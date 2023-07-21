https://ukraina.ru/20230721/1048152112.html

Алексей Анпилогов: Россия после Одессы накроет Жмеринку и перейдет в наступление против ВСУ в сентябре

Алексей Анпилогов: Россия после Одессы накроет Жмеринку и перейдет в наступление против ВСУ в сентябре - 21.07.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия после Одессы накроет Жмеринку и перейдет в наступление против ВСУ в сентябре

Одесса была перевалочной базой для снабжения всего южного фаза украинской группировки вплоть до Херсона, Днепропетровска и Никополя. А теперь это все придется... Украина.ру, 21.07.2023

2023-07-21T06:54

2023-07-21T06:54

2023-07-21T06:54

интервью

всу

одесса

зерновая сделка

жмеринка

россия (рф)

черное море

порты

запад

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Одесса была перевалочной базой для снабжения всего южного фаза украинской группировки вплоть до Херсона, Днепропетровска и Никополя. А теперь это все придется тягать через западную границу. Логистическое плечо будет дольше, а это создаст противнику проблемы на фронте, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей АнпилоговОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, что сейчас гораздо важнее обсудить? Ситуацию, которая складывается в Черном море после закрытия зерновой сделки? Или ситуацию на поле боя?- Важны оба фактора. Да, победа куется на поле боя. Но война, которая уже полгода идет на Украине, не ограничивается территорией самой Украины и российской экономикой. Мы уже полвека живем в глобальном мире, который влияет и на Россию, и на Украину. Украина полностью воюет западным оружием, а российское вооружение, которое куется в нашем тылу, полностью зависит от российской экономики и от того, насколько хорошо она себя чувствует.В этой связи события, которые произошли вокруг гибели опостылевшей всем зерновой сделки, очень важны.Первое. Россия вышла из договоренностей не в одностороннем порядке и без нарушений. Сделка планово истекла. Но Украина не была бы Украиной, если бы она в последний ее день терактом на Крымском мосту не добавила мотива России возвращаться в эту сделку. Получился показательный скандал, когда гуманитарный коридор должен был использоваться только для доставки невоенных грузов, а использовался для доставки и запуска морских беспилотников, которыми был осуществлен теракт.Это не первое такое действие со стороны Украины. Почти все атаки на севастопольскую гавань и прибрежные порты Крыма были из гуманитарного коридора.Суда заходили в Черное море. Да, комиссия зерновой сделки в Стамбуле досматривала их, чтобы отсечь поставки военного оборудования. Но выход из портов Украины уже был декларативный. Киев декларировал, что какое-то судно везет 20 тысяч тонн рапса, Россия только могла сказать: "Верю/не верю", а потом противник пользовался этими сухогрузами для террористических атак на Крым.Сейчас Минобороны РФ поставила все точки над Ё. Все суда, которые попадают в украинские порты, потенциально рассматриваются как перевозчики военного оборудования. Страны флага этих кораблей рассматриваются как участники военного конфликта, а гражданским судам не рекомендуется заходить в районы, которые закрывают все подходы к Ильичевску, Одессе, Южному и Николаеву (там два порта – речной и морской).А все это – смертный приговор для нормального бизнеса. Потому что глобальный бизнес, в котором мы все плаваем, использует систему международного (ллойдовского) страхования. А страховщики суда в такие районы просто не допускают. Военные риски "Ллойд" не страхует, потому что они могут привести к полной потере судна или экипажа.Киев объявил выдуманный им же механизм, что он будет давать судам какие-то гарантии от государства Украина. Но Украина как государство никаких гарантий дать не может, потому что у нее нет денег, а иски могут быть многомиллиардными. Потому что военные риски вы не можете переложить ни на одну из сторон конфликта, а загрязнение побережья нефтью может вылиться в миллиарды долларов встречных исков от Румынии или Болгарии, где судно может выброситься на берег.Поэтому Украина сейчас пытается изображать гербовую бумагу из промокашки, которая есть у нее в руках. Но у нее ничего не выйдет. Тем более, что основные игроки, которые могли бы купировать военные риски, введя систему военных конвоев, сразу же сказали: "Не, не, не".