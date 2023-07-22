Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике - 22.07.2023 Украина.ру
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Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике
Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике - 22.07.2023 Украина.ру
Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике
Интенсивность ударов по инфраструктуре Украины возрастет осенью, когда фронт стабилизируется в связи с традиционной распутицей. Будет сделан акцент на поражение Украина.ру, 22.07.2023
2023-07-22T10:56
2023-07-22T10:56
интервью
россия
всу
энергетика
одесса
артемовск
купянск
северск
запорожье
кассетные боеприпасы
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Интенсивность ударов по инфраструктуре Украины возрастет осенью, когда фронт стабилизируется в связи с традиционной распутицей. Будет сделан акцент на поражение транспорта и энергетики перед зимней кампанией, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Борис, расскажите, пожалуйста, об обстановке на линии соприкосновения так, как если бы вы писали заметку для вашего ТГ.- На Запорожском направлении ситуация стабильная. Атаки ВСУ в районе Пятихаток, Работино и на Времевском выступе отбиваются. Также были отражены атаки противника на Угледарском направлении. Враг не может добиться своих оперативных целей. Бои свелись к столкновениям за отдельные лесопосадки и отдельные укрепленные позиции в предполье. Это не то, на что рассчитывал Киев.На Марьинском направлении без существенных изменений. К северу от Марьинки продолжаются бои в районе вентствола шахты "Трудовская" в направлении Красногоровки. Наши войска здесь ведут наступательные действия.Под Артемовском противник атаки в направлении Клещеевки, Курдюмовки и Берховки, пытаясь занять господствующие высоты, но целей своих он тоже не достиг. Все его успехи связаны лишь с продвижением в лесопосадках и канала Северский Донец-Донбасс.На Северском выступе без особых изменений. Атаки противника в районе Раздоловки и Васюковки успеха ему не принесли. Мы тоже пока не можем продвинуться в районе Белогоровки и Спорного.На Сватовском направлении наши войска продолжают наступательную операцию. Мы завершаем зачистку Новоселовского рядом с Куземовкой. Идут бои рядом с окраинами Торского, есть продвижение в направлении Макеевки и Невского. ВСУ предпринимают контратаки, но инициатива все равно на нашей стороне.На Купянском направлении наши войска усилили нажим в районе Синьковки и Двуречной, а также в районе Масютовки. Противник перебрасывает сюда резервы, чтобы стабилизировать фронт и не допустить прорыва наших войск к Купянску.- Если говорить про увеличение наших обстрелов военных объектов в Одессе, мы пока этим и ограничимся? Или у нас есть в планах устроить Украине полную морскую блокаду?- Обстрелы идут уже который день. Недавно там снова были ракетные пуски. Ночью успешно прилетело по ряду объектов в Одессе. Видимо, такие удары будут продолжаться и дальше. Они будут нацелены не только на военную, но и на портовую инфраструктуру.Лучший способ затруднить действия Украины по перевалке грузов – это не охота за отдельными судами, а уничтожение портовой инфраструктуры. Когда нет терминалов и кранов, какой смысл от того, что судно туда зайдет? Перевалку в промышленных объемах осуществлять будет крайне проблематично.Возможно, что удары будут не только по Одессе, но и по Измаилу, где тоже есть мощности по перевалке грузов.- То есть блокады побережья в том виде, в котором мы ее представляем, не будет?- Нет. Черноморский флот не будет находиться в пределах досягаемости противокорабельных ракет, которые расположены на побережье. Нам достаточно возможности поражения ракетами морского и воздушного базирования как прибрежных объектов, так и морских целей.Есть еще вариант дополнительного минирования. Мы сможем установить дополнительные магнитные мины на участках. И мы это будем делать не так, как Украина. Киев же хаотически разбрасывал мины у побережья, которые потом плавают по всему Черному морю и их потом периодически отлавливают. Мы установим нормальные минные заграждения.