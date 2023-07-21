Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман - 21.07.2023 Украина.ру
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Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман
Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман - 21.07.2023 Украина.ру
Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов. Таким образом он отреагировал 21 июля в своем телеграм-канале на обвинения в недостаточной помощи ВСУ
2023-07-21T10:56
2023-07-21T10:56
новости
виталий кличко
киев
владимир зеленский
бюджет
украина
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Кличко продолжает конфликтовать с Владимиром Зеленским и его командой. Власти страны и приближенные к ней политики и эксперты в последнее время по различным поводам критикуют столичного мэра. На этот раз в адрес киевского градоначальника прозвучали обвинения в том, что он недостаточно финансового вкладывается в ВСУ.Кличко решил ответить, обнародовав статистику трат администрации Киева на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов. Он обвинил своих оппонентов в хайпе и двойных стандартах.По словам Кличко, на решение вопросов безопасности и обороны Киева в прошлом году из городского бюджета было направлено 850 млн гривен. За первую половину этого года выделено уже больше 380 млн гривен, отметил он. В конце июня мэр Киева пожаловался на регулярные обыски со стороны силовиков в администрации города, которые парализуют работу чиновников. Кличко тогда заявил, что Зеленский хочет "взять под контроль" столицу.
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новости, виталий кличко, киев, владимир зеленский, бюджет, украина
Новости, Виталий Кличко, Киев, Владимир Зеленский, бюджет, Украина

Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман

10:56 21.07.2023
 
© коллаж Украина.РуКличко Зеленский
Кличко Зеленский
© коллаж Украина.Ру
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Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов. Таким образом он отреагировал 21 июля в своем телеграм-канале на обвинения в недостаточной помощи ВСУ
Кличко продолжает конфликтовать с Владимиром Зеленским и его командой. Власти страны и приближенные к ней политики и эксперты в последнее время по различным поводам критикуют столичного мэра. На этот раз в адрес киевского градоначальника прозвучали обвинения в том, что он недостаточно финансового вкладывается в ВСУ.
Кличко решил ответить, обнародовав статистику трат администрации Киева на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов.

"За высокими словами на самом деле может идти речь о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и сел, чтобы за их счет залатать дыры и прорехи госбюджета и бюджетов министерств и ведомств", - написал Кличко.

Он обвинил своих оппонентов в хайпе и двойных стандартах.
По словам Кличко, на решение вопросов безопасности и обороны Киева в прошлом году из городского бюджета было направлено 850 млн гривен. За первую половину этого года выделено уже больше 380 млн гривен, отметил он.
В конце июня мэр Киева пожаловался на регулярные обыски со стороны силовиков в администрации города, которые парализуют работу чиновников. Кличко тогда заявил, что Зеленский хочет "взять под контроль" столицу.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 13:40
Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ Офис президента Украины Владимира Зеленского отложил на некоторое время вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Об этом 28 июня сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на высокопоставленный источник во власти
 
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