Координатор Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сказал, что США ни в коем разе не собираются вводить конвои в Черном море под американскими флагами. Последняя надежда Украины на "султана тюркского мира" Эрдогана, который сказал, что Анкара тоже не подписывалась вводить под турецким флагом какие-то конвои. Так что Киев остался у разбитого корыта.- Что открывает для России прекращение этой сделки?- Россия выдвигала пять условий, которые должны были сопровождать украинскую часть сделки.Первое. Подключение "Россельхозбанка" к SWIFT (разблокирование финансовых операций).Второе. Снятие ареста с зерна и удобрений, которые застряли в Евросоюзе под санкциями.Третье. Снятие санкций со страхования грузов для судовладельцев, идущих в российские порты.Четвертое. Снятие санкций с фрахтаПятое. Разблокировка аммиакопровода Тольятти-порт Южный.Понятное дело, что ни одно из пяти условий не было выполнено. Россия ничего от этой сделки не получала кроме постоянных обещаний в духе "завтра, завтра, но не сегодня". И вот это "завтра, завтра" в основном говорили ооновские чиновники, у которых не было реальной власти. Всю сделку скинули на ООН. Россия уважала ООН, а все остальные страны-члены плевать хотели на эту уважаемую международную организацию и ни один из этих пунктов не выполняли.Более того, Украина вообще аммиакопровод взорвала. Мол, нет аммиакопровода – нет разговора о транзите.И сейчас, выйдя из сделки, Россия может вернуться к вопросу, каким образом ее зерно и удобрения попадут на рынок. Понятно, что страховщики и судовладельцы просто так не придут в российские порты, потому что на них действуют санкции. Но нужно взять и посмотреть в сторону нефтяного рынка, который оказался с декабря прошлого года в такой же ситуации.Напомню, что Евросоюз закрыл судовладельцам, которые перевозят российскую нефть выше потолочных цен, доступ к ллойдовскому страхованию и устроил им кары небесные по поводу собственных судов. Мол, если вы будете ходить с российской нефтью, мы вас выкинем с рынка и ни один уважающий себя нефтетрейдер с вами работать не будет.Что сделала Россия? Запад это уже все обсудил и смирился. На Западе рассказали, что все это очень плохо, но ничего с этим сделать не может. Москва приобрела свой теневой флот. Это танкера, которые зарегистрированы либо в РФ и ходят под российским флагом, либо ходят в рамках долговременной аренды судна и регистрируются под каким-то удобным флагом. Например, в Монголии огромный флот, несмотря на то, что она вообще не имеет выхода к морю.Эти танкера в определенный момент стали выпадать из системы Inmarsat, которая фиксирует положение судна. Это что-то вроде транспондера, который используется в машине для автоматического проезда по платной дороге. Нечто похожее есть на корабле, чтобы ему могли оказать помощь. И суда, подходя под загрузку в Черное море, на Босфоре выключают транспондер, а потом опять включают транспондер, подходя назад к Босфору. Где они были (в Батуми, Одессе или Новороссийске), никто не знает.Есть еще более сложная схема, когда два танкера перезагружаются где-то в Средиземноморье. Причем пикантность ситуации в том, что основные порты перевалки находятся возле Италии и Греции. При этом Италия и Греция спокойно дают якорные стоянки для таких танкеров. Более того, вторые танкера, которые забирают из серого флота, - это уже часто "белые" танкера, которые ходят с "официальной" нефтью. Нефть становится арабской или турецкой, меняя свое происхождение.Честно говоря, Евросоюз сам придумал схему, что если есть смесь, в которой есть 49% российской нефти и 50% другой, то это уже не российская нефть. У капиталистов своя логика. Война войной, а прибыль по расписанию.Нечто такого же можно ожидать для зерновой сделки. У нас тоже появится серый флот, который будет обслуживать интересы российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. И этот флот потихоньку начнет разворачивать совершенно другую логистику, которая будет либо будет связана со странами, которым плевать на западные санкции, либо мы увидим такую же лицемерную ситуацию, когда на рейде острова Родос будут стоять два сухогруза и перегружать зерно, которое потом окажется белорусским. У нас же были белорусские креветки (смеется).Поэтому Россия мало что проиграла. Мы пытались играть по правилам. Боррель говорит, мол, как же это ужасно, что Россия бомбит Одессу, потому что там погибло много зерна. А сколько зерна оказалось заперто внутри РФ? Это абсолютно никого не волнует. И давайте скажем честно, кого кормил украинский экспорт.