Один-два корабля подорвутся – никто там уже ходить не будет. А нормальных тральщиков у Украины почти нет. Поэтому противник может использовать только морские беспилотники для диверсионных целей.- Тогда переходим к ситуации в зоне СВО с севера на юг. Какие именно населенные пункты следует занять по обоим берегам Оскола для начала полноценного штурма Купянска?- Прежде всего необходимо взять Синьковку и прилегающий лесной массив. Это позволит нам продвигаться вдоль железной дороги от станции Молчаново в районе Лимана Первого, которую мы недавно заняли, к северо-восточным окраинам Купянска.А поскольку у нас есть плацдарм в районе Масютовки к югу от Двуречной, при наведении нормальных понтонных переправ мы сможем пытаться активизироваться и на противоположном берегу Оскола. Но местность там не способствует быстрому продвижению, потому что там есть высоты, которые контролирует противник. Наши войска, которые будут продвигаться на юг, будут подвергаться огню с этих высот.А отдельные отростки у Двуречной наши войска пока не взяли, потому что у ВСУ там серьезные оборонительные позиции. Мы пока стоим на окраинах.- Какой город нужно будет взять в первую очередь – Северск или Красный Лиман?- Если наши войска смогут выйти к Северскому Донцу со стороны Диброва и взять под огневой контроль дорогу Северск-Белогоровка, ВСУ придется бросить Белогоровку и часть Северского выступа, потому что снабжение будет невозможно.Сам Северск противник бросать не собирается. Нашего продвижения со стороны Соледара сейчас нет. У нас там не столько сил. А нам нужно продвинуться на 10-15 километров на север, чтобы взять под контроль дорогу на Северск. Но если наши войска будут успешно двигаться на Краснолиманском направлении, то это скажется и на Северском выступе.А для продвижения на Красный Лиман необходимо в том числе продвижение в лесничестве. В случае занятия Торского и других поселков на нашем берегу Оскола (Макеевка, Невское) мы стабилизируем фронт вдоль реки и начнем продвижение в направлении Ямполя и Красного Лимана.Но быстрых темпов продвижения там тоже не будет. Противник накапливает там силы для укрепления обороны. Но если далеко на севере треснет фронт в районе Купянска, это позволит нам продвигаться в район Изюма и Балаклеи. А это создаст дополнительные проблемы для Лимана.- Вы у себя ТГ писали, что противник именно под Артемовском впервые стал массово применять кассетные боеприпасы. Почему именно там?- ВСУ применяют там кассетные боеприпасы уже не первый день, потому что они любой ценой пытаются добиться хоть какого-то ощутимого тактического успеха после провала наступления на Запорожье. Киев прямо заявляет, что хочет взять реванш за поражение в артемовском сражении. Поэтому противник активно применяет там кассетные боеприпасы и бросает в бой много живой силы. Но он несет огромные потери, стремясь занять хотя бы один поселок.Следовательно, усиливается огневое поражение наших войск в надежде на то, что им удастся нащупать слабину и что-то занять.Напомню, что враг применял "Точки-У" с кассетными снарядами еще в начале войны. И "Ураганы" с кассетной частью, которые разбрасывали "лепестки", тоже применялись достаточно давно.Поэтому ждем, когда российские войска тоже активно начнут использовать кассетные артиллерийские боеприпасы- Почему под Артемовском мы пока не пытаемся двигаться в сторону Хромово и Красного?- Потому что противник оказывает очень серьезное давление. Мы сейчас здесь находимся в обороне. Наша задача – отразить наступление противника и максимально его измотать. Если командование решит, что здесь есть возможность для наступательных действий, то мы будем перебрасывать дополнительные силы, чтобы продавливать противника.Но наши войска и так при необходимости переходят там в контратаки. Например, в районе Берховки, Клещеевки и Курдюмовки мы возвращаем часть утраченных позиций. Линия фронта носит плавающий характер. Какие-то высоты уже успели по два-три раза за месяц перейти из рук в руки.