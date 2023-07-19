https://ukraina.ru/20230719/1048088759.html

Михаил Онуфриенко: Даже если ВС РФ гибко отобьют Купянск у ВСУ, без нового "Багратиона" СВО будет вечной

Михаил Онуфриенко: Даже если ВС РФ гибко отобьют Купянск у ВСУ, без нового "Багратиона" СВО будет вечной - 19.07.2023 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Даже если ВС РФ гибко отобьют Купянск у ВСУ, без нового "Багратиона" СВО будет вечной

За то время, пока мы наносим поражение передовым группировкам ВСУ, противник создает следующую линию обороны, которую мы долго уничтожаем. Так освобождать... Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T04:37

2023-07-19T04:37

2023-07-19T04:52

интервью

вс рф

всу

купянск

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сво

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сша

запорожье

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За то время, пока мы наносим поражение передовым группировкам ВСУ, противник создает следующую линию обороны, которую мы долго уничтожаем. Так освобождать территорию можно. Но мы получим выжженную землю, а потери личного состава не уменьшатся. Поэтому России для выполнения целей СВО нужна стратегическая наступательная операция, считает военно-политический обозреватель Михаил ОнуфриенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска сосредоточили в районе Купянска и Красного Лимана сосредоточили очень мощную группировку численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 РСЗО.- Михаил Борисович, на этом направлении у нас действительно есть тактические успехи. Какими силами их нам удалось достичь?- В позавчерашней сводке Генштаба ВСУ на трех страницах перечислялись наступательные действия противника (то есть нас) на всех направлениях. Только на третьей странице в одном абзаце тремя строками говорилось о том, что они продолжают наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлении, "закрепляясь на отвоеванных рубежах". Еще было сказано, что они нанесли 15 ударов и уничтожили чего-то там. То есть даже по сводкам Киева их результаты весьма скромные.Украина неслучайно уже не первую неделю уделяет основное внимание Северному направлению. Все их попытки контрудара от Ямполя в сторону Диброва с целью купировать наше медленное продвижение в Серебрянском лесничестве ни к чему не приводят.Мало того, вчера мы уже заняли на другом берегу реки Жеребец плацдарм. Это критично для противника, поскольку река для него служит очень удобным рубежом обороны. Еще ВСУ не удалось в районе Торского и Ямполовки отбросить наши войска, которые приблизились к этим населенным пунктам на этом же берегу реки Жеребец.Следовательно, группировка Украины в Серебрянском лесничестве с севера отрезана от основных сил. Через Ямполь снабжение еще идет, но это не снимает угрозу полного окружения. Если мы пройдем по реке, мы выйдем к излучине Северского Донца, на другом берегу которого расположена Серебрянка и Григоровка. Эти населенные пункты прикрывают Северска с севера. И Северск оказывается в полукольце.От излучины Северского Донца до города всего 6-8 километров. А это зона досягаемости полковых 122-мм минометов. Это критично. При достаточном количестве нашей ствольной и реактивной артиллерии под ударом могут находиться все дороги, которые ведут к Северску.Противник это понимает. Поэтому весь последний месяц он перебрасывает туда подкрепления, но успеха не имеет. Мы продолжаем медленно продавливать оборонительные порядки ВСУ.Севернее бои идут уже на подступах к Макеевке, которую мы оставили в ноябре прошлого года. Еще севернее от Куземовки идут бои за Новоселовское. В прошлом году бои там закончились безрезультатно. Там было всего четыре улицы, на двух западных противник создал мощный укрепрайон, и сейчас бои идут за него. В лучшие времена ВСУ атаковали Куземовку, завязывал даже бои на западных окраинах, сейчас он снова отступил.Еще севернее в районе Купянска наши держат плацдарм на правом берегу Оскола плацдарм в районе Двуречной. На левом берегу мы тоже держим плацдарм. Плюс, в 6 километрах северо-восточнее Купянска наши войска давно находятся наши войска. Они, не захватывая стоящую рядом Синьковку, успешно продвигаются и расширяют зону контроля.Противник видит, как там накапливается наша группировка и нависает над Купянском. Он понимает, что мы можем рвануть по правому берегу со стороны Белгородской области. А если мы рванем одновременно со стороны Куземовки и со стороны Белгорода на запад, то тогда завяжутся бои за Купянск. И если мы задействуем даже не 100, а 50-тысячную группировку при достаточном количестве бронетехники, артиллерии и авиации, то как ВСУ будут оборонять город – непонятно.Этого они очень боятся. И эта ситуация носит объективный характер.