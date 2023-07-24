https://ukraina.ru/20230724/1048208341.html

Победа или перемога?

Победа или перемога? - 24.07.2023 Украина.ру

Победа или перемога?

Украинское слово "перемога" буквально переводится как "победа", но в последние годы оно приобрело несколько ироничный подтекст – в отличие от победы перемога обычно бесплодна, но, при ничтожности результатов, стоит неприлично дорого.

2023-07-24T13:11

2023-07-24T13:11

2023-07-24T13:11

украина

наступление

мир

мнения

сша

россия

спецоперация

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Справедливости ради надо сказать, что ни украинское руководство, ни, тем более, Запад, цена перемоги не беспокоит. Хотя время от времени соответствующие вопросы возникают.Ещё 21 июля премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал в Politico статью, в которой утверждает, что "Украина ведёт экзистенциальную войну — войну за выживание. Поэтому агрессия России против нашей страны — это игра с нулевой суммой. Россия хочет уничтожить Украину; Украина хочет выжить. И в этих условиях сложно найти компромисс". Результатом же войны, по его мнению, станет "мирная, процветающая, сильная Украина, член ЕС и НАТО".Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN 23 июля тоже лучился оптимизмом. На вопрос о том, может ли война окончиться к следующему лету, он ответил: "Да. Мы победим в этой войне". Кроме того, он полагает, что Украину могут принять в НАТО на следующем саммите: "после победы, после этого, это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы".Одновременно, CNBC публикует мнение экспертов под многозначительным названием "контрнаступление Украины провалилось?"Если кратко:- ВСУ затянули этап с прощупыванием слабых мест российской обороны;- возможности для украинского наступления ограничены наступлением осенней распутицы;- ВСУ остаётся "просто продвигаться вперёд и продолжать наносить удары в тыл русским, надеясь, что способность России поддерживать силы на севере будет достаточно ослаблена, чтобы позволить увеличить темпы наземных атак с украинской стороны".Брэдли Дейвин в The American Conservative пишет, что не всё так однозначно: "если Украина говорит, что побеждает, как выглядит проигрыш?"По его мнению, на фоне провала украинского контрнаступления Украина может "провозглашать победу до тех пор, пока она остаётся на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией, вероятно, будет включать расщепление значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций НАТО или ЕС".На настоящий момент нельзя говорить о провале украинского контрнаступления. У ВСУ сохранилось достаточное количество резервов, подготовленных для развития наступления и удержания занятых позиций. Интенсивные удары последнего времени по военной инфраструктуре в Крыму заставляют полагать, что ВСУ планируют всё же начать следующую фазу наступления.Российское военное командование понимает эту угрозу и принимает встречные меры – наносятся удары по складам на объектах портовой инфраструктуры Одесской области (но маловероятно, чтобы они имели непосредственное отношение к готовящемуся наступлению), а также осуществляют наступление на Купянском направлении, отвлекая, очевидно, украинские резервы.Однако, как бы ни развивались события дальше, очевидно, что значительных успехов от Украины никто не ожидает. Никакого выхода на границу 1991 года в ближайшей перспективе не будет, а вот потери будут весьма значительными. Никто, соответственно, не будет ждать и до следующего лета, чтобы убедиться, что Резников ляпнул, не подумав.Судя по косвенным признакам, Украине дано будет время до осенней распутицы, после чего Запад будет стремиться перевести конфликт в политико-дипломатическую сферу. Судя по всему, именно поэтому США пока блокируют поставки дальнобойных ракет – и ракеты, и самолеты должны быть получены после завершения украинского наступления.

https://ukraina.ru/20230722/1048180373.html

https://ukraina.ru/20230722/1048181394.html

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украина, наступление, мир, мнения, сша, россия, спецоперация