- Возможны ли варианты с нашими фланговыми ударами по противнику на Запорожском направлении, если с наступлением у него не задалось?- Мы и так переходим в контратаки. Например, мы вернули часть лесопосадок в районе Приютного под наш контроль. Такие же контратаки мы предпринимаем в районе Работино и Пятихаток. Но это больше тактическая возня. Продвинуться дальше этих населенных пунктов противник не может, а мы пока более масштабных наступательных действий не ведем. Если мы измотаем атакующие бригады противника, возможно, позднее мы увидим более масштабные действия с нашей стороны.- Более масштабных наших действий в районе Авдеевки, Марьинки и Угледара пока тоже не ожидается?- После захвата вентствола шахты "Трудовская" определенная активизация произошла. Бои идут в направлении Красногоровки. Возможно, что такие же удары будут и в районе Авдеевки. Тем более, в районе Авдеевки противник вроде как оставил район Веселого и часть позиций в районе Каменки к северу от Авдеевки. Так что иногда эти наши локальные атаки тоже дают результаты.- Говорят, что если мы заблокируем Одессу, то противнику придется тратить гораздо больше времени на поставки топлива и ВСУ в Донбассе останутся без горючки. Так ли это?- Нет. Это если и повлияет, то в ограниченном масштабе. Поставки ГСМ с территории Румынии и Болгарии идут через Молдавию. Поставки идут также через Польшу. Более того, Киев пытается восстановить работу своих собственных НПЗ. А это потребует наших дополнительных ударов, чтобы их совсем уж нельзя было использовать.- Ракет у нас хватает?- Их число всегда будет ограничено. Нам придется расставлять приоритеты. Сейчас мы делаем акцент на поражение портовой инфраструктуры. До этого мы видели массированные удары по скоплению техники и складам в ближнем тылу.Мне кажется, что интенсивность ударов по инфраструктуре Украины возрастет осенью, когда фронт стабилизируется в связи с традиционной распутицей. Будет сделан акцент на поражение транспорта и энергетики перед зимней кампанией.- Было заявление главы американского генштаба Марка Милли, что всего НАТО подготовил 16 украинских бригад. В связи с этим российские военные эксперты сделали вывод, что мы сможем планировать наступательные операции, когда у противника останется всего лишь две таких бригады. Работает ли такая логика?- Если у нас в планах перемолоть как можно больше живой силы и техники противника, то текущие тенденции для Украины весьма неприятны. Киев уже израсходовал существенную часть своих резервов, не достигнув целей, для которых они готовились. А если враг будет раздергивать резервы по разным направлениям, у него будет гораздо меньше возможностей для реагирования на наши наступательные действия, которые могут начаться в августе или сентябре.Пока же мы делаем ставку на стратегическую оборону. На Запорожье происходит стратегическая оборонительная операция. Для нас она идет успешно, для противника – нет.Есть ли у нас планы больших наступательных операций на летнюю кампанию? Никто разглашать не будет.
https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html
https://ukraina.ru/20230721/1048152112.html
https://ukraina.ru/20230722/1048180373.html
https://ukraina.ru/20230720/1048141854.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, всу, энергетика, одесса, артемовск, купянск, северск, запорожье, кассетные боеприпасы, украина
Интервью, Россия, ВСУ, энергетика, Одесса, Артемовск, Купянск, Северск, Запорожье, кассетные боеприпасы, Украина

Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике

10:56 22.07.2023
 
© Андрей БлинскийБорис Рожин интервью
Борис Рожин интервью
© Андрей Блинский
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Интенсивность ударов по инфраструктуре Украины возрастет осенью, когда фронт стабилизируется в связи с традиционной распутицей. Будет сделан акцент на поражение транспорта и энергетики перед зимней кампанией, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Борис, расскажите, пожалуйста, об обстановке на линии соприкосновения так, как если бы вы писали заметку для вашего ТГ.
