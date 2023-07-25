https://ukraina.ru/20230725/1048240819.html

Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры

Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры - 25.07.2023 Украина.ру

Фарион устроила истерику из-за крапивы у дома националиста Бандеры

Экс-депутат Верховной Рады Украины от праворадикальной партии "Свобода"* Ирина Фарион 25 июля в своем телеграм-канале возмутилась состоянием дома в Стрые (Львовской области), где жил националист Степан Бандера

2023-07-25T13:10

2023-07-25T13:10

2023-07-25T13:11

бандера

музей

фарион

новости

усадьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103069/19/1030691914_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_b647fbe14edecd17502905b5d7755a89.jpg

Ирина Фарион приехала в город и спрашивала у прохожих, где находится усадьба. Её шокировало, что местные жители не знали и отвечали на русском языке.Она предложила отправить властям косу, чтобы прибрать территорию."Депутаты! Вы способны проконтролировать элементарные вещи по уходу за одним из самых основных музеев страны?", - возмутилась она.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко придал боевикам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право на соцгарантии.* Запрещённая в России экстремистская организация.

https://ukraina.ru/20230508/1046033343.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бандера, музей, фарион, новости, усадьба