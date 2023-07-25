Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры - 25.07.2023 Украина.ру
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Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры
Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры - 25.07.2023 Украина.ру
Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры
Экс-депутат Верховной Рады Украины от праворадикальной партии "Свобода"* Ирина Фарион 25 июля в своем телеграм-канале возмутилась состоянием дома в Стрые (Львовской области), где жил националист Степан Бандера
2023-07-25T13:10
2023-07-25T13:11
бандера
музей
фарион
новости
усадьба
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Ирина Фарион приехала в город и спрашивала у прохожих, где находится усадьба. Её шокировало, что местные жители не знали и отвечали на русском языке.Она предложила отправить властям косу, чтобы прибрать территорию."Депутаты! Вы способны проконтролировать элементарные вещи по уходу за одним из самых основных музеев страны?", - возмутилась она.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко придал боевикам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право на соцгарантии.* Запрещённая в России экстремистская организация.
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бандера, музей, фарион, новости, усадьба
Бандера, музей, Фарион, Новости, усадьба

Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры

13:10 25.07.2023 (обновлено: 13:11 25.07.2023)
 
© lenta.ruИрина Фарион
Ирина Фарион
© lenta.ru
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Экс-депутат Верховной Рады Украины от праворадикальной партии "Свобода"* Ирина Фарион 25 июля в своем телеграм-канале возмутилась состоянием дома в Стрые (Львовской области), где жил националист Степан Бандера
Ирина Фарион приехала в город и спрашивала у прохожих, где находится усадьба. Её шокировало, что местные жители не знали и отвечали на русском языке.

"В городе видим только одну отметку за 100 метров до святого места.....В воскресенье музей нашей силы не работает. Колодка не только на дверях, а на каждом окне недосмотренной хаты, где ковался дух национализма. Во двор, к счастью, можно зайти..... Кое-где крапива во весь рост, трава некошенная", - написала Фарион.

Она предложила отправить властям косу, чтобы прибрать территорию.
"Депутаты! Вы способны проконтролировать элементарные вещи по уходу за одним из самых основных музеев страны?", - возмутилась она.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко придал боевикам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право на соцгарантии.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
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