- На Запорожском направлении ситуация стабильная. Атаки ВСУ в районе Пятихаток, Работино и на Времевском выступе отбиваются. Также были отражены атаки противника на Угледарском направлении. Враг не может добиться своих оперативных целей. Бои свелись к столкновениям за отдельные лесопосадки и отдельные укрепленные позиции в предполье. Это не то, на что рассчитывал Киев.
На Марьинском направлении без существенных изменений. К северу от Марьинки продолжаются бои в районе вентствола шахты "Трудовская" в направлении Красногоровки. Наши войска здесь ведут наступательные действия.
Под Артемовском противник атаки в направлении Клещеевки, Курдюмовки и Берховки, пытаясь занять господствующие высоты, но целей своих он тоже не достиг. Все его успехи связаны лишь с продвижением в лесопосадках и канала Северский Донец-Донбасс.
Борис Рожин интервью
17 июля 2022, 11:38
Борис Рожин: Кто онЭксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad
На Северском выступе без особых изменений. Атаки противника в районе Раздоловки и Васюковки успеха ему не принесли. Мы тоже пока не можем продвинуться в районе Белогоровки и Спорного.
На Сватовском направлении наши войска продолжают наступательную операцию. Мы завершаем зачистку Новоселовского рядом с Куземовкой. Идут бои рядом с окраинами Торского, есть продвижение в направлении Макеевки и Невского. ВСУ предпринимают контратаки, но инициатива все равно на нашей стороне.
На Купянском направлении наши войска усилили нажим в районе Синьковки и Двуречной, а также в районе Масютовки. Противник перебрасывает сюда резервы, чтобы стабилизировать фронт и не допустить прорыва наших войск к Купянску.
- Если говорить про увеличение наших обстрелов военных объектов в Одессе, мы пока этим и ограничимся? Или у нас есть в планах устроить Украине полную морскую блокаду?
- Обстрелы идут уже который день. Недавно там снова были ракетные пуски. Ночью успешно прилетело по ряду объектов в Одессе. Видимо, такие удары будут продолжаться и дальше. Они будут нацелены не только на военную, но и на портовую инфраструктуру.
Лучший способ затруднить действия Украины по перевалке грузов – это не охота за отдельными судами, а уничтожение портовой инфраструктуры. Когда нет терминалов и кранов, какой смысл от того, что судно туда зайдет? Перевалку в промышленных объемах осуществлять будет крайне проблематично.
Возможно, что удары будут не только по Одессе, но и по Измаилу, где тоже есть мощности по перевалке грузов.
- То есть блокады побережья в том виде, в котором мы ее представляем, не будет?
- Нет. Черноморский флот не будет находиться в пределах досягаемости противокорабельных ракет, которые расположены на побережье. Нам достаточно возможности поражения ракетами морского и воздушного базирования как прибрежных объектов, так и морских целей.
Есть еще вариант дополнительного минирования. Мы сможем установить дополнительные магнитные мины на участках. И мы это будем делать не так, как Украина. Киев же хаотически разбрасывал мины у побережья, которые потом плавают по всему Черному морю и их потом периодически отлавливают. Мы установим нормальные минные заграждения.
Один-два корабля подорвутся – никто там уже ходить не будет. А нормальных тральщиков у Украины почти нет. Поэтому противник может использовать только морские беспилотники для диверсионных целей.
- Тогда переходим к ситуации в зоне СВО с севера на юг. Какие именно населенные пункты следует занять по обоим берегам Оскола для начала полноценного штурма Купянска?
- Прежде всего необходимо взять Синьковку и прилегающий лесной массив. Это позволит нам продвигаться вдоль железной дороги от станции Молчаново в районе Лимана Первого, которую мы недавно заняли, к северо-восточным окраинам Купянска.
А поскольку у нас есть плацдарм в районе Масютовки к югу от Двуречной, при наведении нормальных понтонных переправ мы сможем пытаться активизироваться и на противоположном берегу Оскола. Но местность там не способствует быстрому продвижению, потому что там есть высоты, которые контролирует противник. Наши войска, которые будут продвигаться на юг, будут подвергаться огню с этих высот.
