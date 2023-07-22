https://ukraina.ru/20230722/1048176439.html

Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты

Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты - 22.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты

Украина далеко не однородна, там не все население "отмороженное", как нацмены-западники и украинские неонацисты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-22T07:30

2023-07-22T07:30

2023-07-22T07:30

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Примерно половина украинцев колеблются, обижены или не знают настоящей обстановки, они запуганы своим правительством и националистами. Их насильно мобилизуют и кидают сотнями на российские позиции, не думая о количестве погибших, раненых и инвалидов. Политикам Украины это не важно, сказал Попов.Но политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и солдат ВСУ перевернется. Самое главное: у западных стран, сателлитов США, тоже постепенно будет меняться психология, добавил он.По мнению Попова, ВС РФ используют щадящие методы военных действий, потому что России надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали. Страны Запада обвиняют её во всём априори. С другой стороны, когда Российская Федерация возьмёт под контроль территорию Украины, именно ей придётся восстанавливать разрушенные районы, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048171196.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, население, украинцы, запад, сво, вс рф, украина