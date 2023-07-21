Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин - 21.07.2023 Украина.ру
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Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин
Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин - 21.07.2023 Украина.ру
Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин
Польша рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
2023-07-21T13:42
2023-07-21T13:42
новости
россия
польша
украина
западная украина
войска
свр
нарышкин
владимир путин
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В Польше приходит осознание того, что поражение Украины - вопрос времени, поэтому польское руководство рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом Нарышкин заявил на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник, добавил глава СВР.
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новости, россия, польша, украина, западная украина, войска, свр, нарышкин, владимир путин
Новости, Россия, Польша, Украина, Западная Украина, войска, СВР, Нарышкин, Владимир Путин

Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин

13:42 21.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Польша рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
В Польше приходит осознание того, что поражение Украины - вопрос времени, поэтому польское руководство рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом Нарышкин заявил на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
"В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, западных областях путем размещения там своих войск", - сказал Нарышкин.
Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник, добавил глава СВР.
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