- За счет чего сложился этот объективный характер?- Еще до "контрнаступа" в интервью Украина.ру я говорил, что для противника было бы выгоднее наступать именно на Купянском направлении, чтобы снять эту угрозу и зайти в район Сватово-Кременной с севера, прорвав нашу оборону на востоке, выйти в тыл и, повернув на юг, наступать на ЛНР. Но Киев выбрал политическую составляющую. Он анонсировал освобождение Крыма с выходом к Азовскому и Черному морям, поэтому они полтора месяца безуспешно бьются лбом в нашу стену.Кстати, ребята из-под Артемовска говорят, что ВСУ там бронетехнику в бой за последние сутки вообще не посылают. Идут постоянные накаты пехоты в районе Берховского водохранилища и в районе Клещеевки. Нигде у них успеха не было. В районе Берховки их даже слегка отодвинули на 500 метров. Повторюсь, они пытаются продавить нас пушечным мясом. Бронетехнику они берегут для Запорожского направления.Потому что там они Старомайорское взять не могут, Работино взять не могут, а из Пятихаток они, теряя личный состав, периодически бегут. Линия фронта стабильна. Максимум, что они смогли, так это в зоне ответственности нашей 5-ой армии почти полностью срезать Времевский выступ. Но максимальное продвижение в 10 километров за полтора месяца не имеет никакого отношения к стратегическому наступлению с перспективой выхода к морскому побережью.Это то, о чем мы говорили. Они продавили первую линию обороны, уперлись во вторую, топчутся. Какими силами они собираются пройти еще более 100 километров по прямой? Это тяжелые бои местного значения. Это не стратегическое наступление. Как они будут развиваться дальше – непонятно. Такими темпами у ВСУ резервов хватит на 1,5 месяца. Причем кроме необученных резервов, они бросают туда подготовленные резервы из "гвардии наступу". Я не могу точно сказать об их потерях, но половину личного состава убитыми, ранеными и пропавшими без вести они точно потеряли.Поэтому Киев усиливает могилизацию пушечного мяса. Людей хватают где угодно. У них отлажен механизм, что надо послать народ на передовую, а оттуда они уже не сбегут. Их просто пристрелят. И дело не в том, что там стоят заградотряды. На Украине нет столько людей, чтобы удержать полумиллионную армию заградотрядами. Они просто посылают несколько человек туда, где действует обстрелянный десяток солдат. Они их и пристрелят.Все это не отменяет одного – перспектив на Запорожском направлении у них нет. Понимая это, противник опасается нашего контрудара. Все понимают, что неудачные наступления всегда заканчиваются наступлением противника. Мы, пользуясь тем, что все силы Украина стянула на Запорожское и Артемовское направление, ударим в их слабое место. В той же Белгородской области у нас развита логистика. Мы сможем скрытно и быстро перебрасывать там большие массы войск.А руки у нас развязаны. Президент, отвечая на вопрос об ответе на теракт на Крымском мосту, сказал, что речь об ударах возмездия идти не должна. Это больше медийная составляющая, когда по нам ударили, а мы должны ударить в ответ. Не надо этого. Мы должны следовать разработанному плану. У нас есть целый пакет этих планов, которые предусматривают действия армии в различных ситуациях. Какой из них надо вскрыть – решает командование.Сейчас бессмысленно говорить, хорошее у нас командование или плохое. Но принятую стратегию гибкой обороны мы последние полтора месяца в целом выдерживаем успешно.Понятно, что не всем это нравится. Я только что побывал на нескольких направлениях. У подготовленных штурмовиков настрой боевой. Они профессионалы и все понимает. У тех, кто был мобилизован осенью, есть боевой опыт, но нет соответствующего понимания. Они еще не давно жили гражданской жизнью. И у них в голове каша. Они не понимают, что на фронте всем тяжело, а противник силен. И, наступая, он может создавать локальный перевес.Например, вдоль Днепра идут тяжелые бои на островах и возле Антоновского моста. Мы там тоже выбрали разумную тактику, уничтожая пополнения, которые туда перебрасывает противник. Каждый день ВСУ теряют там от 30 до 50 человек. Сколько из них тонет по дороге – посчитать тяжело. Это можно только по лодкам посчитать. Только там за месяц боев противник потерял около 1000 человек в совершенно бессмысленных боях, откуда развивать наступление невозможно.- А что будет, если Украина все же отойдет от политики и будет действовать исключительно из военных соображений?- Я бы на месте противника прекратил бесполезные попытки прорвать Запорожский фронт и повторить "бахмутскую мясорубку", когда они постоянно пытаются атаковать Артемовск с севера и юга. Я бы ударил где-то на Купянском направлении, в идеале с отвлекающим ударом в Брянской области. Там есть масса населенных пунктов, захват которых может дать ВСУ нужный политический эффект.