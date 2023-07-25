https://ukraina.ru/20230725/1048203803.html

Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину

Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину - 25.07.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину

Польша должна очень хорошо подумать, прежде чем предпринять какие-то действия в отношении западной Украины или Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-07-25T04:00

2023-07-25T04:00

2023-07-25T04:00

новости

польша

белоруссия

чвк "вагнер"

западная украина

наступление

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Москва неоднократно заявляла, что если Польша зайдет на территорию Украины, реакция России будет симметричной. То, что президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Украины является прямым предупреждением польскому руководству, рассказал Баранчик.Также в Польше есть собственные вооруженные силы, а также другие интересные объекты для атаки. Поэтому Варшава должна очень хорошо подумать, прежде чем пытаться предпринимать наступательные действия на западной Украине или Белоруссии, отметил Баранчик.В этой связи переброска ЧВК "Вагнер" в Белоруссию далеко неслучайна. "Вагнеровцы" помогут белорусам отразить нападение Польши. И если поляки все же пойдет на западную Украину, их тоже ждут определенные сюрпризы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230621/1047442121.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, белоруссия, чвк "вагнер", западная украина, наступление