- Запад.- Не просто Запад в лице голландского ребеночка, которому не хватало овсянки на завтрак. Украинский экспорт кормил западных свинок и коровок, которым нужна была ячмень и кукуруза. Из Украины же сделали страну монокультуры (подсолнечник, рапс, кукуруза). Ее продовольственная безопасность Запад не волновала.Теперь это лицемерие закончилось. И слава Богу.- Насколько был велик объем оружия и топлива, которое получала Украина под прикрытием зерновой сделки?- Я не думаю, что Запад под какой-то продукцией прятал танк. Это глупо и ненадежно. А вот топлива Украина получала много. Большой корабль может вести несколько сот топлива в своих баках и многие этим злоупотребляли. Они заполняли полный бункер топлива на выходе из Босфора и привозили качественный бензин и дизель на Украину под видом своего топлива в баках. Теперь Украина лишилась такого серого источника топлива.Понятно, что мы не увидим ситуации, когда Черноморский флот будет пускать на дно все эти корабли, пытающиеся зайти в украинские порты. Просто на пути следования судну положат 100мм снаряд. Он будет вынужден развернуться. Я вас уверяю, что после этого страховщики просто-напросто откажутся страховать эти суда, потому что риски будут огромными.А наши удары возмездия – это лишь дополнительный гвоздь в крышку гроба зерновой сделки. Если в портах Одессы, Ильичевска и Николаева создали мощности по производству беспилотников, зря мы дали им этот зерновой иммунитет. Порт превратился в военно-промышленный объект, где создавалось оружие, убивающее наших граждан и солдат.Теперь это все закончилось.- В сводках Минобороны РФ было сказано, что в одном из таких уничтоженных складов хранилось 70 тысяч тонн топлива. Как именно им могло воспользоваться крупное соединение бронетехники противника?- Одной бригаде хватило бы 70 тысяч тонн солярки на две-три недели боевых действий. Это крупное хранилище. Сейчас Украина, лишившись этого источника, столкнется с большой проблемой логистики.Напомню, что одновременно удары наносились по мосту в Затоке. Это небольшой населенный пункт к юго-западу от Одессы на берегу Черного моря. Там находится одна из двух магистралей, которая ведет через Молдавию к крупным нефтеперерабатывающим заводам Румынии. И вертушки с топливом, якобы следуя на Молдавию, проскакивали через Затоку и выныривали уже в районе Одессы.Одесса была перевалочной базой для снабжения всего южного фаза украинской группировки вплоть до Херсона, Днепропетровска и Никополя. А теперь это все придется тягать через западную границу. Логистическое плечо будет дольше, а это создаст противнику проблемы на фронте.- До западной границы мы пока не можем дотянуться?- Почему? Можем. При запуске "Калибров" и "Ониксов" с территории Черного моря мы можем дотянуться если не до западной границы, то до узловых станций, которые связывают львовскую железную дорогу с одесской и приднепровской. Например, до одиозной Жмеринки в Винницкой области мы точно дотянемся, чтобы эту логистику перехватывать. Но это уже вопрос агентурной работы, чтобы ракеты точно попадали в эшелоны с топливом для украинской армии. Потому что собственного топливного производства на Украине уже нет. Оно уничтожено.- Есть какие-то политические ограничения, которые не позволяют нам наносить такого рода удары?- Политические ограничения на украинской территории вообще не действуют. Мы объявили режим СВО, который на Украине отзеркален до военного положения. Киев же тоже не объявил войну России. Они тоже стараются вести боевые действия ограничено.Ограничения украинской территории, которая не попадает под юрисдикцию США и Евросоюза, тоже работают. Американцы и европейцы не летают над территорией Украины и официально не посылают своих военных. Даже немецкий генерал, отвечая на вопрос, почему немецкие танки горят на Украине, сказал, что это "украинские танки германского происхождения". Мол, мы стоим за спиной, но наши руки чисты.А с кораблями все еще проще. Россия уже сказала о закрытии северо-западной части Черного моря, фактически введя против Украины водную блокаду. И попытки прорыва этой морской блокады будут пресекаться военными способами.И это не считается пиратством. Это законные военные действия, которые она страна применяет против другой, с которой она находится в конфликте.