Например, там есть несчастный поселок Теткино, который с трех сторон окружен территорией, которую контролирует киевский режим. Он постоянно подвергается обстрелам. ВСУ могут взять его и попытаться прорваться к Судже.Мы 15 числа возвращались в ночь через Шебекино. Мы решили, что в ночь по дождю можем проскочить. Проскочили. Но к рассвету ДРГ противника уничтожила "Урал" с водителем и сопровождающим, которые возили продовольствие для бойцов, а днем Украина нанесла удар по центральному рынку.Границы сплошной нет. Не хватает личного состава. И мы почему-то не используем солдат-срочников для охраны границ, хотя это уже наша территория. Они могут прикрывать погранвойска и тех, кто находится на линии боевого соприкосновения, которая фактически проходит по границы. Пусть занимают опорные пункты и выдвигаются в возможные места прорыва. А очаговая оборона приводит к тому, что ДРГ противника просачиваются. У нас же нет такого, как в Великую Отечественную войну, когда была сплошная линия окопов от Балтийского до Черного морей. Потому что людей задействовано в десять раз меньше.А основной удар я бы все равно направил на Купянско-Лиманское направление, если они так боятся нашей 100-тысячной группировки. Можно нанести более мощный удар с целью деблокировать Северск. Пока они это делают малыми силами, атакуя Раздоловку в районе Соледара к югу от Северска. На прошлой неделе они продвинулись на 300 метров там, но на следующие сутки их выкинули обратно.Да, там мощный укрепрайон. Да, придется штурмовать Соледар. Но что-то им делать надо.Хотя я не могу сказать, что из этого у них что-то получится. Учитывая, что наши силы там в полной мере не задействовали даже авиацию. Мы ее применяем осторожно, в основном нанося удары в глубине территории противника на правобережье Днепра.А если бы вся наша мощь, которую мы полгода тратили на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, была брошена на уничтожение его логистики на левом берегу Днепра, то вся эта группировка окажется в очень тяжелом положении.Дюжину мостов через Днепр уничтожить не так сложно. Да, это мощные сооружения. Но мы же видели, как противник из "Хаймарсов" неделю долбил по Антоновскому мосту и добился, что движение по нему прекратилось. А "Хаймарс" - это не ФАБ-500, которые можно сбрасывать на каждый мост десятками и сотнями. Если хотя бы 10% бомб упадет на мост, то он рухнет. А без логистики ВСУ ждет снарядный и топливный голод. Придется наводить понтонные переправы и подводить трубы по дну Днепра. А это дело сложное и долгое, и мы это можем уничтожать.А если наносить не выборочные удары по железнодорожным станциям, а уничтожать сами железнодорожные пути, которые невозможно прикрыть средствами ПВО, то у противника тоже будут проблемы. Они могут отправить ремонтный поезд, но ничего не помешает разбомбить и его. А таких поездов у них мало. И где-то кусок этой дороги будет восстановить невозможно. А без железной дороги будет нарушена логистика всего фронта. Потому что невозможно весь автомобильный транспорт направить по дороге. И любые автоколонны тоже станут легкой нашей целью. Потому что наши планирующие авиабомбы могут сбрасывать с дальностью в 40 км. Это за пределами ЗРК средней дальности, которые стоят на вооружении Киева.- Может быть, мы ждем, пока противник станет все свое оружие на левый берег, чтобы потом нанести удар по транспортной инфраструктуре Украины?- Это наивное ожидание. Украинский режим уже давно работает с колес. Все упирается в объемы западной помощи. Они всю зиму и весну накапливали вооружения. Они накопили 1,5 тысячи единиц техники, 100 единиц ствольной и реактивной артиллерии и 15 стационарных комплексов ПВО для прикрытия Киева. Если мы будем выжидать еще полгода, Запад поставит им столько же для следующего контрнаступа. Нам опять придется перемалывать объемы западной помощи, которая с каждым разом увеличивается.Для США – это выгодный бизнес. Львиная доля 150 млрд на помощь Киеву пошла на финансирование американского ВПК. США вымывают из Европы европейское оружие, чтобы ей поставлять свое оружие. Полякам они уже поставили танков на 8,5 млрд долларов.Если мы говорим о стратегии, то я с самого начала не видел перспектив у этого контрнаступа. Даже если бы ВСУ прорвали линию фронта в ширину на 20 километров и ввели туда 100 тысяч бойцов на 1000 танков, им нужно было бы совершить 150 километровый марш в глубину нашей эшелонированной обороны в степях. И дороги проходят по низинам. Мы бы лупили их с высот. Преимущества в воздухе у них нет, а мобильных ЗРК у них нет. Они бы несколько суток пробивались к Мелитополю и Бердянску, неся колоссальные потери из всего, что может стрелять.Более того, для этой группировки пришлось бы поставлять тысячи тонн солярки и боеприпасов. Этот бесконечный поток техники тоже попал бы под наши удары.