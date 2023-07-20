https://ukraina.ru/20230720/1048136764.html

Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16

Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16 - 20.07.2023 Украина.ру

Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16

В Румынии объявили набор инструкторов для обучения украинских пилотов управлению самолетами F-16. Об этом сообщает издание Ziare 20 июля

2023-07-20T12:43

2023-07-20T12:43

2023-07-20T12:43

новости

истребитель

f-16

румыния

обучение

всу

летчики

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Украинских пилотов истребителей F-16 будет обучать частная компания Draken Internationa, сообщает издание. Инструкторы будут работать на военной базе Борча-Фетешти в Румынии. Цель программы — приобретение украинскими пилотами базовых навыков управления боевыми самолетами.По словам Ziare, первоначально обучение будет состоять из тестирования и отбора кадров. Украинские военные начнут учить английский язык, позже начнутся занятия по теоретической и практической подготовке. Как пишет издание, официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первая группа украинских летчиков готова обучиться полетам на американских истребителях F-16.Правительство Нидерландов официально объявило, что совместно с Данией при поддержке США работают над созданием учебного центра для украинских пилотов, пишет издание. Нидерланды официально подтверждают, что это истребители F-16 Fighting Falcon.По версии журналистов Ziare, предложенная Нидерландами программа "F-16 для Украины" имеет три основных направления. Одно из них подразумевает создание специального учебного центра для обучения пилотов.Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающая F-16, имеет тесные связи с Минобороны США и возможностью влиять на решения американского президента. Ей невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Даже если будет принято решение о поставках, количество истребителей будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели, добавил Клинцевич.Полны текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230713/1047984543.html

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новости, истребитель, f-16, румыния, обучение, всу, летчики