А отдельные отростки у Двуречной наши войска пока не взяли, потому что у ВСУ там серьезные оборонительные позиции. Мы пока стоим на окраинах.
- Какой город нужно будет взять в первую очередь – Северск или Красный Лиман?
- Если наши войска смогут выйти к Северскому Донцу со стороны Диброва и взять под огневой контроль дорогу Северск-Белогоровка, ВСУ придется бросить Белогоровку и часть Северского выступа, потому что снабжение будет невозможно.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 06:54
Алексей Анпилогов: Россия после Одессы накроет Жмеринку и перейдет в наступление против ВСУ в сентябре
Сам Северск противник бросать не собирается. Нашего продвижения со стороны Соледара сейчас нет. У нас там не столько сил. А нам нужно продвинуться на 10-15 километров на север, чтобы взять под контроль дорогу на Северск. Но если наши войска будут успешно двигаться на Краснолиманском направлении, то это скажется и на Северском выступе.
А для продвижения на Красный Лиман необходимо в том числе продвижение в лесничестве. В случае занятия Торского и других поселков на нашем берегу Оскола (Макеевка, Невское) мы стабилизируем фронт вдоль реки и начнем продвижение в направлении Ямполя и Красного Лимана.
Но быстрых темпов продвижения там тоже не будет. Противник накапливает там силы для укрепления обороны. Но если далеко на севере треснет фронт в районе Купянска, это позволит нам продвигаться в район Изюма и Балаклеи. А это создаст дополнительные проблемы для Лимана.
- Вы у себя ТГ писали, что противник именно под Артемовском впервые стал массово применять кассетные боеприпасы. Почему именно там?
- ВСУ применяют там кассетные боеприпасы уже не первый день, потому что они любой ценой пытаются добиться хоть какого-то ощутимого тактического успеха после провала наступления на Запорожье. Киев прямо заявляет, что хочет взять реванш за поражение в артемовском сражении. Поэтому противник активно применяет там кассетные боеприпасы и бросает в бой много живой силы. Но он несет огромные потери, стремясь занять хотя бы один поселок.
Следовательно, усиливается огневое поражение наших войск в надежде на то, что им удастся нащупать слабину и что-то занять.
Напомню, что враг применял "Точки-У" с кассетными снарядами еще в начале войны. И "Ураганы" с кассетной частью, которые разбрасывали "лепестки", тоже применялись достаточно давно.
Поэтому ждем, когда российские войска тоже активно начнут использовать кассетные артиллерийские боеприпасы
Боевая работа танка Т-90М Прорыв 1-й ТА ЗГВ с закрытых огневых позиций на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
10:28
Бесславный конец украинского наступленияАмериканские военные, украинские политики и даже некоторые российские эксперты говорят, что украинское наступление на запорожском направлении развивается медленно. Это неправда.
- Почему под Артемовском мы пока не пытаемся двигаться в сторону Хромово и Красного?
- Потому что противник оказывает очень серьезное давление. Мы сейчас здесь находимся в обороне. Наша задача – отразить наступление противника и максимально его измотать. Если командование решит, что здесь есть возможность для наступательных действий, то мы будем перебрасывать дополнительные силы, чтобы продавливать противника.
Но наши войска и так при необходимости переходят там в контратаки. Например, в районе Берховки, Клещеевки и Курдюмовки мы возвращаем часть утраченных позиций. Линия фронта носит плавающий характер. Какие-то высоты уже успели по два-три раза за месяц перейти из рук в руки.
- Возможны ли варианты с нашими фланговыми ударами по противнику на Запорожском направлении, если с наступлением у него не задалось?