Поэтому я по-прежнему не понимаю, как эту операцию можно было бы осуществить. Создать локальный успех они могли бы. Но у нас в глубине обороны находятся мобильные группы резерва, которые в случае необходимости могли бы купировать этот локальный перевес противника. Передовым частям нужно просто продержаться несколько часов. А потом наступательный потенциал противника уничтожается. Это мы видим по всей линии фронта.Поэтому стратегия ВСУ изменилась. Они берегут технику, но бросают в бой личный состав. Люди заканчиваются, они наберут следующих. С точки зрения могилизации населения Украины эта стратегия работает. Это все в американских интересах. Это даже не в интересах Киева, которой все равно нужно предложить какие-то победы. Но им предложить нечего. Тупая система мясорубки работает. Если эти фашисты, с которыми мы воюем, хотят себя таким образом похоронить, пусть хоронят.А то, чего они боятся, рано или поздно свершится. Нам ничто не мешает ударить даже по Сумской области. Просто я давно перестал пытаться предугадать логику нашего Генштаба и сужу об их действиях только по факту.- Вы говорите, что нам для победы в СВО нужна стратегическая наступательная операция. Но тут же вы говорите, что выбранная нами концепция гибкой обороны работает. Может, надо просто подождать?- А чего подождать?- Когда на Украине закончится мобилизационный потенциал.- Он закончится. А что дальше?Я поэтому и не пытаюсь предугадать действия нашего Генштаба. Потому что я не понимаю, как мы, находясь в гибкой обороне, добьемся целей СВО. Как можно денацифицировать и демилитаризовать подконтрольную Киеву территорию, сидя в обороне? Я не знаю примеров в истории, когда нацистский режим или военная хунта сдалась бы, потому что не смогла выбить противника с занимаемой территории.Так что либо мы уничтожим этот режим силой, либо они перестанут наступать. В этом случае линия фронта замрет. Мы перейдем к ситуации, которая сложилась после Дебальцевского котла до начала СВО с обстрелами прифронтовых городов, вылазками ДРГ и накапливанием сил для последующего нападения.- Почему сразу заморозка конфликта? Давайте и дальше наступать ограниченными силами на отдельных направлениях.- Эту концепцию озвучил Шойгу в конце августа прошлого года. Он назвал ее "огневым валом". Мол, для сохранения личного состава мы наносим огневое поражение, а потом занимаем территорию. Но он забыл сказать, что за то время, пока мы наносим поражение передовым группировкам врага, противник создает следующую линию обороны, которую мы долго уничтожаем. В результате мы имеем Артемовск и Марьинку. Кадры с квадрокоптеров все видели.Так освобождать территорию можно. Но мы получим выжженную землю, а потери личного состава не уменьшатся.Грубо говоря, при стратегической наступательной операции ты теряешь 10 тысяч человек. Но прорвав оборону противника на достаточную глубину и лишив его снабжения под угрозой окружения больших территорий, ты вынуждаешь его либо отступать добровольно, либо запираешь в огромном огневом мешке. И потом ты теряешь меньше людей, даже если враг не сдается. Хотя Мариуполь показал, что ВСУ тоже сдаются, поняв, что никто их спасать не будет.Короче говоря, ты в стратегической операции ты можешь наступать неделю, потеряв 10 тысяч человек. А без нее ты можешь наступать год, каждую неделю теряя тысячу человек. Великая Отечественная война тому пример. Сколько мы теряли людей в мясорубке под Ржевом? Сколько мы теряли в харьковских наступлениях? А сколько мы теряли в операциях вроде "Багратиона"? Мы несли потери поначалу, но в результате освободили колоссальнейшие территории. После Курской битвы мы отбросили противника не до границы с Польшей. Мы половину Европы освободили, потеряв в разы меньше людей, чем во время отступления 41-42 годов.Это результат комплексных стратегических наступательных операций. Хотя немцы были не дураки, а у нас не было колоссального преимущества в артиллерии и не было господства в воздухе. Генштаб Красной Армии переиграл Генштаб Вермахта. Вы представляете, сколько лет мы бы освобождали эти территории методом огневого вала? И нам бы пришлось стирать Харьков с лица земли.Сейчас тоже метод огневого вала на такую территорию применить невозможно. Более того, даже если Украина потеряет Левобережье, то для России и местных жителей ничего не изменится. Зато американцы киевскому режиму за это даже спасибо скажут. Чем меньше территория, которую контролирует противник, тем дешевле она будет обходиться США.А результат будет тот же самый. В подбрюшье России будет нарыв, а на Украине будут постоянно готовить боевиков. Пока эту территорию не контролируем мы, ее будут контролировать противник.

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

https://ukraina.ru/20230718/1048074998.html

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купянск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, вс рф, всу, купянск, красный лиман, сво, великая отечественная война, сша, запорожье