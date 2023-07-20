https://ukraina.ru/20230720/1048130796.html

Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции

Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции - 20.07.2023 Украина.ру

Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции

Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии, а приписаны к портам Мальты и Греции

2023-07-20T09:33

2023-07-20T09:33

2023-07-20T09:33

крымский мост

беспилотники

танкер

новости

украина

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Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля. Танкер построен в 2011 году. Ходит под флагом Либерии.Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля. Судно построено в 2004 году и ходит под флагом Маршалловых островов.По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade - Валлетта (Мальта), владелец - Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency).Порт приписки Beks Loyal - Пирей (Греция), владелец - Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.Ранее хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту.Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

https://ukraina.ru/20230719/1048101781.html

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крымский мост, беспилотники, танкер, новости, украина