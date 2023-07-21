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Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман

Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман - 21.07.2023 Украина.ру

Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов. Таким образом он отреагировал 21 июля в своем телеграм-канале на обвинения в недостаточной помощи ВСУ

2023-07-21T10:56

2023-07-21T10:56

2023-07-21T10:56

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виталий кличко

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владимир зеленский

бюджет

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Кличко продолжает конфликтовать с Владимиром Зеленским и его командой. Власти страны и приближенные к ней политики и эксперты в последнее время по различным поводам критикуют столичного мэра. На этот раз в адрес киевского градоначальника прозвучали обвинения в том, что он недостаточно финансового вкладывается в ВСУ.Кличко решил ответить, обнародовав статистику трат администрации Киева на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов. Он обвинил своих оппонентов в хайпе и двойных стандартах.По словам Кличко, на решение вопросов безопасности и обороны Киева в прошлом году из городского бюджета было направлено 850 млн гривен. За первую половину этого года выделено уже больше 380 млн гривен, отметил он. В конце июня мэр Киева пожаловался на регулярные обыски со стороны силовиков в администрации города, которые парализуют работу чиновников. Кличко тогда заявил, что Зеленский хочет "взять под контроль" столицу.

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новости, виталий кличко, киев, владимир зеленский, бюджет, украина