", - написала Фарион.
Она предложила отправить властям косу, чтобы прибрать территорию.
"Депутаты! Вы способны проконтролировать элементарные вещи по уходу за одним из самых основных музеев страны?", - возмутилась она.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко придал боевикам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право на соцгарантии.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко придал боевикам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право на соцгарантии.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
8 мая, 11:51Россия сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры — МедведевЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 мая в своем англоязычном аккаунте в Twitter посетовал, что у Европы и лидеров стран блока короткая память, напомнив, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские страны от нацизма