- Мы и так переходим в контратаки. Например, мы вернули часть лесопосадок в районе Приютного под наш контроль. Такие же контратаки мы предпринимаем в районе Работино и Пятихаток. Но это больше тактическая возня. Продвинуться дальше этих населенных пунктов противник не может, а мы пока более масштабных наступательных действий не ведем. Если мы измотаем атакующие бригады противника, возможно, позднее мы увидим более масштабные действия с нашей стороны.
Владимир Попов интервью
20 июля, 15:36
Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутсяГенерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил в интервью изданию Украина.ру, в чем важность удара ВС РФ по авиабазе в "Канатово" и другим стратегически важным объектам противника. Он также оценил потери Украины и Запада от приостановки Россией зерновой сделки.
- Более масштабных наших действий в районе Авдеевки, Марьинки и Угледара пока тоже не ожидается?
- После захвата вентствола шахты "Трудовская" определенная активизация произошла. Бои идут в направлении Красногоровки. Возможно, что такие же удары будут и в районе Авдеевки. Тем более, в районе Авдеевки противник вроде как оставил район Веселого и часть позиций в районе Каменки к северу от Авдеевки. Так что иногда эти наши локальные атаки тоже дают результаты.
- Говорят, что если мы заблокируем Одессу, то противнику придется тратить гораздо больше времени на поставки топлива и ВСУ в Донбассе останутся без горючки. Так ли это?
- Нет. Это если и повлияет, то в ограниченном масштабе. Поставки ГСМ с территории Румынии и Болгарии идут через Молдавию. Поставки идут также через Польшу. Более того, Киев пытается восстановить работу своих собственных НПЗ. А это потребует наших дополнительных ударов, чтобы их совсем уж нельзя было использовать.
- Ракет у нас хватает?
- Их число всегда будет ограничено. Нам придется расставлять приоритеты. Сейчас мы делаем акцент на поражение портовой инфраструктуры. До этого мы видели массированные удары по скоплению техники и складам в ближнем тылу.
Мне кажется, что интенсивность ударов по инфраструктуре Украины возрастет осенью, когда фронт стабилизируется в связи с традиционной распутицей. Будет сделан акцент на поражение транспорта и энергетики перед зимней кампанией.
- Было заявление главы американского генштаба Марка Милли, что всего НАТО подготовил 16 украинских бригад. В связи с этим российские военные эксперты сделали вывод, что мы сможем планировать наступательные операции, когда у противника останется всего лишь две таких бригады. Работает ли такая логика?
- Если у нас в планах перемолоть как можно больше живой силы и техники противника, то текущие тенденции для Украины весьма неприятны. Киев уже израсходовал существенную часть своих резервов, не достигнув целей, для которых они готовились. А если враг будет раздергивать резервы по разным направлениям, у него будет гораздо меньше возможностей для реагирования на наши наступательные действия, которые могут начаться в августе или сентябре.
Пока же мы делаем ставку на стратегическую оборону. На Запорожье происходит стратегическая оборонительная операция. Для нас она идет успешно, для противника – нет.
Есть ли у нас планы больших наступательных операций на летнюю кампанию? Никто разглашать не будет.
 
ИнтервьюРоссияВСУэнергетикаОдессаАртемовскКупянскСеверскЗапорожьекассетные боеприпасыУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
11:57Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
11:42Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки
11:16В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
11:15Турция на Балканах: "мягкая сила" в интересах Запада
10:56Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике
10:43Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор
10:28Бесславный конец украинского наступления
10:10"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост
09:24Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
09:23Джорджио Бьянчи о судьбе донецкой балерины, снайперах на Майдане и будущем Украины
08:51Джорджио Бьянчи о судьбе донецкого балета, снайперах на Майдане и будущем Украины (итальянская версия)
08:00Рождение Войска польского
08:00Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией
07:50Не все люди мерзавцы. Януш Корчак
07:48Мир "Великого кольца": теория инферно
07:46Военный летчик Дмитрий Дрозденко: Американские неженки F-16 не выдержат суровых условий СВО
07:30Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты
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