Напомню, что нападению на Перл-Харбор предшествовала серьезная морская блокада США поставок нефти в Японию. Американцы задерживали японские танкеры, досматривали их и разворачивали обратно, если они шли в Японию. Только поэтому Токио полез на Перл-Харбор. Они не хотели войны с США. Но у японцев не было выбора. Императору положили на стол доклад, что через месяц у них закончится топливо и им будет нечем вести сухопутную войну в Китае.С Украиной будет то же самое. Киев сейчас попадает в состояние очень плотной блокады. А если что-то случится на западной границе? Я ни на что не намекаю, но "Вагнера" в Белоруссии у нас официально нет. Да, это мои фантазии, но они могут стать реальностью. В этом случае противник попадет как под морскую, так и под сухопутную блокаду.- Если продолжать морскую тему. Ожидаете ли вы теперь возобновление боев вокруг острова Змеиный?- Остров Змеиный сам по себе трудно оборонять. Мы столкнулись с этим, когда там находились наши войска. Они терпели постоянные обстрелы и авианалеты. То же самое сейчас происходит с ВСУ. Оборонять эту скалу невозможно. Там негде окопаться. Это не Курильские острова. Японцы тогда тоже не смогли обороняться против нашего десанта, который сбросил их в море за недели.Змеиный – это символ. Ну побывал там Зеленский, ну поцеловал он землю. А то, что Украина сейчас попадет в ситуацию плотной морской блокады, очень серьезно отразится как на военных возможностях киевского режима, так и на его экономике.Зерновая сделка была одним из тонких ручейков, который давал им хоть какие-то деньги кроме поберушек по всему миру, за которые Зеленского готовы помещать на любую карикатуру. Металлургического экспорта на Украине вообще нет в результате разрушения Каховской дамбы ("Криворожсталь" питалась за счет воды из Каховского водохранилища). А кроме зерна Киеву экспортировать вообще нечего.- Имеет ли смысл говорить про украинскую экономику, если Запад им и так дает оружие?- Дает не дает, а все меньше и меньше. На Западе уже говорят, что Украина должна чинить то, что у нее есть. Мол, давайте сделаем заводик, на котором бы прикручивали башню от одного "Леопарда" к туловищу другого. Уже никто не хочет возить украинских рекрутов в Великобританию. Мол, давайте обучать их на Украине.Таким образом, Запад переходит ко все более бюджетным и скаредным методам поддержки Украины. Уже прошел конфетно-букетный период, который был в первый год СВО, когда Зеленский приезжал в любую страну и просил танки с самолетами.Посмотрите, как Европа реагирует на зерновую сделку. Они еще раз до 15 сентября закрыли свои рынки для украинского зерна.- Было заявление главы американского генштаба Марка Милли, что всего НАТО подготовил 16 украинских бригад. В связи с этим российские военные эксперты сделали вывод, что мы сможем планировать наступательные операции, когда у противника останется всего лишь две таких бригады. Работает ли такая логика?- Работает.Противник собрал в "гвардию наступу" абсолютно всех (ВСУшников, полицейских, пограничников). Из них создали 23 сводные стрелковые (без тяжелого вооружения) бригады. Так что в натовских документах их 16 плюс 7 бригад, которые не были в американских утечках.Так вот 23 бригады были подготовлены. Численность одной бригады порядка 4 тысяч человек. Это серьезная сила. Да, вряд ли их 100 тысяч, потому что многие бригады были некомплектные. А из этих 23 бригад 16 уже появилось. Таким образом, Киев израсходовал 2/3 своих бригад. Потому что любая бригада в момент этого "контрнаступа" начинает истекать кровью. Каждый день она теряет по 100 человек. Если ее численность составляет 4 тысячи человек, за 40 дней наступления она превращается в ноль с такими темпами потерь.Украинцы все время считали, сколько у нас осталось ракет. Так вот я могу посчитать, что исходя из номера бригад, украинского наступления осталось еще на три-четыре недели.- А эти 4 тысячи человек – это активные штыки? Или это все вместе.- Это все. Это и артиллерия, и поддержка, и кашевары. Активных штыков в любой бригаде где-то половина личного состава. Но даже этой половины там нет. Например, 128-ую бригаду они уже пять раз пересобрали. Там уже почти все высшие офицеры погибли на фронте.Поэтому я думаю, что Украину ждет жесточайшее похмелье уже вначале осени, когда окажется, что вести наступление нечем и оперативные резервы истрачены. Тогда уже слово будет за нами.

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https://ukraina.ru/20230720/1048141248.html

https://ukraina.ru/20230720/1048125296.html

https://ukraina.ru/20230718/1048074998.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, одесса, зерновая сделка, жмеринка, россия (рф), черное море, порты, запад