Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты - 22.07.2023 Украина.ру
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Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты
Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты - 22.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты
Украина далеко не однородна, там не все население "отмороженное", как нацмены-западники и украинские неонацисты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-22T07:30
2023-07-22T07:30
новости
население
украинцы
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вс рф
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Примерно половина украинцев колеблются, обижены или не знают настоящей обстановки, они запуганы своим правительством и националистами. Их насильно мобилизуют и кидают сотнями на российские позиции, не думая о количестве погибших, раненых и инвалидов. Политикам Украины это не важно, сказал Попов.Но политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и солдат ВСУ перевернется. Самое главное: у западных стран, сателлитов США, тоже постепенно будет меняться психология, добавил он.По мнению Попова, ВС РФ используют щадящие методы военных действий, потому что России надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали. Страны Запада обвиняют её во всём априори. С другой стороны, когда Российская Федерация возьмёт под контроль территорию Украины, именно ей придётся восстанавливать разрушенные районы, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048171196.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, население, украинцы, запад, сво, вс рф, украина
Новости, население, украинцы, Запад, СВО, ВС РФ, Украина

Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты

07:30 22.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXII зимних Олимпийских игр
Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украина далеко не однородна, там не все население "отмороженное", как нацмены-западники и украинские неонацисты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Примерно половина украинцев колеблются, обижены или не знают настоящей обстановки, они запуганы своим правительством и националистами. Их насильно мобилизуют и кидают сотнями на российские позиции, не думая о количестве погибших, раненых и инвалидов. Политикам Украины это не важно, сказал Попов.
Но политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и солдат ВСУ перевернется. Самое главное: у западных стран, сателлитов США, тоже постепенно будет меняться психология, добавил он.
"А на Западе об этом (потерях ВСУ. - Ред.) вообще не говорят — они готовы воевать руками украинцев до последнего украинца. Главное — самим не ввязываться в конфликт, потому что могут получить по зубам", - указал генерал-майор.
По мнению Попова, ВС РФ используют щадящие методы военных действий, потому что России надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали. Страны Запада обвиняют её во всём априори. С другой стороны, когда Российская Федерация возьмёт под контроль территорию Украины, именно ей придётся восстанавливать разрушенные районы, добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Вчера, 15:47
Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУДля ударов по стратегическим объектам Украины ВС РФ применяют различные системы, это зависит от удалённости объекта, траектории и боевой задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Рождение Войска польского
08:00Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией
07:50Не все люди мерзавцы. Януш Корчак
07:48Мир "Великого кольца": теория инферно
07:46Военный летчик Дмитрий Дрозденко: Американские неженки F-16 не выдержат суровых условий СВО
07:30Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты
07:19Виталий Ганчев: Когда вернемся, будем разбираться с каждым случаем доноса
06:00Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
05:00Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать
04:00Кирилл Вышинский: Подозреваемого по статье "Госизмена" на Украине ждёт обвинительный приговор
22:30Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду
22:00"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы
20:00Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам
18:44Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой
18:00Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополию
17:59Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"
17:45Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине
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