https://ukraina.ru/20230720/1048136764.html
Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16
Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16 - 20.07.2023 Украина.ру
Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16
В Румынии объявили набор инструкторов для обучения украинских пилотов управлению самолетами F-16. Об этом сообщает издание Ziare 20 июля
2023-07-20T12:43
2023-07-20T12:43
2023-07-20T12:43
новости
истребитель
f-16
румыния
обучение
всу
летчики
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Украинских пилотов истребителей F-16 будет обучать частная компания Draken Internationa, сообщает издание. Инструкторы будут работать на военной базе Борча-Фетешти в Румынии. Цель программы — приобретение украинскими пилотами базовых навыков управления боевыми самолетами.По словам Ziare, первоначально обучение будет состоять из тестирования и отбора кадров. Украинские военные начнут учить английский язык, позже начнутся занятия по теоретической и практической подготовке. Как пишет издание, официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первая группа украинских летчиков готова обучиться полетам на американских истребителях F-16.Правительство Нидерландов официально объявило, что совместно с Данией при поддержке США работают над созданием учебного центра для украинских пилотов, пишет издание. Нидерланды официально подтверждают, что это истребители F-16 Fighting Falcon.По версии журналистов Ziare, предложенная Нидерландами программа "F-16 для Украины" имеет три основных направления. Одно из них подразумевает создание специального учебного центра для обучения пилотов.Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающая F-16, имеет тесные связи с Минобороны США и возможностью влиять на решения американского президента. Ей невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Даже если будет принято решение о поставках, количество истребителей будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели, добавил Клинцевич.Полны текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230713/1047984543.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, истребитель, f-16, румыния, обучение, всу, летчики
Новости, истребитель, F-16, Румыния, обучение, ВСУ, летчики
Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16
В Румынии объявили набор инструкторов для обучения украинских пилотов управлению самолетами F-16. Об этом сообщает издание Ziare 20 июля
Украинских пилотов истребителей F-16 будет обучать частная компания Draken Internationa, сообщает издание. Инструкторы будут работать на военной базе Борча-Фетешти в Румынии. Цель программы — приобретение украинскими пилотами базовых навыков управления боевыми самолетами.
"У Draken International есть контракт с правительством США на роль гипотетического противника на учениях ВВС и ВМС. Компания также готовит летчиков-истребителей", - говорится в материале.
По словам Ziare, первоначально обучение будет состоять из тестирования и отбора кадров. Украинские военные начнут учить английский язык, позже начнутся занятия по теоретической и практической подготовке.
Как пишет издание, официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первая группа украинских летчиков готова обучиться полетам на американских истребителях F-16.
Правительство Нидерландов официально объявило, что совместно с Данией при поддержке США работают над созданием учебного центра для украинских пилотов, пишет издание. Нидерланды официально подтверждают, что это истребители F-16 Fighting Falcon.
"Такие страны, как Дания или Нидерланды, могут быть первыми, кто поставит F-16 в Украину, поскольку у них есть около 40 F-16, которые будут заменены на F-35", - говорится в статье.
По версии журналистов Ziare, предложенная Нидерландами программа "F-16 для Украины" имеет три основных направления. Одно из них подразумевает создание специального учебного центра для обучения пилотов.
Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающая F-16, имеет тесные связи с Минобороны США и возможностью влиять на решения американского президента. Ей невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
Даже если будет принято решение о поставках, количество истребителей будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели, добавил Клинцевич.
Полны текст интервью можно прочитать здесь