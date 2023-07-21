Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин
Польша рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
В Польше приходит осознание того, что поражение Украины - вопрос времени, поэтому польское руководство рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом Нарышкин заявил на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
"В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, западных областях путем размещения там своих войск", - сказал Нарышкин.
Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник, добавил глава СВР.
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