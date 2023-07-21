https://ukraina.ru/20230721/1048158444.html
Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман
Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман - 21.07.2023 Украина.ру
Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов. Таким образом он отреагировал 21 июля в своем телеграм-канале на обвинения в недостаточной помощи ВСУ
2023-07-21T10:56
2023-07-21T10:56
2023-07-21T10:56
новости
виталий кличко
киев
владимир зеленский
бюджет
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046987041_100:0:788:387_1920x0_80_0_0_676b2eb50cc11d6661d40e5109acc8fa.jpg
Кличко продолжает конфликтовать с Владимиром Зеленским и его командой. Власти страны и приближенные к ней политики и эксперты в последнее время по различным поводам критикуют столичного мэра. На этот раз в адрес киевского градоначальника прозвучали обвинения в том, что он недостаточно финансового вкладывается в ВСУ.Кличко решил ответить, обнародовав статистику трат администрации Киева на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов. Он обвинил своих оппонентов в хайпе и двойных стандартах.По словам Кличко, на решение вопросов безопасности и обороны Киева в прошлом году из городского бюджета было направлено 850 млн гривен. За первую половину этого года выделено уже больше 380 млн гривен, отметил он. В конце июня мэр Киева пожаловался на регулярные обыски со стороны силовиков в администрации города, которые парализуют работу чиновников. Кличко тогда заявил, что Зеленский хочет "взять под контроль" столицу.
https://ukraina.ru/20230628/1047636521.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046987041_186:0:702:387_1920x0_80_0_0_e68857f577941c1a2cf66d7a4f227b1f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виталий кличко, киев, владимир зеленский, бюджет, украина
Новости, Виталий Кличко, Киев, Владимир Зеленский, бюджет, Украина
Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карман
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов. Таким образом он отреагировал 21 июля в своем телеграм-канале на обвинения в недостаточной помощи ВСУ
Кличко продолжает конфликтовать с Владимиром Зеленским и его командой. Власти страны и приближенные к ней политики и эксперты в последнее время по различным поводам критикуют столичного мэра. На этот раз в адрес киевского градоначальника прозвучали обвинения в том, что он недостаточно финансового вкладывается в ВСУ.
Кличко решил ответить, обнародовав статистику трат администрации Киева на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов.
"За высокими словами на самом деле может идти речь о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и сел, чтобы за их счет залатать дыры и прорехи госбюджета и бюджетов министерств и ведомств", - написал Кличко.
Он обвинил своих оппонентов в хайпе и двойных стандартах.
По словам Кличко, на решение вопросов безопасности и обороны Киева в прошлом году из городского бюджета было направлено 850 млн гривен. За первую половину этого года выделено уже больше 380 млн гривен, отметил он.
В конце июня мэр Киева пожаловался на регулярные обыски со стороны силовиков в администрации города, которые парализуют работу чиновников. Кличко тогда заявил, что Зеленский хочет "взять под контроль" столицу.