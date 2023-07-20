https://ukraina.ru/20230720/1048131473.html
В Швеции хотели сжечь ещё один Коран, поэтому иракцы подожгли посольство – Reuters
В Швеции хотели сжечь ещё один Коран, поэтому иракцы подожгли посольство – Reuters - 20.07.2023 Украина.ру
В Швеции хотели сжечь ещё один Коран, поэтому иракцы подожгли посольство – Reuters
Иракцы в знак протеста против сожжения Корана в Швеции, подожгли посольство Швеции в Багдаде, сообщили журналисты Reuters
2023-07-20T10:07
2023-07-20T10:07
2023-07-20T10:07
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В ночь на 20 июля протестующие в Ираке подожгли посольстве Швеции, так как шведская полиция одобрила очередное сожжение священной книги мусульман - Корана.Все сотрудники посольства в Багдаде были в безопасности, заявили в МИД Швеции.Как сообщает издание, демонстрация была созвана сторонниками шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра в знак протеста против второго запланированного сожжения Корана в Швеции за последние недели.Шведская полиция 19 июля удовлетворила ходатайство о проведении митинга у посольства Ирака в Стокгольме, предполагалось участие двух человек, сообщили авторы статьи.Эти двое планировали сжечь Коран и иракский флаг, пишет шведское информагентство TT. Один из запланированных участников акции – Салван Момика – иракский беженец, который поджег Коран в Швеции в июне.Ранее в этом году шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении акций протеста, которые должны были включать сожжение Корана, сославшись на соображения безопасности. С тех пор суды отменили решения полиции, заявив, что подобные действия защищены далеко идущими законами страны о свободе слова, говорится в материале.28 июня у главной мечети Стокгольма на глазах у сотен человек иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, а затем положил в священную книгу мусульман бекон и поджег её.Правительства нескольких мусульманских стран, включая Ирак, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Марокко, выступили с протестами в связи с инцидентом, а Ирак добивается экстрадиции этого человека, чтобы предстать перед судом в стране.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230630/1047703590.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, ирак, багдад, коран, швеция, посольство, мид
В Швеции хотели сжечь ещё один Коран, поэтому иракцы подожгли посольство – Reuters
Иракцы в знак протеста против сожжения Корана в Швеции, подожгли посольство Швеции в Багдаде, сообщили журналисты Reuters
В ночь на 20 июля протестующие в Ираке подожгли посольстве Швеции, так как шведская полиция одобрила очередное сожжение священной книги мусульман - Корана.
"Сотни протестующих рано утром в четверг (20 июля. – Ред.) взяли штурмом шведское посольство в центре Багдада, взобрались на его стены и подожгли его в знак протеста против ожидаемого сожжения Корана в Швеции", - говорится в статье.
Все сотрудники посольства в Багдаде были в безопасности, заявили в МИД Швеции.
Как сообщает издание, демонстрация была созвана сторонниками шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра в знак протеста против второго запланированного сожжения Корана в Швеции за последние недели.
Шведская полиция 19 июля удовлетворила ходатайство о проведении митинга у посольства Ирака в Стокгольме, предполагалось участие двух человек, сообщили авторы статьи.
Эти двое планировали сжечь Коран и иракский флаг, пишет шведское информагентство TT. Один из запланированных участников акции – Салван Момика – иракский беженец, который поджег Коран в Швеции в июне.
Ранее в этом году шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении акций протеста, которые должны были включать сожжение Корана, сославшись на соображения безопасности. С тех пор суды отменили решения полиции, заявив, что подобные действия защищены далеко идущими законами страны о свободе слова, говорится в материале.
28 июня у главной мечети Стокгольма на глазах у сотен человек иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, а затем положил в священную книгу мусульман бекон и поджег её.
Правительства нескольких мусульманских стран, включая Ирак, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Марокко, выступили с протестами в связи с инцидентом, а Ирак добивается экстрадиции этого человека, чтобы предстать перед судом в стране.
Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.
Подробнее об этом можно прочитать
на нашем сайте.