Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции - 20.07.2023 Украина.ру
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Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции
Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции - 20.07.2023 Украина.ру
Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии, а приписаны к портам Мальты и Греции
2023-07-20T09:33
2023-07-20T09:33
крымский мост
беспилотники
танкер
новости
украина
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Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля. Танкер построен в 2011 году. Ходит под флагом Либерии.Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля. Судно построено в 2004 году и ходит под флагом Маршалловых островов.По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade - Валлетта (Мальта), владелец - Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping &amp; Agency).Порт приписки Beks Loyal - Пирей (Греция), владелец - Owner Beks Shipmanagement &amp; Trading A.S.Ранее хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту.Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
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крымский мост, беспилотники, танкер, новости, украина
Крымский мост, беспилотники, танкер, Новости, Украина

Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции

09:33 20.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии, а приписаны к портам Мальты и Греции
Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля. Танкер построен в 2011 году. Ходит под флагом Либерии.
Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля. Судно построено в 2004 году и ходит под флагом Маршалловых островов.
По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade - Валлетта (Мальта), владелец - Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency).
Порт приписки Beks Loyal - Пирей (Греция), владелец - Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.
Ранее хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту.
Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Вчера, 04:47
Символ амбиций России. Как западные СМИ оправдали украинский удар по Крымскому мостуБольшинство западных СМИ признали вину Киева в теракте, однако постарались сместить акценты на заявления о том, что мост — это символ оккупационных претензий России и Путина, а также не гражданский объект, а артерия, позволяющая снабжать армию, и военная цель
 
Крымский мостбеспилотникитанкерНовостиУкраина
 
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