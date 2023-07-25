https://ukraina.ru/20230725/1048203803.html
Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину
Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину - 25.07.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину
Польша должна очень хорошо подумать, прежде чем предпринять какие-то действия в отношении западной Украины или Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-07-25T04:00
2023-07-25T04:00
2023-07-25T04:00
новости
польша
белоруссия
чвк "вагнер"
западная украина
наступление
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Москва неоднократно заявляла, что если Польша зайдет на территорию Украины, реакция России будет симметричной. То, что президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Украины является прямым предупреждением польскому руководству, рассказал Баранчик.Также в Польше есть собственные вооруженные силы, а также другие интересные объекты для атаки. Поэтому Варшава должна очень хорошо подумать, прежде чем пытаться предпринимать наступательные действия на западной Украине или Белоруссии, отметил Баранчик.В этой связи переброска ЧВК "Вагнер" в Белоруссию далеко неслучайна. "Вагнеровцы" помогут белорусам отразить нападение Польши. И если поляки все же пойдет на западную Украину, их тоже ждут определенные сюрпризы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230621/1047442121.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, белоруссия, чвк "вагнер", западная украина, наступление
Новости, Польша, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", Западная Украина, наступление
Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину
Польша должна очень хорошо подумать, прежде чем предпринять какие-то действия в отношении западной Украины или Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Москва неоднократно заявляла, что если Польша зайдет на территорию Украины, реакция России будет симметричной. То, что президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Украины является прямым предупреждением польскому руководству, рассказал Баранчик.
"Прямое вмешательство поляков в украинский конфликт, несмотря на якобы нейтральную позицию Варшавы, позволит России наносить по ней удары. На территории Польши находится большое количество военных баз и мест хранения техники, которая потом идет на Украину", - отметил политолог.
Также в Польше есть собственные вооруженные силы, а также другие интересные объекты для атаки. Поэтому Варшава должна очень хорошо подумать, прежде чем пытаться предпринимать наступательные действия на западной Украине или Белоруссии, отметил Баранчик.
В этой связи переброска ЧВК "Вагнер" в Белоруссию далеко неслучайна. "Вагнеровцы" помогут белорусам отразить нападение Польши. И если поляки все же пойдет на западную Украину, их тоже ждут определенные сюрпризы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь