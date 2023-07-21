https://ukraina.ru/20230721/1048163409.html

Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин

Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин - 21.07.2023 Украина.ру

Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин

Польша рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

2023-07-21T13:42

2023-07-21T13:42

2023-07-21T13:42

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В Польше приходит осознание того, что поражение Украины - вопрос времени, поэтому польское руководство рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом Нарышкин заявил на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник, добавил глава СВР.

https://ukraina.ru/20230721/1048162525.html

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новости, россия, польша, украина, западная украина, войска, свр, нарышкин, владимир путин